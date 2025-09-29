https://sarabic.ae/20250929/شراء-أصوات-وإقصاء-المعارضة-كيف-تم-قمع-صوت-الناس-في-مولدوفا؟-1105413914.html
شراء أصوات وإقصاء المعارضة... كيف تم قمع صوت الناس في مولدوفا
كشفت تقارير وشهادات عن عمليات واسعة النطاق لشراء الأصوات وتزوير النتائج في الانتخابات المولدوفية الأخيرة، حيث اتهمت السلطات باستخدام أساليب قمعية ضد المعارضة
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" الحاكم (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.وعشية الانتخابات، أجرت وزارة الداخلية ما يقارب 580 عملية تفتيش واعتقال عشرات من ممثلي المعارضة، وكان إغلاق المطابع وانقطاع التيار الكهربائي عنها ومصادرة منشورات الحملات الانتخابية مجرد أمثلة على الضغط العنيف الذي مورس على مرشحي المعارضة.كما استبعد الحزب الجمهوري "قلب مولدوفا"، بقيادة إيرينا فلاخ، من السباق الانتخابي بقرار من لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا قبل يومين من التصويت، مما أدى إلى إلغاء اللجنة تسجيل أعضاء الحزب في قائمة الكتلة الوطنية.وطلب من الكتلة الوطنية، المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، تحديث قائمة مرشحيها خلال 24 ساعة، أما حزب "مولدوفا العظمى"، الذي استُبعد من الانتخابات، فقد استأنف قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده، حيث حددت جلسة استماع في محكمة الاستئناف في مولدوفا الساعة التاسعة صباح يوم 28 سبتمبر/أيلول. وقد أُجلت جلسة المحكمة يوم الانتخابات عمدا لإلغاء جميع الأصوات التي أُدلي بها سابقا للحزب (خلال تسع ساعات).التمييز وعرقلة التعبير عن الإرادةقلصت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا مشاركة الناخبين في بريدنيستروفيه، ولم تطبع سوى 20 ألف بطاقة اقتراع لسكان المنطقة البالغ عددهم 362 ألف نسمة، ولم يفتح سوى 12 مركز اقتراع، وشددت مراقبة الشرطة، وأخر المنظمون عملية التصويت عمدا (كان هناك 41 مركز اقتراع في انتخابات 2021).وفي مولدوفا، تم نشر رسائل وإشاعات حول تفجيرات فقط في المراكز الترانسنيسترية، حيث نقلت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا المراكز الانتخابية لسكان الضفة اليسرى لنهر الدنيستر إلى "مواقع احتياطية" قبل ساعة ونصف من انتهاء التصويت، وتم إغلاق الجسور لمنع الوصول إلى الانتخابات، تم الإعلان عن أعمال إصلاح في جميع الجسور.وأصدرت وزارة خارجية بريدنيستروفيه بيانا رسميا دفاعا عن حقوق سكان بريدنيستروفيه، مقرة بتقييد حقوقهم الانتخابية.أما من ناحية التوازن في عدد المراكز الانتخابية، فتم فتح نحو 301 مركز اقتراع لسكان مولدوفا الأوروبيين الذين يقدَر عددهم بـ 600,000 إلى 750,000 نسمة، أما بالنسبة لسكان مولدوفا بريدنيستروفيه، فلم يفتح سوى 12 مركز اقتراع في بريدنيستروفيه. وفي روسيا، فتح مركزي اقتراع لـ 250,000 ناخب، وطبعت 10,000 بطاقة اقتراع، ولم يتمكن سوى 4,000 ناخب من التصويت.بيانات انتخابية تظهر هزيمة حزب "العمل والتضامن" (PAS) في مولدوفااللجنة 2/3مجموع الأصوات: 864تقييم الأداء: 196 – 22%الكتلة الوطنية: 278 – 32%البديل: 101 – 11%اللجنة 6/8مجموع الأصوات: 701تقييم الأداء: 357 – 21%الكتلة الوطنية: 419 – 59%.البديل: 32 – 4%اللجنة 2/57مجموع الأصوات: 1248تقييم الأداء: 357 – 28%الكتلة الوطنية: 451 – 36%.البديل: 232 – 11%اللجنة 36/2مجموع الأصوات: 1092تقييم الأداء: 67 – 6%الكتلة الوطنية: 750 – 68%البديل: 232 – 21%اللجنة 36/2مجموع الأصوات: 380تقييم الأداء: 24 – 6%الكتلة الوطنية: 750 – 80%.وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح يوم الأحد.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
مولدوفا
وقبل الانتخابات بعدة أشهر، خلقت السلطات المولدوفية جوا من الخوف والقمع في البلاد، حيث فرقت مظاهرات ومسيرات المعارضة، واستبعدت أحزاب من المشاركة في الانتخابات بذرائع ملفقة، ورفعت دعاوى جنائية ضد قادتها.
وعشية الانتخابات، أجرت وزارة الداخلية ما يقارب 580 عملية تفتيش واعتقال عشرات من ممثلي المعارضة، وكان إغلاق المطابع وانقطاع التيار الكهربائي عنها ومصادرة منشورات الحملات الانتخابية مجرد أمثلة على الضغط العنيف الذي مورس على مرشحي المعارضة.
كما استبعد الحزب الجمهوري "قلب مولدوفا"، بقيادة إيرينا فلاخ، من السباق الانتخابي بقرار من لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا قبل يومين من التصويت، مما أدى إلى إلغاء اللجنة تسجيل أعضاء الحزب في قائمة الكتلة الوطنية.
وطلب من الكتلة الوطنية، المنافس الرئيسي للحزب الحاكم، تحديث قائمة مرشحيها خلال 24 ساعة، أما حزب "مولدوفا العظمى"، الذي استُبعد من الانتخابات، فقد استأنف قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده، حيث حددت جلسة استماع في محكمة الاستئناف في مولدوفا الساعة التاسعة صباح يوم 28 سبتمبر/أيلول. وقد أُجلت جلسة المحكمة يوم الانتخابات عمدا لإلغاء جميع الأصوات التي أُدلي بها سابقا للحزب (خلال تسع ساعات).
التمييز وعرقلة التعبير عن الإرادة
قلصت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا مشاركة الناخبين في بريدنيستروفيه، ولم تطبع سوى 20 ألف بطاقة اقتراع لسكان المنطقة البالغ عددهم 362 ألف نسمة، ولم يفتح سوى 12 مركز اقتراع، وشددت مراقبة الشرطة، وأخر المنظمون عملية التصويت عمدا (كان هناك 41 مركز اقتراع في انتخابات 2021).
وفي البداية، تم نقل عدد من مراكز الاقتراع بعيدا عن المنطقة لمنع الناس من التصويت، وأوقفت الشرطة الراغبين في التوجه إليها، وحدثت حالات قيد فيها رجال إنفاذ القانون وصول المواطنين. وأُغلقت مراكز الاقتراع المخصصة لمواطني بريدنيستروفيه بسبب تهديدات حول تفجيرات بالقنابل.
وفي مولدوفا، تم نشر رسائل وإشاعات حول تفجيرات فقط في المراكز الترانسنيسترية، حيث نقلت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا المراكز الانتخابية لسكان الضفة اليسرى لنهر الدنيستر إلى "مواقع احتياطية" قبل ساعة ونصف من انتهاء التصويت، وتم إغلاق الجسور لمنع الوصول إلى الانتخابات، تم الإعلان عن أعمال إصلاح في جميع الجسور.
وأصدرت وزارة خارجية بريدنيستروفيه بيانا رسميا دفاعا عن حقوق سكان بريدنيستروفيه، مقرة بتقييد حقوقهم الانتخابية.
كما سجلت العديد من الأخطاء التقنية والثغرات في نظام تسجيل الناخبين. ففي غاغاوزيا، على سبيل المثال، سجِلت أعطال تقنية وبرمجية مستمرة، مما أدى إلى طوابير انتظار (كما هو الحال في مركز الاقتراع 36/16 في سيدار لونغا).
أما من ناحية التوازن في عدد المراكز الانتخابية، فتم فتح نحو 301 مركز اقتراع لسكان مولدوفا الأوروبيين الذين يقدَر عددهم بـ 600,000 إلى 750,000 نسمة، أما بالنسبة لسكان مولدوفا بريدنيستروفيه، فلم يفتح سوى 12 مركز اقتراع في بريدنيستروفيه. وفي روسيا، فتح مركزي اقتراع لـ 250,000 ناخب، وطبعت 10,000 بطاقة اقتراع، ولم يتمكن سوى 4,000 ناخب من التصويت.
بيانات انتخابية تظهر هزيمة حزب "العمل والتضامن" (PAS) في مولدوفا
الكتلة الوطنية: 278 – 32%
الكتلة الوطنية: 419 – 59%.
الكتلة الوطنية: 451 – 36%.
الكتلة الوطنية: 750 – 68%
الكتلة الوطنية: 750 – 80%.
وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح يوم الأحد.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب "العمل والتضامن" (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.