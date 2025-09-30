https://sarabic.ae/20250930/الشرطة-الإسرائيلية-اعتقال-شخصين-للاشتباه-بعملهما-لصالح-الاستخبارات-الإيرانية-1105471076.html

الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شخصين للاشتباه بعملهما لصالح الاستخبارات الإيرانية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصين للاشتباه في ارتكابهما مخالفات أمنية تتعلق بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيهاتها،... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وتشمل القضية جنديًا في الاحتياط، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وأفادت الشرطة، في بيان رسمي، بأن المشتبه به الأول، ماور كرينغل (26 عامًا، من مدينة حولون)، تم اعتقاله في أغسطس/ آب الماضي، بتهمة التواصل مع أجهزة استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بناءً على تعليماتها.وكشفت التحقيقات أن كرينغل، منذ بداية عام 2025، أقام اتصالات مع جهات إيرانية ونفذ سلسلة مهام شملت تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل. وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن "كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ما أدى إلى اعتقال مشتبه به ثانٍ، طال عمريم (26 عامًا، من حولون)، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام بتوجيهه".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كرينغل كان جندي احتياط أثناء ارتكاب هذه الأفعال، وأنه اتخذ مبادرة شخصية للتواصل مع الجهات الإيرانية. وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول القضية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

