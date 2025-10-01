نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/نموذج-صاروخ-دي-إف---5-سي-النووي-يظهر-بمسابقة-رياض-أطفال-في-الصين-فيديو-1105495541.html
نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو
نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو لمسابقة رياض أطفال تتضمن تصميمات مختلفة يشارك فيها الأطفال ومن بينها نماذج لأسلحة خارقة طورتها الصين في السنوات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T12:46+0000
2025-10-01T12:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
الصين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454037_0:1:1285:723_1920x0_80_0_0_765c2e1a1f35e9d35b6260a666bf6182.jpg
الفيديو الذي نشرته الشبكة على صفحته الرسمية على موقع "إكس" يتزامن مع احتفالات الصين مع الذكرى الـ 76 لعيدها الوطني.ويظهر في بدايته نموذج لصاروخ "دي إف - 6 سي" وهو صاروخ نووي صيني يمثل أحدث نسخة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "دي إف - 5" ويعد ذراعا أساسيا في ثالوث الردع النووي الصيني.وتم رصد أول صور لهذا الصاروخ خلال العرض العسكري، الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان عام 1945.وظهر الصاروخ محمول على مركبات عسكرية في ساحة العرض العسكري في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، مكونا من 3 أجزاء هي المرحلة الأولى والثانية والرأس الحربي.ويمثل اسم الصاروخ اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات يتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يسمح له بالوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكانت النسخة الأولى منه هي أول صاروخ استراتيجي من هذا النوع تطوره الصين.وبحسب المعلومات المعلنة، فإن النسخة "دي إف - 5 سي" تمتلك أكبر مدى في الترسانة الصينية حتى الآن، مع قدرة على نقل حمولة نووية تقدر قدرتها التدميرية بأكثر من 200 ضعف قنبلة هيروشيما، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
https://sarabic.ae/20250903/ظهر-في-العرض-العسكري-الصيني-معلومات-عن-صاروخ-دي-إف---5-سي-النووي-العابر-للقارات-فيديو-1104454554.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454037_89:0:1053:723_1920x0_80_0_0_7ccf8da288bffcd9c69abbd49de52e29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الصين, الأخبار

نموذج صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي يظهر بمسابقة رياض أطفال في الصين... فيديو

12:46 GMT 01.10.2025
© Sputnikصاروخ "دي إف - 5 سي" النووي الصيني العابر للقارات
صاروخ دي إف - 5 سي النووي الصيني العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو لمسابقة رياض أطفال تتضمن تصميمات مختلفة يشارك فيها الأطفال ومن بينها نماذج لأسلحة خارقة طورتها الصين في السنوات الأخيرة.
الفيديو الذي نشرته الشبكة على صفحته الرسمية على موقع "إكس" يتزامن مع احتفالات الصين مع الذكرى الـ 76 لعيدها الوطني.
ويظهر في بدايته نموذج لصاروخ "دي إف - 6 سي" وهو صاروخ نووي صيني يمثل أحدث نسخة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "دي إف - 5" ويعد ذراعا أساسيا في ثالوث الردع النووي الصيني.
وتم رصد أول صور لهذا الصاروخ خلال العرض العسكري، الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان عام 1945.
وظهر الصاروخ محمول على مركبات عسكرية في ساحة العرض العسكري في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، مكونا من 3 أجزاء هي المرحلة الأولى والثانية والرأس الحربي.
صاروخ دي إف - 5 سي النووي الصيني العابر للقارات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
ظهر في العرض العسكري الصيني... معلومات عن صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي العابر للقارات.. فيديو
3 سبتمبر, 08:33 GMT
ويمثل اسم الصاروخ اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات يتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يسمح له بالوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكانت النسخة الأولى منه هي أول صاروخ استراتيجي من هذا النوع تطوره الصين.
وبحسب المعلومات المعلنة، فإن النسخة "دي إف - 5 سي" تمتلك أكبر مدى في الترسانة الصينية حتى الآن، مع قدرة على نقل حمولة نووية تقدر قدرتها التدميرية بأكثر من 200 ضعف قنبلة هيروشيما، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала