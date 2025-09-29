https://sarabic.ae/20250929/الحزب-الحاكم-في-مولدوفا-يخسر-10-مقاعد-في-البرلمان-بعد-فرز-99-من-الأصوات-1105387947.html

الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات

الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات

سبوتنيك عربي

خسر حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا عشرة مقاعد في البرلمان، بعد فرز نتائج الانتخابات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية في البلاد بعد معالجة 99.03% من... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T06:20+0000

2025-09-29T06:20+0000

2025-09-29T06:20+0000

العالم

العالم العربي

مولدوفا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105370885_0:252:2747:1797_1920x0_80_0_0_e398550b1b0f446e824d2492da35ed11.jpg

ووفقا للبيانات الأولية، لوحظ توازن القوى التالي: حصل حزب الاتحاد الديمقراطي على 49.85% من الأصوات و53 مقعدا. فيما حصل "حزبنا" على 6.24% وستة مقاعد، بينما ظفر حزب الديمقراطية في مجلس النواب 5.65% وستة مقاعد.في الوقت ذاته، فازت المعارضة في مراكز الاقتراع داخل مولدوفا، وحصلت على ما مجموعه 49.54% من الأصوات، وهكذا، تلقت "الكتلة الوطنية "28.25 % ، و"البديل" — 9.22%، و"حزبنا" — 6.35 % ، و"بيت الديمقراطية" — 5.72%، فيما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم على 44.13% فقط من الأصوات.وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة

https://sarabic.ae/20250928/بريدنيستروفيه-قيود-مولدوفا-تمنع-حرية-تنقل-سكان-الجمهورية-للمشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-1105374382.html

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, مولدوفا