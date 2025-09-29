عربي
الاتحاد الأوروبي يعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبنوك تجارية كبرى - عاجل
"المقاومة العراقية" أمام تهديدات نتنياهو... هل تنفذ إسرائيل عمليات في العراق؟
"المقاومة العراقية" أمام تهديدات نتنياهو... هل تنفذ إسرائيل عمليات في العراق؟
أثارت تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفصائل العراقية، التي أطلقها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة غضب رسمية وشعبية في... 29.09.2025
وتوعد نتنياهو بـ"القضاء على قيادات الفصائل" إذا استهدفت إسرائيل، معتبرًا أن العراق لن يكون بعيدًا عن الرد الإسرائيلي.وأدانت وزارة الخارجية العراقية التصريحات، مؤكدة أن أي اعتداء على مواطن عراقي يمس سيادة البلاد.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن التهديدات "غير مقبولة"، مشددًا على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.من جهته، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن العراق قادر على ردع أي عدوان.مصادر من "تنسيقية المقاومة العراقية" أفادت أن الفصائل تتخذ إجراءات احترازية مع الالتزام بالتهدئة، بينما يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالات لضبط ردود الفعل.وأشار المتحدث باسم "حركة النجباء" حسين الموسوي إلى أن المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض معادلاتها، محذرًا من عواقب أي تصعيد.في سياق متصل، تزامنت التهديدات مع إدراج واشنطن أربع جماعات عراقية على قوائم الإرهاب، مما دفع الفصائل لإخلاء مقراتها وتجنب الاتصالات الإلكترونية. ويحذر خبراء أمنيون من أن أي ضربة إسرائيلية قد تشعل مواجهة إقليمية أوسع، خاصة مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
07:42 GMT 29.09.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تابعنا عبر
أثارت تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفصائل العراقية، التي أطلقها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موجة غضب رسمية وشعبية في العراق.
وتوعد نتنياهو بـ"القضاء على قيادات الفصائل" إذا استهدفت إسرائيل، معتبرًا أن العراق لن يكون بعيدًا عن الرد الإسرائيلي.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية التصريحات، مؤكدة أن أي اعتداء على مواطن عراقي يمس سيادة البلاد.
جنود أمريكيون يقفون وسط أضرار في موقع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
29 يوليو, 10:46 GMT
وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن التهديدات "غير مقبولة"، مشددًا على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات.
من جهته، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن العراق قادر على ردع أي عدوان.
مصادر من "تنسيقية المقاومة العراقية" أفادت أن الفصائل تتخذ إجراءات احترازية مع الالتزام بالتهدئة، بينما يجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالات لضبط ردود الفعل.
وأشار المتحدث باسم "حركة النجباء" حسين الموسوي إلى أن المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض معادلاتها، محذرًا من عواقب أي تصعيد.
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
كم خسر العراق بسبب إغلاق أجوائه أثناء الحرب بين إسرائيل وإيران؟
26 يونيو, 09:38 GMT
في سياق متصل، تزامنت التهديدات مع إدراج واشنطن أربع جماعات عراقية على قوائم الإرهاب، مما دفع الفصائل لإخلاء مقراتها وتجنب الاتصالات الإلكترونية.
ويحذر خبراء أمنيون من أن أي ضربة إسرائيلية قد تشعل مواجهة إقليمية أوسع، خاصة مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
