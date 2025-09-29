https://sarabic.ae/20250929/رئيس-مولدوفا-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-عن-الانتهاكات-في-انتخابات-البرلمان-الأخيرة-1105417286.html
رئيس مولدوفا السابق يكشف لـ"سبوتنيك" عن الانتهاكات في انتخابات البرلمان الأخيرة
علق إيغور دودون ، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، على الوضع في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا لـ"سبوتنيك" مباشرة بعد احتجاجات المعارضة التي...
ولذلك ، فإن استخدام الموارد الإدارية من قبل مايا ساندو، رئيسة البلاد، تجعل اعترافنا من المستحيل تماما بشرعية الانتخابات، وفي جميع هذه الحالات، ناشدنا لجنة الانتخابات المركزية، بهذا الخصوص.

الأولى والأكثر وضوحا هو استخدام الموارد الإدارية من قبل الحكومة الحالية، بالمناسبة، يتحدث المراقبون الدوليون أيضا عن هذا.

والثالثة هي بلاغات كاذبة عن تفخيخ مراكز الاقتراع في كل من مولدوفا والخارج، والتي تبين أنها خاطئة، لكنها خلقت عقبات أمام التصويت.
علق إيغور دودون ، الرئيس السابق لمولدوفا، وزعيم حزب الاشتراكيين، على الوضع في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا لـ"سبوتنيك" مباشرة بعد احتجاجات المعارضة التي شارك فيها، حيث كشف عن العديد من الانتهاكات التي تخللت عملية الاقتراع.
وحول طبيعة الاحتجاجات، والحالة المزاجية للشعب، علّق دودون بالقول: "بطبيعة الحال، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين الذين يعيشون في البلاد، غير راضين بشكل قاطع عن نتائج هذه الانتخابات، وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة داخل البلاد، وجميع أحزاب المعارضة التي دخلت البرلمان ، حصلت على أصوات أكثر من السلطات المولدوفية الحالية".
وأضاف: "في هذا الصدد، فإن غالبية المواطنين المولدوفيين غير راضين، ويأملون حقا أن تكون هناك بعض التغييرات، كان هذا واضحا اليوم والليلة الماضية في الاحتجاج أمام لجنة الانتخابات المركزية".
واستطرد: "لكن في الوقت نفسه، تستخدم الحكومة المحرضين لمنع هذه الاحتجاجات، اليوم كانت هناك مجموعة كاملة من المحرضين الذين صرخوا بعبارات تمجد أوكرانيا، وحاولوا إثارة أعمال شغب".
وكشف دودون: "سجلنا عشرات الانتهاكات (خلال الانتخابات)، وهذا ينطبق أيضا على عدم قبول المراقبين الدوليين في مراكز الاقتراع داخل البلاد وخارجها، كان هناك حظر هائل للوصول إلى مراكز الاقتراع".
ولذلك ، فإن استخدام الموارد الإدارية من قبل مايا ساندو، رئيسة البلاد، تجعل اعترافنا من المستحيل تماما بشرعية الانتخابات، وفي جميع هذه الحالات، ناشدنا لجنة الانتخابات المركزية، بهذا الخصوص.
وأضاف: "تماما كما حدث في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فإن غالبية الناس الذين يعيشون في جمهورية مولدوفا يريدون مغادرة هذه الحكومة، ولكن، مرة أخرى، كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، فإن الشتات الغربي، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي، يمد يد العون للحكومة الحالية.
وأردف دودون: "لقد سجلنا عشرات الانتهاكات، لقد ناشدنا نحن وأحزاب المعارضة الأخرى رسميا لجنة الانتخابات المركزية، وأود أن تقسيمها (الانتهاكات) إلى عدة مجموعات".
الأولى والأكثر وضوحا هو استخدام الموارد الإدارية من قبل الحكومة الحالية، بالمناسبة، يتحدث المراقبون الدوليون أيضا عن هذا.
والثانية هي حظر حقوق التصويت لفئات معينة من المواطنين، وخاصة سكان منطقة بريدنيستروفيه.
والثالثة هي بلاغات كاذبة عن تفخيخ مراكز الاقتراع في كل من مولدوفا والخارج، والتي تبين أنها خاطئة، لكنها خلقت عقبات أمام التصويت.
وكانت هناك انتهاكات أخرى. في الأيام المقبلة، سيتم استعراض جميع هذه الانتهاكات في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية.
وحول تقييمه للكتلة الوطنية، قال دودون: "اكتسبت الكتلة الوطنية داخل البلاد 28%(من الأصوات)، مع الأخذ في الاعتبار الشتات — 24% سنشكل أكبر فصيل في البرلمان القادم إذا تم الاعتراف بالانتخابات، آمل أن أتعاون مع قوى المعارضة الأخرى، لأنه في المجموع سيكون لدينا 46 مقعدا في البرلمان القادم".
وختم دودون: "يتحدثون بالفعل عن انتصار (مزعوم) لأوروبا على روسيا، من الواضح أن هذا لم يكن صراعا سياسيا داخليا فحسب، بل كان أيضا صراعا جيوسياسيا، تم استخدام جميع الوسائل لمساعدة الحكومة الحالية: الأموال من خلال المنظمات غير الحكومية، والتدخل المباشر من قبل القادة الأوروبيين، على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين، زارت هنا جميع الشخصيات البارزة في المؤسسة الأوروبية تقريبا".