Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روته: أوكرانيا هي خط الدفاع الأول لحلف شمال الأطلسي
19:44 GMT 30.09.2025
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن "أوكرانيا هي خط الدفاع الأول لحلف شمال الأطلسي، على حد قوله.
وقال روته، في بيان نشر على الموقع الرسمي للحلف: "أوكرانيا هي خط دفاعنا الأول. ونحن نساعدها لأن الأمر يتعلق بقيمنا وأمننا الجماعي".

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى إنشاء "جدار الطائرات المسيرة"، وقال: "فيما يتعلق بمبادرة جدار الطائرات المسيرة، أعتقد أنها فكرة رائعة. إنها ضرورية، لأننا لا نستطيع تحمل إنفاق ملايين اليوروهات أو الدولارات على صواريخ مضادة للطائرات المسيرة لا تكلف سوى بضعة آلاف من الدولارات".

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلنيكوف، أنه لا يزال هناك خلاف حول معايير "جدار الطائرات المسيرة"، الذي يُناقش في الاتحاد الأوروبي، وأن الهستيريا المحيطة بدخول طائرات مسيّرة مجهولة الهوية إلى أراضي الاتحاد تُثار فقط لتبرير الإنفاق العسكري.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
الخارجية الروسية حول خطط أوروبا لبناء "جدار المسيرات": هستيريا تهدف لتبرير زيادة الإنفاق العسكري
27 سبتمبر, 08:42 GMT
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع الحلف من مشاريعه، لمواجهة "التهديد الروسي" المزعوم. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز التحالف لقواته في أوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة. وبدوره أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تُشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تُشكل خطرًا على مصالحها.
الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسيا
الخارجية الروسية: روسيا قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"
