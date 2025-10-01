باحث بالشأن السياسي: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث بالشأن السياسي: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة
باحث بالشأن السياسي: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة
باحث بالشأن السياسي: استمرار الإغلاق الحكومي يكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة

17:55 GMT 01.10.2025
حصري
علق الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي عبدو، على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وفشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق للتمويل نتيجة الانقسامات الحزبية العميقة.
وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة مثل هذا الإغلاق، إذ سجلت 14 إغلاقا منذ عام 1981، معظمها بعد تربع الولايات المتحدة على صدارة النظام الدولي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
ترامب ومنافسوه يكثفون جهودهم مع اقتراب إغلاق الحكومة الأمريكية
أمس, 21:44 GMT
وأوضح عبدو في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "سبب الإغلاق يعود إلى الخلافات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو أمر غير جديد، لكن المستجدّ هو توقيته في لحظة حرجة ومفصلية يمرّ بها النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة."
وأضاف أن "الخلاف سياسي ويتمحور حول ترتيب الأولويات وعدم الرضا عن السياسات المتبعة في عهد ترامب"، محذّرًا من أن "الضرر سيكون كبيرا إذا طال أمد الإغلاق، خصوصا على الأسواق الأمريكية والدولار في ظل التضخم والأزمات الداخلية".
ورجح الباحث السياسي أن "يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت من خلال قرار تمويل قصير الأمد، ما قد يؤدي إلى تجميد الأزمة أو تأجيلها، نظرا إلى أن استمرار الإغلاق يكلّف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات يوميا، ويتسبب بتوقف الخدمات وتأخير دفع الرواتب، بما يؤثر على ملايين الموظفين اجتماعيا، ويضعف ثقة المواطنين بالحكومة الفيدرالية ويعكس صورة عن الانقسام الحاد داخل الكونغرس".
وأشار إلى أن "الإغلاق يظهّر الارتباك الداخلي في القيادة الأمريكية أمام العالم، لتبدو دولة منقسمة عاجزة عن إدارة ميزانيتها وتعاني من حالة شلل سياسي، الأمر الذي يضعف قدرتها على إدارة الأزمات الدولية ويثير شكوك الحلفاء في مدى التزام واشنطن بوعودها."
وختم عبدو معتبرا أن "استمرار الأزمة سينعكس سلبا وبشكل مباشر على حلفاء الولايات المتحدة، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي"، مؤكّدا أن "الإغلاق إذا طال سيكشف أن النظام الدولي بقيادة واشنطن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ما لم يتوصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق عادل ينهي هذه الأزمة.
