تصويت... برأيك بعد تهديد نتنياهو هل تبدأ إسرائيل عمليات عسكرية ضد الفصائل العراقية؟
تصويت... برأيك بعد تهديد نتنياهو هل تبدأ إسرائيل عمليات عسكرية ضد الفصائل العراقية؟
أثار خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هدد فيه بتدمير قادة الفصائل العراقية إذا هاجمت إسرائيل، موجة من... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وتوعد نتنياهو بـ"القضاء على قيادات الفصائل" إذا استهدفت إسرائيل، معتبرا أن العراق لن يكون بعيدا عن الرد الإسرائيلي.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن التهديدات "غير مقبولة"، مشددًا على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات. من جهته، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن العراق قادر على ردع أي عدوان.برأيك... بعد تهديد نتنياهو هل تبدأ إسرائيل عمليات عسكرية ضد الفصائل العراقية؟
أثار خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هدد فيه بتدمير قادة الفصائل العراقية إذا هاجمت إسرائيل، موجة من الغضب الرسمي والشعبي في بغداد، مع تأكيدات عراقية على رفض أي اعتداء يمس السيادة الوطنية.
وتوعد نتنياهو بـ"القضاء على قيادات الفصائل" إذا استهدفت إسرائيل، معتبرا أن العراق لن يكون بعيدا عن الرد الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية العراقية التصريحات، مؤكدة أن أي اعتداء على مواطن عراقي يمس سيادة البلاد.
وقال وزير الخارجية فؤاد حسين إن التهديدات "غير مقبولة"، مشددًا على أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات. من جهته، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن العراق قادر على ردع أي عدوان
برأيك... بعد تهديد نتنياهو هل تبدأ إسرائيل عمليات عسكرية ضد الفصائل العراقية؟