مصدر في "حماس" عبر "سبوتنيك": سندرس مع الفصائل الفلسطينية خطة ترامب ونخرج برد موحد
مصدر في "حماس" عبر "سبوتنيك": سندرس مع الفصائل الفلسطينية خطة ترامب ونخرج برد موحد
بعد المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـحركة حماس، أكد مصدر في الحركة لـوكالة "سبوتنيك"، أن "الخطة هي عبارة عن مخرج وحل للواقع الذي يعيشه... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
وتابع المصدر: " تسلمنا المقترح أو الخطة وسندرسها مع باقي الفصائل الفلسطينية، وسنخرج برد فلسطيني مشترك لا يمثل "حماس وحسب".وقال ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه ينتظر "رد "حماس" بشأن مقترح السلام"، الذي أعلن تفاصيله، عقب اجتماعه مع نتنياهو. وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
13:47 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 13:53 GMT 30.09.2025)
بعد المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـحركة حماس، أكد مصدر في الحركة لـوكالة "سبوتنيك"، أن "الخطة هي عبارة عن مخرج وحل للواقع الذي يعيشه اليوم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والهدف الأساسي منها هو إخراجه من الورطة التي يعيشها في غزة".
وتابع المصدر: " تسلمنا المقترح أو الخطة وسندرسها مع باقي الفصائل الفلسطينية، وسنخرج برد فلسطيني مشترك لا يمثل "حماس وحسب".
وتابع المصدر في "حماس": "الخطة هي عبارة عن ورقة استسلام للمقاومة ولشعبنا وهذا طبعا غير مقبول".
وقال ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه ينتظر "رد "حماس" بشأن مقترح السلام"، الذي أعلن تفاصيله، عقب اجتماعه مع نتنياهو. وأمهل ترامب، خلال تصريحات للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض، "حماس" 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستفعل ما يجب عليها فعله إذا رفضت الحركة الاتفاق.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا
، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وأضاف: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا
. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج إسرائيل عن رفاته، تفرج عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس
" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".