لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي
باحث في الشأن الإقليمي: مجلس السلام بمثابة طموح لترامب ونتنياهو... ولن يحكم غزة سوى الفلسطينيين
باحث في الشأن الإقليمي: مجلس السلام بمثابة طموح لترامب ونتنياهو... ولن يحكم غزة سوى الفلسطينيين
باحث في الشأن الإقليمي: مجلس السلام بمثابة طموح لترامب ونتنياهو... ولن يحكم غزة سوى الفلسطينيين
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني من القاهرة الدكتور شفيق التلولي، عن بنود خطة ترامب وموقف نتنياهو منها، قائلا: "نتنياهو شخصية مراوغة يتبع سياسة الغاية... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
إسرائيل
خطة ترامب للقضية الفلسطينية
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال التلولي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "القرار في هذا الموضوع، متعلق بحركة "حماس"، لأن الفصائل الأخرى ليست صاحبة القرار في قطاع غزة"، معتبرا أن "فرص المناورة بدأت تضيق لدى حماس لأن هناك دول على علاقة بها واكبت هذه الخطة".ورأى أن "ترامب يتطلع لتحقيق السلام في عهده، وعينه على جائزة نوبل التي يسعى إليها"، لافتا إلى أن "نتنياهو عدّل أو ساهم في سياق الاتفاق، لكنه لم يخرج عن الخطة التي وضعها وحددها ترامب".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنها "تأتي على وقع اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ووضع خارطة طريق سياسي"، وأكد أن "السلام الإبراهيمي يصطدم بصخرة الفلسطينيين والعرب".وعن تدمير البنية العسكرية لـ"حماس" في غزة وفقا للخطة، قال التلولي: "ذلك يتم من خلال التنسيق وموافقة حماس ووجود رقابة دولية وعربية، وحصر السلاح وفق لجان متخصصة"، مضيفا: "لا يوجد ضمانات بالنسبة لنتنياهو، ولكن ما يمكن جعل وقف الحرب في غزة ممكنا أن هذا الاتفاق دولي، وإلا ستضع الولايات المتحدة نفسها في حالة الإحراج والعزلة".
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
إسرائيل
حصري
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني من القاهرة الدكتور شفيق التلولي، عن بنود خطة ترامب وموقف نتنياهو منها، قائلا: "نتنياهو شخصية مراوغة يتبع سياسة الغاية تبرر الوسيلة، لكن لم يعد أمامه فرصا للمراوغة وكسب الوقت كما كان سابقا، لأن استراتيجية الوقت كان يمنحه إياها ترامب لمتابعة الحرب، وتحقيق أهدافه السياسية بتصفية القضية الفلسطينية".
وقال التلولي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "القرار في هذا الموضوع، متعلق بحركة "حماس"، لأن الفصائل الأخرى ليست صاحبة القرار في قطاع غزة"، معتبرا أن "فرص المناورة بدأت تضيق لدى حماس لأن هناك دول على علاقة بها واكبت هذه الخطة".
ولفت التلولي إلى أن "مجلس السلام بمثابة طموح بالنسبة لترامب ونتنياهو"، مشددا على "ضرورة الحديث عما يريده الشعب الفلسطيني والعرب، وليس فقط ما يريده ترامب ونتنياهو"، مضيفا: "لا يجب إعطاء ذريعة لنتنياهو لإقصاء المكونات السياسية الفلسطينية، ولذلك يجب أن يكون الخطاب الفلسطيني موجها".
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"مجلس السلام".. ما دوره في خطة وقف الحرب على غزة وما هي أولويات ترامب؟
07:09 GMT
ورأى أن "ترامب يتطلع لتحقيق السلام في عهده، وعينه على جائزة نوبل التي يسعى إليها"، لافتا إلى أن "نتنياهو عدّل أو ساهم في سياق الاتفاق، لكنه لم يخرج عن الخطة التي وضعها وحددها ترامب".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنها "تأتي على وقع اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ووضع خارطة طريق سياسي"، وأكد أن "السلام الإبراهيمي يصطدم بصخرة الفلسطينيين والعرب".
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"حماس": لم نستلم خطة ترامب بشأن غزة بعد
أمس, 19:36 GMT
وشدد التلولي على أنه "لن يحكم الفلسطينيين في غزة وغيرها إلا الفلسطيني، وبالتالي هناك عودة مرة أخرى للرؤية العربية"، كاشفا عن "تدريب قوات فلسطينية في مصر وهي جاهزة لحفظ الأمن في غزة".
وعن تدمير البنية العسكرية لـ"حماس" في غزة وفقا للخطة، قال التلولي: "ذلك يتم من خلال التنسيق وموافقة حماس ووجود رقابة دولية وعربية، وحصر السلاح وفق لجان متخصصة"، مضيفا: "لا يوجد ضمانات بالنسبة لنتنياهو، ولكن ما يمكن جعل وقف الحرب في غزة ممكنا أن هذا الاتفاق دولي، وإلا ستضع الولايات المتحدة نفسها في حالة الإحراج والعزلة".
