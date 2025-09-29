https://sarabic.ae/20250929/حزب-مولدافيا-الحاكم-يظفر-بـ53-مقعدا-في-البرلمان-مقابل-48-مقعدا-للمعارضة-1105386486.html
حزب مولدوفا الحاكم يظفر بـ53 مقعدا في البرلمان مقابل 48 للمعارضة
حزب مولدوفا الحاكم يظفر بـ53 مقعدا في البرلمان مقابل 48 للمعارضة
أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في مولدوفا أن خمس قوى سياسية تمكنت من دخول البرلمان عقب الانتخابات التي جرت وفق نظام التمثيل النسبي، وذلك بعد فرز 99.03 بالمئة من الأصوات.
وأظهرت النتائج أن حزب "العمل والتضامن" الحاكم حصل على 53 مقعدًا، أي أقل بعشرة مقاعد مقارنة بالدورة السابقة، فيما حصدت قوى المعارضة 48 مقعدًا.وقد نال الحزب الحاكم 49.85 في المئة من أصوات الناخبين، مما أهّله للحصول على 53 مقعدًا. وجاء حزب "الكتلة الوطنية" في المرتبة الثانية بنسبة 24.36 في المئة وحصل على 27 مقعدًا، فيما نالت "الكتلة البديلة" 8.02 في المئة من الأصوات وحازت 9 مقاعد.أما "حزبنا" فحصل على دعم 6.24 في المئة من الناخبين ما يمنحه 6 مقاعد، وتساوى معه "حزب الديمقراطية في الوطن" بنسبة 5.65 في المئة ليحصل هو الآخر على 6 مقاعد.وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة
فازت الكتلة الوطنية المعارضة في الانتخابات البرلمانية المولدوفية في إقليم غاغاوز المتمتع بالحكم الذاتي، بحصولها على 82.35% من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابات المركزية بعد فرز جميع الأصوات في مراكز الاقتراع.
وأجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.