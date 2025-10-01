https://sarabic.ae/20251001/باحث-بالشأن-السياسي-استمرار-الإغلاق-الحكومي-يكشف-أن-النظام-الدولي-بقيادة-واشنطن-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة-1105508219.html

باحث بالشأن السياسي: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة

باحث بالشأن السياسي: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة

علق الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي عبدو، على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وفشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق للتمويل

وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة مثل هذا الإغلاق، إذ سجلت 14 إغلاقا منذ عام 1981، معظمها بعد تربع الولايات المتحدة على صدارة النظام الدولي".وأوضح عبدو في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "سبب الإغلاق يعود إلى الخلافات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو أمر غير جديد، لكن المستجدّ هو توقيته في لحظة حرجة ومفصلية يمرّ بها النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة."وأضاف أن "الخلاف سياسي ويتمحور حول ترتيب الأولويات وعدم الرضا عن السياسات المتبعة في عهد ترامب"، محذّرًا من أن "الضرر سيكون كبيرا إذا طال أمد الإغلاق، خصوصا على الأسواق الأمريكية والدولار في ظل التضخم والأزمات الداخلية".ورجح الباحث السياسي أن "يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت من خلال قرار تمويل قصير الأمد، ما قد يؤدي إلى تجميد الأزمة أو تأجيلها، نظرا إلى أن استمرار الإغلاق يكلّف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات يوميا، ويتسبب بتوقف الخدمات وتأخير دفع الرواتب، بما يؤثر على ملايين الموظفين اجتماعيا، ويضعف ثقة المواطنين بالحكومة الفيدرالية ويعكس صورة عن الانقسام الحاد داخل الكونغرس".وأشار إلى أن "الإغلاق يظهّر الارتباك الداخلي في القيادة الأمريكية أمام العالم، لتبدو دولة منقسمة عاجزة عن إدارة ميزانيتها وتعاني من حالة شلل سياسي، الأمر الذي يضعف قدرتها على إدارة الأزمات الدولية ويثير شكوك الحلفاء في مدى التزام واشنطن بوعودها."وختم عبدو معتبرا أن "استمرار الأزمة سينعكس سلبا وبشكل مباشر على حلفاء الولايات المتحدة، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي"، مؤكّدا أن "الإغلاق إذا طال سيكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ما لم يتوصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق عادل ينهي هذه الأزمة.

