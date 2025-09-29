رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/رئيس-مولدوفا-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-عن-الانتهاكات-في-انتخابات-البرلمان-الأخيرة-1105417286.html
رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة
رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة
سبوتنيك عربي
علق إيغور دودون ، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، على الوضع في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا لـ"سبوتنيك" مباشرة بعد احتجاجات المعارضة التي... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T13:55+0000
2025-09-29T13:55+0000
روسيا
مولدوفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103645/20/1036452074_0:34:2783:1599_1920x0_80_0_0_18e35aea8e5d3dc05bf3c244894c0991.jpg
وحول طبيعة الاحتجاجات، والحالة المزاجية للشعب، علّق دودون بالقول: "بطبيعة الحال، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين الذين يعيشون في البلاد، غير راضين بشكل قاطع عن نتائج هذه الانتخابات، وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة داخل البلاد، وجميع أحزاب المعارضة التي دخلت البرلمان ، حصلت على أصوات أكثر من السلطات المولدوفية الحالية".وأضاف: "في هذا الصدد، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين غير راضين، ويأملون حقا أن تكون هناك بعض التغييرات، كان هذا واضحا اليوم والليلة الماضية في الاحتجاج أمام لجنة الانتخابات المركزية".واستطرد: "لكن في الوقت نفسه، تستخدم الحكومة المحرضين لمنع هذه الاحتجاجات، اليوم كانت هناك مجموعة كاملة من المحرضين الذين صرخوا بعبارات تمجد أوكرانيا، وحاولوا إثارة أعمال شغب".وكشف دودون: "سجلنا عشرات الانتهاكات (خلال الانتخابات)، وهذا ينطبق أيضا على عدم قبول المراقبين الدوليين في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، كان هناك حظر هائل للوصول إلى مراكز الاقتراع".وأضاف: "تماما كما حدث في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فإن غالبية الناس الذين يعيشون في جمهورية مولدوفا يريدون مغادرة هذه الحكومة، ولكن، مرة أخرى، كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، فإن الشتات الغربي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، يمد يد العون للحكومة الحالية.وأردف دودون: "لقد سجلنا عشرات الانتهاكات، لقد ناشدنا نحن وأحزاب المعارضة الأخرى رسميا لجنة الانتخابات المركزية، وأود أن تقسيمها (الانتهاكات) إلى عدة مجموعات".والثانية هي حظر حقوق التصويت لفئات معينة من المواطنين، وخاصة سكان منطقة بريدنيستروفيه.وكانت هناك انتهاكات أخرى. في الأيام المقبلة، سيتم استعراض جميع هذه الانتهاكات في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية.وحول تقييمه للكتلة الوطنية، قال دودون: "اكتسبت الكتلة الوطنية داخل البلاد 28%(من الأصوات)، مع الأخذ في الاعتبار الشتات — 24% سنشكل أكبر فصيل في البرلمان القادم إذا تم الاعتراف بالانتخابات، آمل أن أتعاون مع قوى المعارضة الأخرى، لأنه في المجموع سيكون لدينا 46 مقعدا في البرلمان القادم". وختم دودون: "يتحدثون بالفعل عن انتصار (مزعوم) لأوروبا على روسيا، من الواضح أن هذا لم يكن صراعا سياسيا داخليا فحسب، بل كان أيضا صراعا جيوسياسيا، تم استخدام جميع الوسائل لمساعدة الحكومة الحالية: الأموال من خلال المنظمات غير الحكومية، والتدخل المباشر من قبل القادة الأوروبيين، على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين، زارت هنا جميع الشخصيات البارزة في المؤسسة الأوروبية تقريبا".الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين يحرمون من فرصة التصويت في روسيا
https://sarabic.ae/20250929/شراء-أصوات-وإقصاء-المعارضة-كيف-تم-قمع-صوت-الناس-في-مولدوفا؟-1105413914.html
https://sarabic.ae/20250928/بريدنيستروفيه-قيود-مولدوفا-تمنع-حرية-تنقل-سكان-الجمهورية-للمشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-1105374382.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103645/20/1036452074_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_001737c6dccce520695a462db6576b69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مولدوفا
روسيا, مولدوفا

رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة

13:55 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس المولدوفي إيغور دودون و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس المولدوفي إيغور دودون و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Alexey Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق إيغور دودون ، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، على الوضع في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا لـ"سبوتنيك" مباشرة بعد احتجاجات المعارضة التي شارك فيها، حيث كشف عن العديد من الانتهاكات التي تخللت عملية الاقتراع.
وحول طبيعة الاحتجاجات، والحالة المزاجية للشعب، علّق دودون بالقول: "بطبيعة الحال، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين الذين يعيشون في البلاد، غير راضين بشكل قاطع عن نتائج هذه الانتخابات، وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة داخل البلاد، وجميع أحزاب المعارضة التي دخلت البرلمان ، حصلت على أصوات أكثر من السلطات المولدوفية الحالية".
وأضاف: "في هذا الصدد، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين غير راضين، ويأملون حقا أن تكون هناك بعض التغييرات، كان هذا واضحا اليوم والليلة الماضية في الاحتجاج أمام لجنة الانتخابات المركزية".
واستطرد: "لكن في الوقت نفسه، تستخدم الحكومة المحرضين لمنع هذه الاحتجاجات، اليوم كانت هناك مجموعة كاملة من المحرضين الذين صرخوا بعبارات تمجد أوكرانيا، وحاولوا إثارة أعمال شغب".
وكشف دودون: "سجلنا عشرات الانتهاكات (خلال الانتخابات)، وهذا ينطبق أيضا على عدم قبول المراقبين الدوليين في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، كان هناك حظر هائل للوصول إلى مراكز الاقتراع".
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
شراء أصوات وإقصاء المعارضة... كيف تم قمع صوت الناس في مولدوفا
12:30 GMT

ولذلك ، فإن استخدام الموارد الإدارية من قبل مايا ساندو، رئيسة البلاد، تجعل اعترافنا من المستحيل تماما بشرعية الانتخابات، وفي جميع هذه الحالات، ناشدنا لجنة الانتخابات المركزية، بهذا الخصوص.

وأضاف: "تماما كما حدث في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فإن غالبية الناس الذين يعيشون في جمهورية مولدوفا يريدون مغادرة هذه الحكومة، ولكن، مرة أخرى، كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، فإن الشتات الغربي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، يمد يد العون للحكومة الحالية.
وأردف دودون: "لقد سجلنا عشرات الانتهاكات، لقد ناشدنا نحن وأحزاب المعارضة الأخرى رسميا لجنة الانتخابات المركزية، وأود أن تقسيمها (الانتهاكات) إلى عدة مجموعات".
الأولى والأكثر وضوحا هو استخدام الموارد الإدارية من قبل الحكومة الحالية، بالمناسبة، يتحدث المراقبون الدوليون أيضا عن هذا.
والثانية هي حظر حقوق التصويت لفئات معينة من المواطنين، وخاصة سكان منطقة بريدنيستروفيه.
الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
أمس, 16:17 GMT

والثالثة هي بلاغات كاذبة عن تفخيخ مراكز الاقتراع في كل من مولدوفا والخارج، والتي تبين أنها خاطئة، لكنها خلقت عقبات أمام التصويت.

وكانت هناك انتهاكات أخرى. في الأيام المقبلة، سيتم استعراض جميع هذه الانتهاكات في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية.
وحول تقييمه للكتلة الوطنية، قال دودون: "اكتسبت الكتلة الوطنية داخل البلاد 28%(من الأصوات)، مع الأخذ في الاعتبار الشتات — 24% سنشكل أكبر فصيل في البرلمان القادم إذا تم الاعتراف بالانتخابات، آمل أن أتعاون مع قوى المعارضة الأخرى، لأنه في المجموع سيكون لدينا 46 مقعدا في البرلمان القادم".
وختم دودون: "يتحدثون بالفعل عن انتصار (مزعوم) لأوروبا على روسيا، من الواضح أن هذا لم يكن صراعا سياسيا داخليا فحسب، بل كان أيضا صراعا جيوسياسيا، تم استخدام جميع الوسائل لمساعدة الحكومة الحالية: الأموال من خلال المنظمات غير الحكومية، والتدخل المباشر من قبل القادة الأوروبيين، على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين، زارت هنا جميع الشخصيات البارزة في المؤسسة الأوروبية تقريبا".
الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين يحرمون من فرصة التصويت في روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала