بوشكوف: "داعش" ظهرت نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بوشكوف: "داعش" ظهرت نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق
بوشكوف: "داعش" ظهرت نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق
بوشكوف: "داعش" ظهرت نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق

أشار السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تعليقه على مقال "عودة داعش" المنشور في سبتمبر/ أيلول الجاري، في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إلى أن ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) كان نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق.
وكتب بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقًا على المقال: "في الواقع، كان العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق والاحتلال الطويل لذلك البلد هما السبب في ظهور "داعش". لم يكن هناك إرهاب أو إرهابيون في العراق، في عهد صدام حسين".

وأضاف بوشكوف: "العنف والفوضى وانعدام الحكم، الذي رافق احتلال العراق، أدى إلى ظهور هذه القوة المتطرفة، التي ترسخت في عدد من دول الشرق الأوسط، وفقًا لنظرية مقنعة، حدث هذا بدعم مباشر من وكالات الاستخبارات الغربية".

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشكوف: على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات "إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا
31 يناير 2023, 00:50 GMT
وأشار بوشكوف إلى أن "مؤلفي المقال لم يكتبوا من أين جاء تنظيم "داعش"، ولماذا استولى على ثلث سوريا، وفي عام 2015، كان مسلحو هذه المنظمة الإرهابية موجودين بالفعل في ضواحي دمشق".

وبيّن بوشكوف أن "هذا النهج نموذجي بشكل عام لعلماء السياسة الأمريكيين، فهم يركّزون على تحليل الوضع الحالي، كقاعدة عامة، دون الخوض في الماضي، وهو ما يجعل التحليل النقدي للسياسة الخارجية الأمريكية مستحيلًا".

السيناتور الروسي سيرغي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2021
بوشكوف: واشنطن تقدم مساعدات مالية لتسليح أوكرانيا ضد روسيا
6 مايو 2021, 10:51 GMT
وتابع السيناتور الروسي: "لولا روسيا وقواتها الجوية والفضائية، فضلًا عن القوات البرية الإيرانية، التي جاءت لمساعدة الجيش السوري، لكان لدى مسلحي "داعش" بالتحالف مع التنظيمات المتطرفة الأخرى، كل الفرص للاستيلاء على دمشق".

وأكد بوشكوف، بالقول: "وفقا للعديد من التقارير خلال هذه الفترة، لم تفشل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في التدخل ضد "داعش" فحسب، بل ساعدت وشجعت هذه المنظمة الإرهابية".

وأختتم بوشكوف منشوره: "حتى بعد الهجمات الإرهابية، التي نفذها مسلحو "داعش" في باريس، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا، لن تقرأوا عن هذا الأمر في مجلة "فورين أفيرز".
