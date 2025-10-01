https://sarabic.ae/20251001/نموذج-صاروخ-دي-إف---5-سي-النووي-يظهر-بمسابقة-رياض-أطفال-في-الصين-فيديو-1105495541.html

نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو لمسابقة رياض أطفال تتضمن تصميمات مختلفة يشارك فيها الأطفال ومن بينها نماذج لأسلحة خارقة طورتها الصين في السنوات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

الفيديو الذي نشرته الشبكة على صفحته الرسمية على موقع "إكس" يتزامن مع احتفالات الصين مع الذكرى الـ 76 لعيدها الوطني.ويظهر في بدايته نموذج لصاروخ "دي إف - 6 سي" وهو صاروخ نووي صيني يمثل أحدث نسخة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "دي إف - 5" ويعد ذراعا أساسيا في ثالوث الردع النووي الصيني.وتم رصد أول صور لهذا الصاروخ خلال العرض العسكري، الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان عام 1945.وظهر الصاروخ محمول على مركبات عسكرية في ساحة العرض العسكري في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، مكونا من 3 أجزاء هي المرحلة الأولى والثانية والرأس الحربي.ويمثل اسم الصاروخ اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات يتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يسمح له بالوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكانت النسخة الأولى منه هي أول صاروخ استراتيجي من هذا النوع تطوره الصين.وبحسب المعلومات المعلنة، فإن النسخة "دي إف - 5 سي" تمتلك أكبر مدى في الترسانة الصينية حتى الآن، مع قدرة على نقل حمولة نووية تقدر قدرتها التدميرية بأكثر من 200 ضعف قنبلة هيروشيما، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

