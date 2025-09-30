https://sarabic.ae/20250930/روته-أوكرانيا-هي-خط-الدفاع-الأول-لحلف-شمال-الأطلسي-1105473949.html

روته: أوكرانيا هي خط الدفاع الأول لحلف شمال الأطلسي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن "أوكرانيا هي خط الدفاع الأول لحلف شمال الأطلسي، على حد قوله.

وقال روته، في بيان نشر على الموقع الرسمي للحلف: "أوكرانيا هي خط دفاعنا الأول. ونحن نساعدها لأن الأمر يتعلق بقيمنا وأمننا الجماعي".وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلنيكوف، أنه لا يزال هناك خلاف حول معايير "جدار الطائرات المسيرة"، الذي يُناقش في الاتحاد الأوروبي، وأن الهستيريا المحيطة بدخول طائرات مسيّرة مجهولة الهوية إلى أراضي الاتحاد تُثار فقط لتبرير الإنفاق العسكري.وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع الحلف من مشاريعه، لمواجهة "التهديد الروسي" المزعوم. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز التحالف لقواته في أوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة. وبدوره أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تُشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تُشكل خطرًا على مصالحها.الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسياالخارجية الروسية: روسيا قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بشأن تفجيرات "التيار الشمالي"

