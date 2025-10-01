https://sarabic.ae/20251001/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1105508050.html

الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراضه لطائرة مسيرة أطلقت من اليمن. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي قد اعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وأسقطها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.وفي وقت سابق، تبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، رسميا، الهجوم على سفينة شحن تجارية، أثناء إبحارها في خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر مرور السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (مينيرفاجراخت) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأضاف أن "عملية الاستهداف تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".وشدد العميد سريع، على أن "عمليات القوات المسلحة مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

