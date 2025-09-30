دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/دمشق-الاتفاق-الأمني-مع-إسرائيل-يختلف-عن-التطبيع-1105444111.html
دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع
دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T06:52+0000
2025-09-30T06:52+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار السويداء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، مساء أمس الاثنين، قال فيه إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وعن الوضع في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، قال المصطفى إن شيخ عقل الدروز حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة، لكنه أوضح أن دمشق تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز هناك.تأتي تصريحات وزير الإعلام السوري عن العلاقات مع إسرائيل، بعدما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات سابقة، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.ومنذ سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يعلق-على-احتمالات-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1102190599.html
https://sarabic.ae/20250919/الشرع-اتفاق-مع-إسرائيل-بوساطة-أمريكية-قد-يوقع-خلال-أيام-1105050629.html
إسرائيل
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار السويداء
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار السويداء

دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع

06:52 GMT 30.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، مساء أمس الاثنين، قال فيه إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
29 يونيو, 16:16 GMT
وعن الوضع في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، قال المصطفى إن شيخ عقل الدروز حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة، لكنه أوضح أن دمشق تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز هناك.
تأتي تصريحات وزير الإعلام السوري عن العلاقات مع إسرائيل، بعدما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات سابقة، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
الشرع: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام
19 سبتمبر, 21:45 GMT
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
ومنذ سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала