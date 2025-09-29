https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-مئات-الآلاف-من-المولدوفيين-حرموا-فرصة-التصويت-في-روسيا---1105408976.html

الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا فرصة التصويت في روسيا

الكرملين: مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا فرصة التصويت في روسيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا من فرصة التصويت في انتخابات بلادهم في روسيا. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T09:59+0000

2025-09-29T09:59+0000

2025-09-29T10:23+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

العالم

مولدوفا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "بناءً على ما نراه ونعلمه، يمكننا تأكيد أن مئات الآلاف من المولدوفيين حرموا من فرصة التصويت في روسيا الاتحادية، لأن مركزي اقتراع فقط كانا مفتوحين لهم. وهذا، بطبيعة الحال، لم يكن كافيًا ولم يسمح للجميع بالتصويت".وأشار بيسكوف إلى أنه يكاد يكون من المستحيل الحديث عن تسوية في بريدنيستروفيه بقيادة مولدوفية تستبعد عمليًا الحوار مع روسيا.وأجريت الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، أمس الأحد. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 101 مقعد. ويولي كل من حزب العمل والتضامن الحاكم بزعامة مايا ساندو، والمعارضة أهمية كبيرة للانتخابات: فالبرلمان المولدوفي يؤثر على تشكيل الحكومة والسلطة القضائية.وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن هذه الحملة الانتخابية، وفقًا للمولدوفيين أنفسهم، كانت الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عامًا من استقلال الجمهورية.جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية تعلن عن وضع حرج في المنطقة بعد توقف إمدادات الغازالاستخبارات الروسية: كيشيناو تأمر بفتح قضايا جنائية ضد قيادة بريدنيستروفيه بحجة "الانفصال"

https://sarabic.ae/20250928/زاخاروفا-عن-تصريحات-رئيسة-مولدوفا-بشأن-شراء-الأصوات-لم-أتوقع-منها-مثل-هذه-الصراحة-1105375862.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, مولدوفا