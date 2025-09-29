عربي
الاتحاد الأوروبي يعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبنوك تجارية كبرى - عاجل
الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات
ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا. فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.في الوقت ذاته، فازت المعارضة في مراكز الاقتراع داخل مولدوفا، وحصلت على ما مجموعه 49.54% من الأصوات، وهكذا، تلقت "الكتلة الوطنية "28.25 % ، و"البديل" — 9.22%، و"حزبنا" — 6.35 % ، و"بيت الديمقراطية" — 5.72%، فيما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم على 44.13% فقط من الأصوات.وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة
خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من بطاقات الاقتراع.
ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا.

أما الكتلة الوطنية، فحصلت على 24.36% و27 مقعدا، فيما حصلت كتلة "البديل" كتلة بديلة-8.02% و9 مقاعد.

فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.
وقالت الشرطة المولدوفية إنها تلقت تقارير عن أكثر من 200 انتهاك في يوم الانتخابات، بينما سجل المراقبون 600 انتهاك.
الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
في الوقت ذاته، فازت المعارضة في مراكز الاقتراع داخل مولدوفا، وحصلت على ما مجموعه 49.54% من الأصوات، وهكذا، تلقت "الكتلة الوطنية "28.25 % ، و"البديل" — 9.22%، و"حزبنا" — 6.35 % ، و"بيت الديمقراطية" — 5.72%، فيما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم على 44.13% فقط من الأصوات.
وفازت الكتلة الوطنية المعارضة في الانتخابات البرلمانية المولدوفية في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي، بحصولها على 82.35% من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية بعد فرز جميع الأصوات في مراكز الاقتراع.
وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.
