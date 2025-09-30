https://sarabic.ae/20250930/دمشق-الاتفاق-الأمني-مع-إسرائيل-يختلف-عن-التطبيع-1105444111.html

دمشق: الاتفاق الأمني مع إسرائيل يختلف عن التطبيع

أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، مساء أمس الاثنين، قال فيه إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وعن الوضع في محافظة السويداء، جنوبي البلاد، قال المصطفى إن شيخ عقل الدروز حكمت الهجري لا يزال يتخذ مواقف متعنتة، لكنه أوضح أن دمشق تعمل على تعويض المتضررين من الصراع بين العشائر والدروز هناك.تأتي تصريحات وزير الإعلام السوري عن العلاقات مع إسرائيل، بعدما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تصريحات سابقة، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.ومنذ سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.

