الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا فرصة التصويت في روسيا
الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا فرصة التصويت في روسيا
وقال بيسكوف للصحفيين: "بناءً على ما نراه ونعلمه، يمكننا تأكيد أن مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا من فرصة التصويت في روسيا الاتحادية، لأن مركزي اقتراع فقط كانا مفتوحين لهم. وهذا، بطبيعة الحال، لم يكن كافيًا ولم يسمح للجميع بالتصويت".وأشار بيسكوف إلى أنه يكاد يكون من المستحيل الحديث عن تسوية في بريدنيستروفيه بقيادة مولدوفية تستبعد عمليًا الحوار مع روسيا.وأجريت الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، أمس الأحد. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 101 مقعد. ويولي كل من حزب العمل والتضامن الحاكم بزعامة مايا ساندو، والمعارضة أهمية كبيرة للانتخابات: فالبرلمان المولدوفي يؤثر على تشكيل الحكومة والسلطة القضائية.وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هذه الحملة الانتخابية، وفقًا للمولدوفيين أنفسهم، كانت الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عامًا من استقلال الجمهورية.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا من فرصة التصويت في انتخابات بلادهم في روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بناءً على ما نراه ونعلمه، يمكننا تأكيد أن مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا من فرصة التصويت في روسيا الاتحادية، لأن مركزي اقتراع فقط كانا مفتوحين لهم. وهذا، بطبيعة الحال، لم يكن كافيًا ولم يسمح للجميع بالتصويت".
وأشار بيسكوف إلى أنه يكاد يكون من المستحيل الحديث عن تسوية في بريدنيستروفيه بقيادة مولدوفية تستبعد عمليًا الحوار مع روسيا.

وأضاف: "مع وجود هذه القيادة المولدوفية الحالية، من الصعب جدًا، بل يكاد يكون من المستحيل، الحديث عن هذه (التسوية). أشير هنا إلى قيادة مولدوفية تستبعد عمليًا الحوار مع روسيا الاتحادية".

وأجريت الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، أمس الأحد. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 101 مقعد. ويولي كل من حزب العمل والتضامن الحاكم بزعامة مايا ساندو، والمعارضة أهمية كبيرة للانتخابات: فالبرلمان المولدوفي يؤثر على تشكيل الحكومة والسلطة القضائية.
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هذه الحملة الانتخابية، وفقًا للمولدوفيين أنفسهم، كانت الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عامًا من استقلال الجمهورية.
جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز
الاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"
