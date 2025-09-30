https://sarabic.ae/20250930/باحث-في-الشأن-الإقليمي-مجلس-السلام-بمثابة-طموح-لترامب-ونتنياهو-ولن-يحكم-غزة-سوى-الفلسطينيين---1105452956.html

باحث في الشأن الإقليمي: مجلس السلام بمثابة طموح لترامب ونتنياهو... ولن يحكم غزة سوى الفلسطينيين

باحث في الشأن الإقليمي: مجلس السلام بمثابة طموح لترامب ونتنياهو... ولن يحكم غزة سوى الفلسطينيين

تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني من القاهرة الدكتور شفيق التلولي، عن بنود خطة ترامب وموقف نتنياهو منها، قائلا: "نتنياهو شخصية مراوغة يتبع سياسة الغاية... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال التلولي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "القرار في هذا الموضوع، متعلق بحركة "حماس"، لأن الفصائل الأخرى ليست صاحبة القرار في قطاع غزة"، معتبرا أن "فرص المناورة بدأت تضيق لدى حماس لأن هناك دول على علاقة بها واكبت هذه الخطة".ورأى أن "ترامب يتطلع لتحقيق السلام في عهده، وعينه على جائزة نوبل التي يسعى إليها"، لافتا إلى أن "نتنياهو عدّل أو ساهم في سياق الاتفاق، لكنه لم يخرج عن الخطة التي وضعها وحددها ترامب".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنها "تأتي على وقع اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ووضع خارطة طريق سياسي"، وأكد أن "السلام الإبراهيمي يصطدم بصخرة الفلسطينيين والعرب".وعن تدمير البنية العسكرية لـ"حماس" في غزة وفقا للخطة، قال التلولي: "ذلك يتم من خلال التنسيق وموافقة حماس ووجود رقابة دولية وعربية، وحصر السلاح وفق لجان متخصصة"، مضيفا: "لا يوجد ضمانات بالنسبة لنتنياهو، ولكن ما يمكن جعل وقف الحرب في غزة ممكنا أن هذا الاتفاق دولي، وإلا ستضع الولايات المتحدة نفسها في حالة الإحراج والعزلة".

