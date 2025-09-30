https://sarabic.ae/20250930/مسؤول-الـبودكاست-في-مجموعة-إم-بي-سي-لـسبوتنيك-ليس-هدفنا-تقليد-النماذج-الغربية--1105467131.html
مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" لـ"سبوتنيك": ليس هدفنا تقليد النماذج الغربية
مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" لـ"سبوتنيك": ليس هدفنا تقليد النماذج الغربية
أكد مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" الإعلامية، معين جابر، أن "صناعة البودكاست في العالم العربي شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا في جودة... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال جابر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "دبي بودفست 2025": "التجارب العربية استفادت من أخطاء الغرب وحوّلتها إلى عناصر نجاح".وكانت النسخة الخامسة من "دبي بودفست"، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع الـ"بودكاست" في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم من نادي دبي للصحافة.ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة الـ"بودكاست" على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" لـ"سبوتنيك": ليس هدفنا تقليد النماذج الغربية
أكد مسؤول الـ"بودكاست" في مجموعة "إم بي سي" الإعلامية، معين جابر، أن "صناعة البودكاست في العالم العربي شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورًا ملحوظًا في جودة المحتوى المقدم"، نافيًا أن "يكون هدف هذه الصناعة تقليد النماذج الغربية".
وقال جابر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات "دبي بودفست 2025": "التجارب العربية استفادت من أخطاء الغرب وحوّلتها إلى عناصر نجاح".
وأضاف: "البودكاست اليوم لم يعد يعتمد على الاستوديوهات الفاخرة أو التجهيزات المكلفة، بل يمكن إنتاج محتوى مؤثر وجاذب بتكاليف بسيطة، شرط أن يكون بنّاء، ويستقطب الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وكانت النسخة الخامسة من "دبي بودفست
"، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع الـ"بودكاست" في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم من نادي دبي للصحافة.
ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة الـ"بودكاست
" على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.