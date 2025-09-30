https://sarabic.ae/20250930/بوشكوف-داعش-ظهرت-نتيجة-العدوان-الأمريكي-والبريطاني-على-العراق-1105476820.html

بوشكوف: "داعش" ظهرت نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق

أشار السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تعليقه على مقال "عودة داعش" المنشور في سبتمبر/ أيلول الجاري، في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إلى أن ظهور تنظيم "داعش"... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وكتب بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقًا على المقال: "في الواقع، كان العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق والاحتلال الطويل لذلك البلد هما السبب في ظهور "داعش". لم يكن هناك إرهاب أو إرهابيون في العراق، في عهد صدام حسين".وأشار بوشكوف إلى أن "مؤلفي المقال لم يكتبوا من أين جاء تنظيم "داعش"، ولماذا استولى على ثلث سوريا، وفي عام 2015، كان مسلحو هذه المنظمة الإرهابية موجودين بالفعل في ضواحي دمشق".وتابع السيناتور الروسي: "لولا روسيا وقواتها الجوية والفضائية، فضلًا عن القوات البرية الإيرانية، التي جاءت لمساعدة الجيش السوري، لكان لدى مسلحي "داعش" بالتحالف مع التنظيمات المتطرفة الأخرى، كل الفرص للاستيلاء على دمشق".وأختتم بوشكوف منشوره: "حتى بعد الهجمات الإرهابية، التي نفذها مسلحو "داعش" في باريس، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا، لن تقرأوا عن هذا الأمر في مجلة "فورين أفيرز".

