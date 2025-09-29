عربي
حزب مولدوفا الحاكم يظفر بـ53 مقعدا في البرلمان مقابل 48 للمعارضة
حزب مولدوفا الحاكم يظفر بـ53 مقعدا في البرلمان مقابل 48 للمعارضة
أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في مولدوفا أن خمس قوى سياسية تمكنت من دخول البرلمان عقب الانتخابات التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي، وذلك بعد فرز 99.03 بالمئة من الأصوات.
وأظهرت النتائج أن حزب "العمل والتضامن" الحاكم حصل على 53 مقعدًا، أي أقل بعشرة مقاعد مقارنة بالدورة السابقة، فيما حصدت قوى المعارضة 48 مقعدًا.
وقد نال الحزب الحاكم 49.85 في المئة من أصوات الناخبين، مما أهّله للحصول على 53 مقعدًا. وجاء حزب "الكتلة الوطنية" في المرتبة الثانية بنسبة 24.36 في المئة وحصل على 27 مقعدًا، فيما نالت "الكتلة البديلة" 8.02 في المئة من الأصوات وحازت 9 مقاعد.
أما "حزبنا" فحصل على دعم 6.24 في المئة من الناخبين ما يمنحه 6 مقاعد، وتساوى معه "حزب الديمقراطية في الوطن" بنسبة 5.65 في المئة ليحصل هو الآخر على 6 مقاعد.
الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
أمس, 16:17 GMT
فازت الكتلة الوطنية المعارضة في الانتخابات البرلمانية المولدوفية في إقليم غاغاوز المتمتع بالحكم الذاتي، بحصولها على 82.35% من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية بعد فرز جميع الأصوات في مراكز الاقتراع.
وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.
زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة
