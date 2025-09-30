الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شخصين للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الإيرانية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيهاتها، على حد قولها.
وتشمل القضية جنديًا في الاحتياط، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت الشرطة، في بيان رسمي، بأن المشتبه به الأول، ماور كرينغل (26 عامًا، من مدينة حولون)، تم اعتقاله في أغسطس/ آب الماضي، بتهمة التواصل مع أجهزة استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بناءً على تعليماتها.
وكشفت التحقيقات أن كرينغل، منذ بداية عام 2025، أقام اتصالات مع جهات إيرانية ونفذ سلسلة مهام شملت تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل.
وأوضحت الشرطة أن كرينغل "كان على صلة بجهات مرتبطة بمنظمة "في آي بي إيمبلويمنت"، التابعة للاستخبارات الإيرانية، التي تسعى لتجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت، حيث تلقى أموالًا بعملات مشفرة مقابل مهامه".
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن "كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ما أدى إلى اعتقال مشتبه به ثانٍ، طال عمريم (26 عامًا، من حولون)، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام بتوجيهه".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كرينغل كان جندي احتياط أثناء ارتكاب هذه الأفعال، وأنه اتخذ مبادرة شخصية للتواصل مع الجهات الإيرانية. وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول القضية.
وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.
وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".
ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".