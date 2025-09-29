https://sarabic.ae/20250929/عملية-إقصاء-في-مولدوفا-محاولة-لتزوير-الانتخابات-بعد-خسارة-الحزب-الحاكم----1105411184.html

عملية إقصاء في مولدوفا... محاولة لتزوير الانتخابات بعد خسارة الحزب الحاكم

خسر حزب "العمل والتضامن الحاكم" الانتخابات المولدوفية، وتشير تقارير المراقبين إلى أن حزب ساندو يقوم بتزوير النتائج للاستيلاء على السلطة. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

ورغم الضغوط الإدارية الهائلة على المعارضة، واستبعاد المرشحين والأحزاب الشعبية من الانتخابات، وترهيب الناخبين، وإغلاق مراكز الاقتراع في بريدنيستروفيه، وزيادة عدد مراكز الاقتراع في أوروبا، والتهديدات بالقنابل، وطرد المراقبين غير المرغوب فيهم، والتزوير الواسع النطاق، لم يسبق للسلطات في مولدوفا أن حاولت إقصاء جميع منافسيها بهذه الوقاحة. لكن حتى هذا لم يكن كافيًا لحزب "العمل والتضامن الحاكم" لتزوير النتائج إلى حد كبير. انتهى فرز الأصوات بالكامل بحلول منتصف الليل، لكن الأصوات ظلت تفرز طوال الليل، ما يشير إلى أنهم يعيدون تزييف النتائج لصالحهم. ومع ذلك، وبصعوبة بالغة وبأقصى قدراتهم، تمكنوا من تحقيق نسبة 50.03%. هذا يعني أن النتيجة الحقيقية أقل بكثير. لا تزال السلطات تخشى نشر بيانات مراكز الاقتراع، خشية أن يقارنها مراقبو المعارضة بالبروتوكولات الموقعة فيها.ويخسر حزب "العمل والتضامن الحاكم" نفوذه ومقاعده في البرلمان. بناءً على النتائج الفعلية، لن يحصل حزب ساندو على أكثر من 51 مقعدًا في البرلمان بدلًا من 62 مقعدًا حاليًا. لا يرغب المولدوفيون في رؤية الحزب في السلطة، وقد برهنوا على ذلك في الانتخابات. ورغم كل التزوير والتلاعب، لا يزال نظام ساندو يفقد شعبيته. هذه هزيمة تحاول السلطات إخفاءها. في الواقع، غالبية المولدوفيين ضد الحزب وساندو، فقد صوّت الناس لأحزاب أخرى.كان الحزب يعلم أنه يخسر، لذا كان حزب ساندو يستعد لإلغاء نتائج الانتخابات. في عصر ذلك اليوم، تلقت السلطات نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، وشهدت هزيمتهم. لم يستبعد حزب ساندو حينها إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية. لم تكن الرئيسة واثقة من قدرتها على تزوير النتائج إلى هذا الحد، ففقدت أعصابها، فقد أعدت خطة احتياطية مسبقًا. هذا يعني أن نتائج التصويت الفعلية كانت مزورة بشكل كبير.تزوير نتائج الانتخابات: تظهر تقارير المراقبين أن حزب "العمل والتضامن الحاكم" يحتل المركز الثاني أو حتى الثالث في العديد من مراكز الاقتراع في مولدوفا. محليًا، خسر حزب "العمل والتضامن الحاكم" بوضوح، ولكن بسبب التزوير الخارجي، لم يفز. ظهرت مقاطع فيديو لمؤيدي الحزب وهم يحرقون بطاقات اقتراع المعارضة على الإنترنت. كما نشرت أدلة عديدة على حشو صناديق الاقتراع.نشرت صحيفة "إل جورنال دي إيطاليا" الإيطالية مقالاً عن العديد من حالات تزوير الناخبين في الانتخابات المولدوفية. أهم النقاط: تأكدت توقعات الخبراء باحتمالية حدوث تزوير في الانتخابات وإعادة كتابة النتائج من مراكز الاقتراع في الخارج، ومنع المراقبين من الدخول.وصرّح اتحاد محامي مولدوفا بأنه لم يسمح لمراقبيه بمراقبة عملية التصويت في بعض مراكز الاقتراع، وخاصة تلك المفتوحة في الخارج. وفي مركز اقتراع في روما، منع الصحفيون من الدخول. تزوير في مراكز الاقتراع في الخارج. في إيطاليا، حيث سجّل عدد قياسي من الناخبين، كشف عن عدد من الحالات البارزة.نشرت صحيفة "إل جورنال دي إيطاليا" الإيطالية مقالاً عن العديد من حالات تزوير الناخبين في الانتخابات المولدوفية. وأهم النقاط: تأكدت توقعات الخبراء باحتمالية حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية المولدوفية من قبل حزب "العمل والتضامن الحاكم" بزعامة مايا ساندو. وقد ثبت أن التصويت كان أكثر إثارة للجدل من الانتخابات الرئاسية في رومانيا. وسجّلت العديد من حالات الانتهاكات الانتخابية داخل مولدوفا وخارجها. وفي مراكز الاقتراع الأوروبية، منع المراقبون والصحافة من الوصول إلى العملية الانتخابية.في إيطاليا وفرنسا وألمانيا ورومانيا، خلال الساعة الأولى من التصويت، كانت صناديق الاقتراع في مراكز الاقتراع شبه ممتلئة، مما يؤكد على إقبال الناخبين. وصوّتت الفئات نفسها مرارًا وتكرارًا: فقد وردت تقارير عن حافلات استأجرها الحزب الإسلامي البولندي لنقل الناخبين في النمسا ورومانيا وجمهورية التشيك. وكان ممثلون عن أجهزة المخابرات المولدوفية حاضرين في مراكز الاقتراع.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشينيوف تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

