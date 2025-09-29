https://sarabic.ae/20250929/وزير-الخارجية-الجزائري-القضية-الفلسطينية-تواجه-اليوم-الخطر-الأعظم-في-تاريخها-1105422138.html

وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها

وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن "القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب". 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T15:29+0000

2025-09-29T15:29+0000

2025-09-29T15:48+0000

الجزائر

الجمعية العامة للأمم المتحدة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085546896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1edd945dd3832f8ae40adeea83623081.jpg

وقال عطاف في كلمة الجزائر، التي ألقاها اليوم الاثنين، في جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب وتضييق الخناق على المؤسسات الشرعية التي تجسدها، وكذا القضاء على حل الدولتين المتوافق عليه بشأنها".وشدد وزير الخارجية الجزائري على أن "الأوضاع تُحمّل المجموعة الدولية بأسرها المزيد من المسؤوليات، التي لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل بل التحرك لتكون خاتمة العقد الثامن من عمر منظمتنا هذه، خاتمة الآلام والمآسي والنكبات المسلّطة على الشعب الفلسطيني".وأضاف داعيًا إلى "السعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين والإسراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".وتشهد الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، انعقاد أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للمنظمة الأممية، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين.وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس السبت، كلمة روسيا الاتحادية في أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، ما تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض، الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.

https://sarabic.ae/20250823/الجزائر-مجاعة-غزة-نتاج-تخطيط-وتدبير-الاحتلال-الإسرائيلي-1104063868.html

https://sarabic.ae/20240218/الجزائر-تدعو-قمة-الاتحاد-الأفريقي-لدعم-ترشح-فلسطين-للعضوية-الكاملة-في-الأمم-المتحدة-1086199243.html

https://sarabic.ae/20250927/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105334327.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, الجمعية العامة للأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن