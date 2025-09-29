https://sarabic.ae/20250929/الحزب-الحاكم-في-مولدوفا-يخسر-10-مقاعد-في-البرلمان-بعد-فرز-99-من-الأصوات-1105387947.html
الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات
ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا. فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.في الوقت ذاته، فازت المعارضة في مراكز الاقتراع داخل مولدوفا، وحصلت على ما مجموعه 49.54% من الأصوات، وهكذا، تلقت "الكتلة الوطنية "28.25 % ، و"البديل" — 9.22%، و"حزبنا" — 6.35 % ، و"بيت الديمقراطية" — 5.72%، فيما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم على 44.13% فقط من الأصوات.وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة
خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من بطاقات الاقتراع.
ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا.
أما الكتلة الوطنية، فحصلت على 24.36% و27 مقعدا، فيما حصلت كتلة "البديل" كتلة بديلة-8.02% و9 مقاعد.
فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.
وقالت الشرطة المولدوفية إنها تلقت تقارير عن أكثر من 200 انتهاك في يوم الانتخابات، بينما سجل المراقبون 600 انتهاك.
في الوقت ذاته، فازت المعارضة في مراكز الاقتراع داخل مولدوفا، وحصلت على ما مجموعه 49.54% من الأصوات، وهكذا، تلقت "الكتلة الوطنية "28.25 % ، و"البديل" — 9.22%، و"حزبنا" — 6.35 % ، و"بيت الديمقراطية" — 5.72%، فيما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم على 44.13% فقط من الأصوات.
وفازت الكتلة الوطنية المعارضة في الانتخابات البرلمانية المولدوفية في إقليم غاغاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي، بحصولها على 82.35% من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية بعد فرز جميع الأصوات في مراكز الاقتراع.
وأجرت مولدوفا
انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.