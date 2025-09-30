https://sarabic.ae/20250930/مصرع-سفير-جنوب-أفريقيا-في-باريس-بعد-سقوطه-من-الطابق-22-1105467311.html

مصرع سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوطه من الطابق 22

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، مصرع سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا، بعد سقوطه من الطابق 22 من فندق "حياة- لو باريسيان" في... 30.09.2025

ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب المدعي العام في باريس، العثور على سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، ميتًا بعد 24 ساعة فقط من الإبلاغ عن اختفائه.وأكدت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن اختفاء مثيثوا، الليلة الماضية، قبل أن يتم العثور على جثته خارج فندق "حياة" الشهير في بورت مايو.وأشارت الصحيفة إلى أن "الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما، قفز من الطابق 22 من الفندق ذي الأربع نجوم"، في وقت قال مكتب المدعي العام في باريس، إنه "حجز غرفة في الطابق 22، حيث تم فتح نافذتها المؤمنة بالقوة".وتم استخدام هاتف الدبلوماسي آخر مرة في حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم أمس الاثنين، بالقرب من حديقة "بولوني" في باريس، وذلك بحسب الأدلة الأولية.وكانت آخر مرة شوهد فيها سفير جنوب أفريقيا في فرنسا، يوم الجمعة الماضية، قبل أن يتغيب عن عدد من الاجتماعات الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

