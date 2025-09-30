عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/مسؤول-الـبودكاست-في-مجموعة-إم-بي-سي-لـسبوتنيك-ليس-هدفنا-تقليد-النماذج-الغربية--1105467131.html
مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" لـ"سبوتنيك": ليس هدفنا تقليد النماذج الغربية
مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" لـ"سبوتنيك": ليس هدفنا تقليد النماذج الغربية
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" الإعلامية، معين جابر، أن "صناعة البودكاست في العالم العربي شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا في جودة... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T16:06+0000
2025-09-30T16:06+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105466976_1:0:1245:700_1920x0_80_0_0_217bd11ab5dc66649c3f487b99372314.jpg
وقال جابر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "دبي بودفست 2025": "التجارب العربية استفادت من أخطاء الغرب وحوّلتها إلى عناصر نجاح".وكانت النسخة الخامسة من "دبي بودفست"، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع الـ"بودكاست" في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم من نادي دبي للصحافة.ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة الـ"بودكاست" على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
https://sarabic.ae/20250930/دبي-بودفست-2025منصة-دولية-لتعزيز-صناعة-البودكاست-وتطوير-المحتوى-الرقمي-العربي-1105457164.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105466976_170:0:1103:700_1920x0_80_0_0_8b86eb5f134945a47562e99dcd2a60fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري

مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" لـ"سبوتنيك": ليس هدفنا تقليد النماذج الغربية

16:06 GMT 30.09.2025
© Sputnikمسؤول البودكاست في مجموعة "إم بي سي"، معين جابر
مسؤول البودكاست في مجموعة إم بي سي، معين جابر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" الإعلامية، معين جابر، أن "صناعة البودكاست في العالم العربي شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا في جودة المحتوى المقدم"، نافيًا أن "يكون هدف هذه الصناعة تقليد النماذج الغربية".
وقال جابر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "دبي بودفست 2025": "التجارب العربية استفادت من أخطاء الغرب وحوّلتها إلى عناصر نجاح".
وأضاف: "البودكاست اليوم لم يعد يعتمد على الاستوديوهات الفاخرة أو التجهيزات المكلفة، بل يمكن إنتاج محتوى مؤثر وجاذب بتكاليف بسيطة، شرط أن يكون بنّاء، ويستقطب الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي".
دبي بودفست 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي
12:18 GMT
وكانت النسخة الخامسة من "دبي بودفست"، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع الـ"بودكاست" في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم من نادي دبي للصحافة.
ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة الـ"بودكاست" على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
