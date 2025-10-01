https://sarabic.ae/20251001/قائد-في-الحرس-الثوري-الإيراني-يلمح-لإمكانية-زيادة-مدى-الصواريخ-1105490936.html
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
وشدّد نائب مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، التابع للحرس الثوري، الجنرال محمد جعفر أسدي، على استعداد القوات الإيرانية للدفاع الحاسم عن البلاد إذا تعرّضت لأي اعتداء"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال إن "القوات جاهزة بنسبة 100%"، مؤكدا أن "إيران ليست مُبادرة للحرب لكنها ستردّ بقوة وحسم على أي محاولة للاعتداء".وعلّق أسدي على دعوات بعض الدول الأوروبية لتقييد مدى الصواريخ الإيرانية، قائلاً: "من الخطأ أن يطرحوا مثل هذه المطالب"، واصفًا هذه الدعوات بأنها "مغالطة".وأضاف أن "التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخية الإيرانية لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الأعداء"، وربط ما وصفه بـ"عدم قدرة الأطراف المعادية على مواصلة القتال" لأكثر من 12 يوما في الحرب الأخيرة بـ"فاعلية ومدى منظوماتنا الصاروخية".يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب ببدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الملغاة في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. وبعد رفض مشروع القرار الروسي–الصيني في 19 سبتمبر، يُنتظر أن تُستعاد عقوبات مجلس الأمن على إيران ابتداءً من نهاية الأسبوع.وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجياً، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.
