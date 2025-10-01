https://sarabic.ae/20251001/نموذج-صاروخ-دي-إف---5-سي-النووي-يظهر-بمسابقة-رياض-أطفال-في-الصين-فيديو-1105495541.html
نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو
نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو لمسابقة رياض أطفال تتضمن تصميمات مختلفة يشارك فيها الأطفال ومن بينها نماذج لأسلحة خارقة طورتها الصين في السنوات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T12:46+0000
2025-10-01T12:46+0000
2025-10-01T12:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
الصين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454037_0:1:1285:723_1920x0_80_0_0_765c2e1a1f35e9d35b6260a666bf6182.jpg
الفيديو الذي نشرته الشبكة على صفحته الرسمية على موقع "إكس" يتزامن مع احتفالات الصين مع الذكرى الـ 76 لعيدها الوطني.ويظهر في بدايته نموذج لصاروخ "دي إف - 6 سي" وهو صاروخ نووي صيني يمثل أحدث نسخة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "دي إف - 5" ويعد ذراعا أساسيا في ثالوث الردع النووي الصيني.وتم رصد أول صور لهذا الصاروخ خلال العرض العسكري، الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان عام 1945.وظهر الصاروخ محمول على مركبات عسكرية في ساحة العرض العسكري في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، مكونا من 3 أجزاء هي المرحلة الأولى والثانية والرأس الحربي.ويمثل اسم الصاروخ اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات يتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يسمح له بالوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكانت النسخة الأولى منه هي أول صاروخ استراتيجي من هذا النوع تطوره الصين.وبحسب المعلومات المعلنة، فإن النسخة "دي إف - 5 سي" تمتلك أكبر مدى في الترسانة الصينية حتى الآن، مع قدرة على نقل حمولة نووية تقدر قدرتها التدميرية بأكثر من 200 ضعف قنبلة هيروشيما، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
https://sarabic.ae/20250903/ظهر-في-العرض-العسكري-الصيني-معلومات-عن-صاروخ-دي-إف---5-سي-النووي-العابر-للقارات-فيديو-1104454554.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454037_89:0:1053:723_1920x0_80_0_0_7ccf8da288bffcd9c69abbd49de52e29.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الأخبار
نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو
نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو لمسابقة رياض أطفال تتضمن تصميمات مختلفة يشارك فيها الأطفال ومن بينها نماذج لأسلحة خارقة طورتها الصين في السنوات الأخيرة.
الفيديو الذي نشرته الشبكة على صفحته الرسمية على موقع "إكس" يتزامن مع احتفالات الصين مع الذكرى الـ 76 لعيدها الوطني.
ويظهر في بدايته نموذج لصاروخ "دي إف - 6 سي" وهو صاروخ نووي صيني يمثل أحدث نسخة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "دي إف - 5" ويعد ذراعا أساسيا في ثالوث الردع النووي الصيني.
وتم رصد أول صور لهذا الصاروخ خلال العرض العسكري، الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان عام 1945.
وظهر الصاروخ محمول على مركبات عسكرية في ساحة العرض العسكري
في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، مكونا من 3 أجزاء هي المرحلة الأولى والثانية والرأس الحربي.
ويمثل اسم الصاروخ
اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات يتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يسمح له بالوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكانت النسخة الأولى منه هي أول صاروخ استراتيجي من هذا النوع تطوره الصين.
وبحسب المعلومات المعلنة، فإن النسخة "دي إف - 5 سي" تمتلك أكبر مدى في الترسانة الصينية حتى الآن، مع قدرة على نقل حمولة نووية تقدر قدرتها التدميرية بأكثر من 200 ضعف قنبلة هيروشيما، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في نهاية الحرب العالمية
الثانية عام 1945.