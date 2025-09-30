https://sarabic.ae/20250930/شركة-خدمات-الإنترنت-الأمريكية-تعلن-وقف-الخدمة-عبر-الهاتف-الأرضي-1105443851.html
شركة خدمات الإنترنت الأمريكية تعلن وقف الخدمة عبر الهاتف الأرضي
سبوتنيك عربي
2025-09-30T06:20+0000
2025-09-30T06:20+0000
2025-09-30T06:20+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101844663_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76da66be34dcb14f7d6132b0232c7af0.jpg
هذا القرار يمثل نهاية فصل رئيسي في تاريخ شبكة الإنترنت، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن القرار جاء بعد أكثر من 30 عاما من إطلاق الخدمة، التي تقدمها شركة "إيه أو إل".ويمثل القرار نهاية فصل رئيسي في تاريخ شبكة الإنترنت، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تقارير أشارت إلى أن تلك الخدمة كانت الطريقة المعتادة للاتصال بالإنترنت في التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة.يتزامن ذلك مع انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة على نطاق واسع وخاصة الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية، التي سيطرت على السوق الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية وقف خدمة اتصال الإنترنت التي يتم توفيرها عبر خطوط الهاتف الأرضي في الولايات المتحدة بحلول يوم غد الأربعاء.
هذا القرار يمثل نهاية فصل رئيسي في تاريخ شبكة الإنترنت، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن القرار جاء بعد أكثر من 30 عاما من إطلاق الخدمة، التي تقدمها شركة "إيه أو إل".
ويمثل القرار نهاية فصل رئيسي في تاريخ شبكة الإنترنت، في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تقارير أشارت إلى أن تلك الخدمة كانت الطريقة المعتادة للاتصال
بالإنترنت في التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة.
يتزامن ذلك مع انتشار خدمات الإنترنت
فائق السرعة على نطاق واسع وخاصة الذي يعتمد على الأقمار الاصطناعية، التي سيطرت على السوق الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.