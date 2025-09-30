عربي
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شخصين للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الإيرانية
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شخصين للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الإيرانية
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شخصين للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيهاتها،... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T18:08+0000
2025-09-30T18:08+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102521/28/1025212813_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b3411b950eed9b5b7d01a9b276ee29d3.jpg
وتشمل القضية جنديًا في الاحتياط، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وأفادت الشرطة، في بيان رسمي، بأن المشتبه به الأول، ماور كرينغل (26 عامًا، من مدينة حولون)، تم اعتقاله في أغسطس/ آب الماضي، بتهمة التواصل مع أجهزة استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بناءً على تعليماتها.وكشفت التحقيقات أن كرينغل، منذ بداية عام 2025، أقام اتصالات مع جهات إيرانية ونفذ سلسلة مهام شملت تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل. وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن "كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ما أدى إلى اعتقال مشتبه به ثانٍ، طال عمريم (26 عامًا، من حولون)، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام بتوجيهه".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كرينغل كان جندي احتياط أثناء ارتكاب هذه الأفعال، وأنه اتخذ مبادرة شخصية للتواصل مع الجهات الإيرانية. وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول القضية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
https://sarabic.ae/20250929/إيران-تعلن-إعدام-أحد-أهم-جواسيس-إسرائيل-في-البلاد-1105387007.html
https://sarabic.ae/20250928/إسرائيل-يجب-على-العالم-أن-يستخدم-كل-الأدوات-لمنع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1105366238.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102521/28/1025212813_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_063fc3ffbf8a18415ce5eee547ac4b23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط

الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شخصين للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الإيرانية

18:08 GMT 30.09.2025
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiقوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
قوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيهاتها، على حد قولها.
وتشمل القضية جنديًا في الاحتياط، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت الشرطة، في بيان رسمي، بأن المشتبه به الأول، ماور كرينغل (26 عامًا، من مدينة حولون)، تم اعتقاله في أغسطس/ آب الماضي، بتهمة التواصل مع أجهزة استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بناءً على تعليماتها.

وكشفت التحقيقات أن كرينغل، منذ بداية عام 2025، أقام اتصالات مع جهات إيرانية ونفذ سلسلة مهام شملت تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل.

وأوضحت الشرطة أن كرينغل "كان على صلة بجهات مرتبطة بمنظمة "في آي بي إيمبلويمنت"، التابعة للاستخبارات الإيرانية، التي تسعى لتجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت، حيث تلقى أموالًا بعملات مشفرة مقابل مهامه".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن "كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ما أدى إلى اعتقال مشتبه به ثانٍ، طال عمريم (26 عامًا، من حولون)، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام بتوجيهه".
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
إيران تعلن إعدام "أحد أهم جواسيس إسرائيل" في البلاد
أمس, 05:31 GMT
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كرينغل كان جندي احتياط أثناء ارتكاب هذه الأفعال، وأنه اتخذ مبادرة شخصية للتواصل مع الجهات الإيرانية. وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول القضية.
وشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
إسرائيل: يجب على العالم أن يستخدم كل الأدوات لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية
28 سبتمبر, 11:07 GMT
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.

وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".

ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".
كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
