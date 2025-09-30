مصرع سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوطه من الطابق 22

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/مصرع-سفير-جنوب-أفريقيا-في-باريس-بعد-سقوطه-من-الطابق-22-1105467311.html
مصرع سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوطه من الطابق 22
مصرع سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوطه من الطابق 22
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، مصرع سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا، بعد سقوطه من الطابق 22 من فندق "حياة- لو باريسيان" في... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T16:13+0000
2025-09-30T16:13+0000
أخبار فرنسا
الأخبار
جنوب أفريقيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/85/1043198575_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_887173e0b440ab4fb3ecf804503ab48d.jpg
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب المدعي العام في باريس، العثور على سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، ميتًا بعد 24 ساعة فقط من الإبلاغ عن اختفائه.وأكدت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن اختفاء مثيثوا، الليلة الماضية، قبل أن يتم العثور على جثته خارج فندق "حياة" الشهير في بورت مايو.وأشارت الصحيفة إلى أن "الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما، قفز من الطابق 22 من الفندق ذي الأربع نجوم"، في وقت قال مكتب المدعي العام في باريس، إنه "حجز غرفة في الطابق 22، حيث تم فتح نافذتها المؤمنة بالقوة".وتم استخدام هاتف الدبلوماسي آخر مرة في حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم أمس الاثنين، بالقرب من حديقة "بولوني" في باريس، وذلك بحسب الأدلة الأولية.وكانت آخر مرة شوهد فيها سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، يوم الجمعة الماضية، قبل أن يتغيب عن عدد من الاجتماعات الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
https://sarabic.ae/20220525/دعوات-للاعتصام-أمام-سفارة-فرنسا-في-جنوب-أفريقيا-للمطالبة-بخروج-قواتها-من-القارة-1062683752.html
أخبار فرنسا
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/85/1043198575_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_cf897d247d3612a3868b9be399db3e3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الأخبار, جنوب أفريقيا, العالم
أخبار فرنسا , الأخبار, جنوب أفريقيا, العالم

مصرع سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوطه من الطابق 22

16:13 GMT 30.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصوربرج إيفل
برج إيفل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، مصرع سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا، بعد سقوطه من الطابق 22 من فندق "حياة- لو باريسيان" في العاصمة باريس.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب المدعي العام في باريس، العثور على سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، ميتًا بعد 24 ساعة فقط من الإبلاغ عن اختفائه.
وأكدت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن اختفاء مثيثوا، الليلة الماضية، قبل أن يتم العثور على جثته خارج فندق "حياة" الشهير في بورت مايو.
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
دعوات للاعتصام أمام سفارة فرنسا في جنوب أفريقيا للمطالبة بخروج قواتها من القارة
25 مايو 2022, 09:52 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن "الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما، قفز من الطابق 22 من الفندق ذي الأربع نجوم"، في وقت قال مكتب المدعي العام في باريس، إنه "حجز غرفة في الطابق 22، حيث تم فتح نافذتها المؤمنة بالقوة".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من الإبلاغ عن اختفاء مثيثوا من قبل زوجته، التي أشارت إلى أنها تلقت رسالة مقلقة منه في مساء أمس الاثنين، بحسب مكتب المدعي العام.
وتم استخدام هاتف الدبلوماسي آخر مرة في حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم أمس الاثنين، بالقرب من حديقة "بولوني" في باريس، وذلك بحسب الأدلة الأولية.
وكانت آخر مرة شوهد فيها سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، يوم الجمعة الماضية، قبل أن يتغيب عن عدد من الاجتماعات الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала