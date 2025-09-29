عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تشهد الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، انعقاد أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بحضور عدد كبير من الزعماء...
وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، كلمته أمام قادة العالم في أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

13:07 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 13:59 GMT 29.09.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
تشهد الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، انعقاد أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين.
وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، كلمته أمام قادة العالم في أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لافروف في كلمته أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم نتعامل بفعالية مع محاولة تنفيذ انقلاب بهدف دفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية".

ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
