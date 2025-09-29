عربي
باحث في العلاقات الدولية: انتخابات مولدوفا أثبتت حضور المعارضة
باحث في العلاقات الدولية: انتخابات مولدوفا أثبتت حضور المعارضة
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في العلاقات الدولية، عوض سليمية، على الانتخابات في مولدوفا، مشيرا إلى أن "المخالفات رافقت العملية الانتخابية منذ بدايتها، من خلال استبعاد لجان... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وأشار سليمية، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المعارضة الوطنية اليسارية أثبتت حضورها في الساحة السياسية وحصدت نتائج مرتفعة، رغم احتمال التلاعب بالنتائج من قبل الحزب الحاكم الموالي للغرب، وبغياب أي مراقبين محايدين، حيث اقتصر الحضور على ممثلين غربيين من دون مشاركة روسية أو من رابطة الدول المستقلة".ولفت إلى أنّ "الرئيس السابق إيغور دودون، دعا إلى الاحتجاج سلميًا بعد تسجيل المعارضة سلسلة مخالفات، مُطالبًا بتشكيل لجنة تدقيق وتحكيم مشتركة بين الأحزاب الموالية والمعارضة، للفصل في النتائج والكشف عن أي عمليات تزوير".كما أشار إلى "إمكانية لجوء المعارضة إلى العصيان المدني، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، ما يمنحها القدرة على تعطيل المؤسسات والبرلمان والتشريعات، لإجبار الحكومة على الإذعان لشراكة وطنية تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة، توازن في علاقات البلاد مع روسيا من جهة ومع الغرب من جهة ثانية".وشدد سليمية على أنّ "المفاوضة بين الحكومة والمعارضة والجلوس إلى طاولة حوار تبقى الحل الأسلم لتجنيب البلاد الانزلاق نحو مواجهة أهلية، حتى لو كانت المظاهرات سلمية، لأنها قد تؤدي إلى شلل اقتصادي وتعطيل مصالح الدولة".ورأى أن "ثبات الحكومة الموالية للغرب في مولدوفا قد يثير احتمالات ثورة أو انقلاب، ما سيستدعي تدخلًا أوروبيًا مباشرًا للحفاظ على موقع مولدوفا كـ"سد دفاعي" في وجه موسكو".الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات
حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية، عوض سليمية، على الانتخابات في مولدوفا، مشيرا إلى أن "المخالفات رافقت العملية الانتخابية منذ بدايتها، من خلال استبعاد لجان الانتخابات للأحزاب المعارضة، مرورا بعمليات التوقيف التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق أنصار موسكو، وصولًا إلى التلاعب بصناديق الاقتراع، لإظهار ولاء المولدوفيين للأوروبيين".
وأشار سليمية، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المعارضة الوطنية اليسارية أثبتت حضورها في الساحة السياسية وحصدت نتائج مرتفعة، رغم احتمال التلاعب بالنتائج من قبل الحزب الحاكم الموالي للغرب، وبغياب أي مراقبين محايدين، حيث اقتصر الحضور على ممثلين غربيين من دون مشاركة روسية أو من رابطة الدول المستقلة".
ولفت إلى أنّ "الرئيس السابق إيغور دودون، دعا إلى الاحتجاج سلميًا بعد تسجيل المعارضة سلسلة مخالفات، مُطالبًا بتشكيل لجنة تدقيق وتحكيم مشتركة بين الأحزاب الموالية والمعارضة، للفصل في النتائج والكشف عن أي عمليات تزوير".

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن الحراك الشعبي في مولدوفا قادر على التأثير، ويمكن للمعارضة أن تستفيد منه عبر تدويل القضية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مع تقديم الأدلة لإثبات التلاعب بالانتخابات.

كما أشار إلى "إمكانية لجوء المعارضة إلى العصيان المدني، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، ما يمنحها القدرة على تعطيل المؤسسات والبرلمان والتشريعات، لإجبار الحكومة على الإذعان لشراكة وطنية تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة، توازن في علاقات البلاد مع روسيا من جهة ومع الغرب من جهة ثانية".

وشدد سليمية على أنّ "المفاوضة بين الحكومة والمعارضة والجلوس إلى طاولة حوار تبقى الحل الأسلم لتجنيب البلاد الانزلاق نحو مواجهة أهلية، حتى لو كانت المظاهرات سلمية، لأنها قد تؤدي إلى شلل اقتصادي وتعطيل مصالح الدولة".
ورأى أن "ثبات الحكومة الموالية للغرب في مولدوفا قد يثير احتمالات ثورة أو انقلاب، ما سيستدعي تدخلًا أوروبيًا مباشرًا للحفاظ على موقع مولدوفا كـ"سد دفاعي" في وجه موسكو".
الحزب الحاكم في مولدوفا يخسر 10 مقاعد في البرلمان بعد فرز 99% من الأصوات
