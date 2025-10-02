عربي
بوتين: لم ولن توجد قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: أمريكا رفضت منح التأشيرات لبعثتنا لحضور قرعة كأس العالم 2026
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: أمريكا رفضت منح التأشيرات لبعثتنا لحضور قرعة كأس العالم 2026
منعت أمريكا وفدا إيرانيا من دخول البلاد لحضور حفل قرعة كأس العالم 2026، وفق ما صرح به المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
وشمل القرار رئيس الاتحاد، مهدي تاج، والمدرب أمير غالينوي، بالإضافة إلى 7 مسؤولين آخرين.ويعمل الاتحاد الإيراني حاليا على إقناع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بإعادة النظر في القرار، معربًا عن أمله في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين.من جانبها، اعتبرت الكتلة الرياضية في البرلمان الإيراني أن عدم إصدار التأشيرات للوفد الإيراني يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، داعيةً "فيفا" للتدخل العاجل للحفاظ على العدالة والمبادئ الرياضية الدولية، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية للأنباء.وأكد محمد مهدي فروردين، رئيس الكتلة الرياضية، أن القرار الأمريكي يخالف المبادئ التي ضمنها إنفانتينو للمنتخب الإيراني في البطولات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يضعف الروح الرياضية ويشوّه صورة كأس العالم 2026.وشدد فروردين على أهمية كرة القدم كأداة لتعزيز الصداقة وبناء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي والهيئات القانونية الرياضية بالتدخل ضد هذا الإجراء التمييزي، وحمّل أمريكا المسؤولية الكاملة عن المنع، مؤكدا أن إرادة "فيفا" والمجتمع الرياضي العالمي ضرورية لمنع مثل هذه الانتهاكات.يشار إلى أن قرعة كأس العالم ستجرى في واشنطن، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
الاتحاد الإيراني لكرة القدم: أمريكا رفضت منح التأشيرات لبعثتنا لحضور قرعة كأس العالم 2026

14:59 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 15:02 GMT 02.10.2025)
كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
منعت أمريكا وفدا إيرانيا من دخول البلاد لحضور حفل قرعة كأس العالم 2026، وفق ما صرح به المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي.
وشمل القرار رئيس الاتحاد، مهدي تاج، والمدرب أمير غالينوي، بالإضافة إلى 7 مسؤولين آخرين.
ويعمل الاتحاد الإيراني حاليا على إقناع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بإعادة النظر في القرار، معربًا عن أمله في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين.
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
أمس, 20:27 GMT
من جانبها، اعتبرت الكتلة الرياضية في البرلمان الإيراني أن عدم إصدار التأشيرات للوفد الإيراني يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، داعيةً "فيفا" للتدخل العاجل للحفاظ على العدالة والمبادئ الرياضية الدولية، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية للأنباء.
وأكد محمد مهدي فروردين، رئيس الكتلة الرياضية، أن القرار الأمريكي يخالف المبادئ التي ضمنها إنفانتينو للمنتخب الإيراني في البطولات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يضعف الروح الرياضية ويشوّه صورة كأس العالم 2026.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ترامب: قد ننقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية "خطرة"
27 سبتمبر, 07:42 GMT
وشدد فروردين على أهمية كرة القدم كأداة لتعزيز الصداقة وبناء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي والهيئات القانونية الرياضية بالتدخل ضد هذا الإجراء التمييزي، وحمّل أمريكا المسؤولية الكاملة عن المنع، مؤكدا أن إرادة "فيفا" والمجتمع الرياضي العالمي ضرورية لمنع مثل هذه الانتهاكات.
يشار إلى أن قرعة كأس العالم ستجرى في واشنطن، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
