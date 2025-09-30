https://sarabic.ae/20250930/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-مسؤولين-في-حزب-الله-1105442742.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل محمد عباس شعشوع، الذي كان يتولى منصب مسؤول المدفعية في إحدى القطاعات التابعة لـ "حزب الله". 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T05:34+0000
2025-09-30T05:34+0000
2025-09-30T05:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن شعشوع كان يشرف خلال الحرب على خطط إطلاق قذائف صاروخية نحو كريات شمونا وهضبة الجولان.كما أشار البيان إلى أن الغارة قتلت أيضا محمد حسين ياسين، وهو قيادي في وحدة مدفعية "حزب الله" في منطقة شقيف، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات التنظيم العسكرية جنوب الليطاني.وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد على حدوده الشمالية، على حد وصفه.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105377146.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_72:0:2000:1446_1920x0_80_0_0_a05e727a4ec1227de5ff9b2f6fd90382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في "حزب الله"
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل محمد عباس شعشوع، الذي كان يتولى منصب مسؤول المدفعية في إحدى القطاعات التابعة لـ "حزب الله".
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن شعشوع كان يشرف خلال الحرب على خطط إطلاق قذائف صاروخية نحو كريات شمونا وهضبة الجولان.
كما أشار البيان إلى أن الغارة قتلت أيضا محمد حسين ياسين، وهو قيادي في وحدة مدفعية "حزب الله" في منطقة شقيف، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات التنظيم العسكرية جنوب الليطاني.
وأكد الجيش الإسرائيلي
مواصلة العمليات العسكرية لإزالة أي تهديد على حدوده الشمالية، على حد وصفه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان
، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.