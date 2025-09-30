https://sarabic.ae/20250930/بوشكوف-داعش-ظهرت-نتيجة-العدوان-الأمريكي-والبريطاني-على-العراق-1105476820.html
بوشكوف: "داعش" ظهرت نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق
وكتب بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقًا على المقال: "في الواقع، كان العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق والاحتلال الطويل لذلك البلد هما السبب في ظهور "داعش". لم يكن هناك إرهاب أو إرهابيون في العراق، في عهد صدام حسين".وأشار بوشكوف إلى أن "مؤلفي المقال لم يكتبوا من أين جاء تنظيم "داعش"، ولماذا استولى على ثلث سوريا، وفي عام 2015، كان مسلحو هذه المنظمة الإرهابية موجودين بالفعل في ضواحي دمشق".وتابع السيناتور الروسي: "لولا روسيا وقواتها الجوية والفضائية، فضلًا عن القوات البرية الإيرانية، التي جاءت لمساعدة الجيش السوري، لكان لدى مسلحي "داعش" بالتحالف مع التنظيمات المتطرفة الأخرى، كل الفرص للاستيلاء على دمشق".وأختتم بوشكوف منشوره: "حتى بعد الهجمات الإرهابية، التي نفذها مسلحو "داعش" في باريس، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا، لن تقرأوا عن هذا الأمر في مجلة "فورين أفيرز".
أشار السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تعليقه على مقال "عودة داعش" المنشور في سبتمبر/ أيلول الجاري، في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إلى أن ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) كان نتيجة العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق.
وكتب بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقًا على المقال: "في الواقع، كان العدوان الأمريكي والبريطاني على العراق والاحتلال الطويل لذلك البلد هما السبب في ظهور "داعش". لم يكن هناك إرهاب أو إرهابيون في العراق، في عهد صدام حسين".
وأضاف بوشكوف: "العنف والفوضى وانعدام الحكم، الذي رافق احتلال العراق، أدى إلى ظهور هذه القوة المتطرفة، التي ترسخت في عدد من دول الشرق الأوسط، وفقًا لنظرية مقنعة، حدث هذا بدعم مباشر من وكالات الاستخبارات الغربية".
وأشار بوشكوف إلى أن "مؤلفي المقال لم يكتبوا من أين جاء تنظيم "داعش
"، ولماذا استولى على ثلث سوريا، وفي عام 2015، كان مسلحو هذه المنظمة الإرهابية موجودين بالفعل في ضواحي دمشق".
وبيّن بوشكوف أن "هذا النهج نموذجي بشكل عام لعلماء السياسة الأمريكيين، فهم يركّزون على تحليل الوضع الحالي، كقاعدة عامة، دون الخوض في الماضي، وهو ما يجعل التحليل النقدي للسياسة الخارجية الأمريكية مستحيلًا".
وتابع السيناتور الروسي: "لولا روسيا وقواتها الجوية والفضائية، فضلًا عن القوات البرية الإيرانية، التي جاءت لمساعدة الجيش السوري، لكان لدى مسلحي "داعش" بالتحالف مع التنظيمات المتطرفة الأخرى
، كل الفرص للاستيلاء على دمشق".
وأكد بوشكوف، بالقول: "وفقا للعديد من التقارير خلال هذه الفترة، لم تفشل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في التدخل ضد "داعش" فحسب، بل ساعدت وشجعت هذه المنظمة الإرهابية".
وأختتم بوشكوف منشوره: "حتى بعد الهجمات الإرهابية، التي نفذها مسلحو "داعش" في باريس
، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا، لن تقرأوا عن هذا الأمر في مجلة "فورين أفيرز".