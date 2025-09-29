https://sarabic.ae/20250929/رئيس-مولدوفا-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-عن-الانتهاكات-في-انتخابات-البرلمان-الأخيرة-1105417286.html

رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة

رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة

سبوتنيك عربي

علق إيغور دودون ، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، على الوضع في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا لـ"سبوتنيك" مباشرة بعد احتجاجات المعارضة التي... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T13:55+0000

2025-09-29T13:55+0000

2025-09-29T13:55+0000

روسيا

مولدوفا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103645/20/1036452074_0:34:2783:1599_1920x0_80_0_0_18e35aea8e5d3dc05bf3c244894c0991.jpg

وحول طبيعة الاحتجاجات، والحالة المزاجية للشعب، علّق دودون بالقول: "بطبيعة الحال، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين الذين يعيشون في البلاد، غير راضين بشكل قاطع عن نتائج هذه الانتخابات، وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة داخل البلاد، وجميع أحزاب المعارضة التي دخلت البرلمان ، حصلت على أصوات أكثر من السلطات المولدوفية الحالية".وأضاف: "في هذا الصدد، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين غير راضين، ويأملون حقا أن تكون هناك بعض التغييرات، كان هذا واضحا اليوم والليلة الماضية في الاحتجاج أمام لجنة الانتخابات المركزية".واستطرد: "لكن في الوقت نفسه، تستخدم الحكومة المحرضين لمنع هذه الاحتجاجات، اليوم كانت هناك مجموعة كاملة من المحرضين الذين صرخوا بعبارات تمجد أوكرانيا، وحاولوا إثارة أعمال شغب".وكشف دودون: "سجلنا عشرات الانتهاكات (خلال الانتخابات)، وهذا ينطبق أيضا على عدم قبول المراقبين الدوليين في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، كان هناك حظر هائل للوصول إلى مراكز الاقتراع".وأضاف: "تماما كما حدث في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فإن غالبية الناس الذين يعيشون في جمهورية مولدوفا يريدون مغادرة هذه الحكومة، ولكن، مرة أخرى، كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، فإن الشتات الغربي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، يمد يد العون للحكومة الحالية.وأردف دودون: "لقد سجلنا عشرات الانتهاكات، لقد ناشدنا نحن وأحزاب المعارضة الأخرى رسميا لجنة الانتخابات المركزية، وأود أن تقسيمها (الانتهاكات) إلى عدة مجموعات".والثانية هي حظر حقوق التصويت لفئات معينة من المواطنين، وخاصة سكان منطقة بريدنيستروفيه.وكانت هناك انتهاكات أخرى. في الأيام المقبلة، سيتم استعراض جميع هذه الانتهاكات في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية.وحول تقييمه للكتلة الوطنية، قال دودون: "اكتسبت الكتلة الوطنية داخل البلاد 28%(من الأصوات)، مع الأخذ في الاعتبار الشتات — 24% سنشكل أكبر فصيل في البرلمان القادم إذا تم الاعتراف بالانتخابات، آمل أن أتعاون مع قوى المعارضة الأخرى، لأنه في المجموع سيكون لدينا 46 مقعدا في البرلمان القادم". وختم دودون: "يتحدثون بالفعل عن انتصار (مزعوم) لأوروبا على روسيا، من الواضح أن هذا لم يكن صراعا سياسيا داخليا فحسب، بل كان أيضا صراعا جيوسياسيا، تم استخدام جميع الوسائل لمساعدة الحكومة الحالية: الأموال من خلال المنظمات غير الحكومية، والتدخل المباشر من قبل القادة الأوروبيين، على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين، زارت هنا جميع الشخصيات البارزة في المؤسسة الأوروبية تقريبا".الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين يحرمون من فرصة التصويت في روسيا

https://sarabic.ae/20250929/شراء-أصوات-وإقصاء-المعارضة-كيف-تم-قمع-صوت-الناس-في-مولدوفا؟-1105413914.html

https://sarabic.ae/20250928/بريدنيستروفيه-قيود-مولدوفا-تمنع-حرية-تنقل-سكان-الجمهورية-للمشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-1105374382.html

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مولدوفا