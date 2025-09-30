https://sarabic.ae/20250930/دمشق-الاتفاق-الأمني-مع-إسرائيل-يختلف-عن-التطبيع-1105444111.html
دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع
دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T06:52+0000
2025-09-30T06:52+0000
2025-09-30T06:52+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار السويداء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، مساء أمس الاثنين، قال فيه إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وعن الوضع في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، قال المصطفى إن شيخ عقل الدروز حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة، لكنه أوضح أن دمشق تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز هناك.تأتي تصريحات وزير الإعلام السوري عن العلاقات مع إسرائيل، بعدما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات سابقة، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.ومنذ سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يعلق-على-احتمالات-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1102190599.html
https://sarabic.ae/20250919/الشرع-اتفاق-مع-إسرائيل-بوساطة-أمريكية-قد-يوقع-خلال-أيام-1105050629.html
إسرائيل
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار السويداء
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار السويداء
دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، مساء أمس الاثنين، قال فيه إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا
عقدت الأمور".
وعن الوضع في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، قال المصطفى إن شيخ عقل الدروز حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة، لكنه أوضح أن دمشق تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز هناك.
تأتي تصريحات وزير الإعلام السوري عن العلاقات مع إسرائيل، بعدما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات سابقة، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات
بين دمشق وتل أبيب صعبا.
يذكر أن الرئيس السوري
للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
ومنذ سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.