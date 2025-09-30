عربي
مسؤول رئاسي في صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة
أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء عبد العزيز الترب، أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في غزة، التي يجري الحديث حول بنودها... 30.09.2025
وأضاف الترب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هذه المبادرة كما قلنا ولدت ميتة لتقليم أظافر المقاومة أولًا، ثم القضاء عليها نهائيا في فلسطين وفي كل دول المنطقة، حتى يتسنى لأمريكا وإسرائيل تنفيذ المخططات، التي تم إعدادها منذ عقود وتقف قوى المقاومة في طريقها".وتابع: "حتى لا نسبق ما يقال، علينا مراجعة ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تقسيم المنطقة وتوزيع الغنائم على القوى الكبرى ومنع تشكيل أي تكتل في المنطقة وأن تظل إسرائيل هي الحارس لهذا المخطط ودعمها بكل ما يمكنها من تحقيق تلك الأهداف، لكننا نؤكد أن فلسطين تستحق الكثير وفي سبيلها يقدم اليمن الكثير كواجب ديني وإنساني، ولدينا في اليمن الكثير من المفاجآت لتغيير خريطة ومستقبل المنطقة".وأشار الترب إلى أن "اليمن يظل مع خيار الوقف الفوري لاستمرار حرب الإبادة في غزة وفلسطين، وبوقفها لن يتم مهاجمة الكيان كما حدث في فترات الهدنة، ويظل اليمن مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة بكل ما يملك من قوة وقدرات ونتجه نحو التأسيس للدولة اليمنية الحديثة بنظام وقانون، ومواصلة خطة التغيير والإصلاحات ومراجعة كل الإخفاقات منذ بداية العدوان واستكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة".واختتم بالقول: "إننا مفتاح السلام والاستقرار في العالم مهما كانت التضحيات والمراهنات وجبهة الصمود ترسم معالم الطريق، وعلى دول العدوان استيعاب الوضع والاتجاه نحو ما تم الاتفاق عليه بالوساطة العمانية، ولن تقبل الجماهير استمرار حالة الهدنة وسياسة اللا سلم واللا حرب".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الافراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وأردف: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أمس الاثنين، قصف أهداف حيوية في تل أبيب بصاروخ بالستي فرط صوتي.وتشن "أنصار الله"، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في حين توصلت الجماعة وواشنطن، في مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، وأكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
مسؤول رئاسي في صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

عبد العزيز الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن
أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء عبد العزيز الترب، أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الحرب في غزة، التي يجري الحديث حول بنودها المسربة، "أرى أنها ولدت ميتة وتهدف في الأساس إلى الحد من قدرات المقاومة"، على حد قوله.
وأضاف الترب، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "هذه المبادرة كما قلنا ولدت ميتة لتقليم أظافر المقاومة أولًا، ثم القضاء عليها نهائيا في فلسطين وفي كل دول المنطقة، حتى يتسنى لأمريكا وإسرائيل تنفيذ المخططات، التي تم إعدادها منذ عقود وتقف قوى المقاومة في طريقها".
وتابع: "حتى لا نسبق ما يقال، علينا مراجعة ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تقسيم المنطقة وتوزيع الغنائم على القوى الكبرى ومنع تشكيل أي تكتل في المنطقة وأن تظل إسرائيل هي الحارس لهذا المخطط ودعمها بكل ما يمكنها من تحقيق تلك الأهداف، لكننا نؤكد أن فلسطين تستحق الكثير وفي سبيلها يقدم اليمن الكثير كواجب ديني وإنساني، ولدينا في اليمن الكثير من المفاجآت لتغيير خريطة ومستقبل المنطقة".

وقال المسؤول الرئاسي اليمني: "في كل الأحوال، علينا أن لا نعول على تلك الأطروحات كثيرا، خاصة ونحن نتابع معاناة الشعب الفلسطيني حتى كتابة هذه الأسطر"، مضيفًا: "علينا التأكد من أن ما سُرّب يخدم السلام والاستقرار وليس لامتصاص غضب شعوب العالم من صلف كيان الاحتلال".

وأشار الترب إلى أن "اليمن يظل مع خيار الوقف الفوري لاستمرار حرب الإبادة في غزة وفلسطين، وبوقفها لن يتم مهاجمة الكيان كما حدث في فترات الهدنة، ويظل اليمن مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة بكل ما يملك من قوة وقدرات ونتجه نحو التأسيس للدولة اليمنية الحديثة بنظام وقانون، ومواصلة خطة التغيير والإصلاحات ومراجعة كل الإخفاقات منذ بداية العدوان واستكمال البناء المؤسسي للدولة الحديثة".
واختتم بالقول: "إننا مفتاح السلام والاستقرار في العالم مهما كانت التضحيات والمراهنات وجبهة الصمود ترسم معالم الطريق، وعلى دول العدوان استيعاب الوضع والاتجاه نحو ما تم الاتفاق عليه بالوساطة العمانية، ولن تقبل الجماهير استمرار حالة الهدنة وسياسة اللا سلم واللا حرب".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الافراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".
وأردف: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أمس الاثنين، قصف أهداف حيوية في تل أبيب بصاروخ بالستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ البالستي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، استهدف عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة".

وتشن "أنصار الله"، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في حين توصلت الجماعة وواشنطن، في مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، وأكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
