وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/وزير-الخارجية-الجزائري-القضية-الفلسطينية-تواجه-اليوم-الخطر-الأعظم-في-تاريخها-1105422138.html
وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها
وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن "القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب". 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T15:29+0000
2025-09-29T15:48+0000
الجزائر
الجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085546896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1edd945dd3832f8ae40adeea83623081.jpg
وقال عطاف في كلمة الجزائر، التي ألقاها اليوم الاثنين، في جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب وتضييق الخناق على المؤسسات الشرعية التي تجسدها، وكذا القضاء على حل الدولتين المتوافق عليه بشأنها".وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن "الأوضاع تُحمّل المجموعة الدولية بأسرها المزيد من المسؤوليات، التي لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل بل التحرك لتكون خاتمة العقد الثامن من عمر منظمتنا هذه، خاتمة الآلام والمآسي والنكبات المسلّطة على الشعب الفلسطيني".وأضاف داعيًا إلى "السعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين والإسراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".وتشهد الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، انعقاد أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين.وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس السبت، كلمة روسيا الاتحادية في أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، ما تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض، الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
https://sarabic.ae/20250823/الجزائر-مجاعة-غزة-نتاج-تخطيط-وتدبير-الاحتلال-الإسرائيلي-1104063868.html
https://sarabic.ae/20240218/الجزائر-تدعو-قمة-الاتحاد-الأفريقي-لدعم-ترشح-فلسطين-للعضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1086199243.html
https://sarabic.ae/20250927/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105334327.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085546896_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b7d2cc4c12ed0494baf6719eb21aa067.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجزائر, الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها

15:29 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 29.09.2025)
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن "القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب".
وقال عطاف في كلمة الجزائر، التي ألقاها اليوم الاثنين، في جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب وتضييق الخناق على المؤسسات الشرعية التي تجسدها، وكذا القضاء على حل الدولتين المتوافق عليه بشأنها".
وأضاف أن "الخطر لم يعد يقف عند أعتاب فلسطين بعد أن صار الاحتلال الإسرائيلي يجاهر بعزمه على إحياء وتفعيل ما يسميه بمشروع إسرائيل الكبرى".
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
الجزائر: مجاعة غزة نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي
23 أغسطس, 14:40 GMT
وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن "الأوضاع تُحمّل المجموعة الدولية بأسرها المزيد من المسؤوليات، التي لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل بل التحرك لتكون خاتمة العقد الثامن من عمر منظمتنا هذه، خاتمة الآلام والمآسي والنكبات المسلّطة على الشعب الفلسطيني".

ودعا عطاف "للعمل من أجل تجنيب دول الجوار الفلسطيني، لا سيما لبنان وسوريا ومصر والأردن، أهوال ما يتوعدها به المشروع الإسرائيلي التوسعي من تهديدات وأخطار".

وأضاف داعيًا إلى "السعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين والإسراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
الجزائر تدعو قمة الاتحاد الأفريقي لدعم ترشح فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة
18 فبراير 2024, 20:14 GMT
وتشهد الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، انعقاد أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين.
وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس السبت، كلمة روسيا الاتحادية في أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال لافروف في كلمته أمام قادة العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "اليوم نتعامل بفعالية مع محاولة تنفيذ انقلاب بهدف دفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية".

لافروف خلال كلمة في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
لافروف من الأمم المتحدة: يجب ضمان أمن روسيا ومصالحها كأساس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
27 سبتمبر, 16:10 GMT
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.

ويبحث قادة العالم، هذا العام، عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وبعد 8 عقود على إنشائها، ما تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض، الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала