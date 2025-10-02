https://sarabic.ae/20251002/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-أمريكا-رفضت-منح-التأشيرات-لبعثتنا-لحضور-قرعة-كأس-العالم-2026-1105544929.html

الاتحاد الإيراني لكرة القدم: أمريكا رفضت منح التأشيرات لبعثتنا لحضور قرعة كأس العالم 2026

منعت أمريكا وفدا إيرانيا من دخول البلاد لحضور حفل قرعة كأس العالم 2026، وفق ما صرح به المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وشمل القرار رئيس الاتحاد، مهدي تاج، والمدرب أمير غالينوي، بالإضافة إلى 7 مسؤولين آخرين.ويعمل الاتحاد الإيراني حاليا على إقناع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بإعادة النظر في القرار، معربًا عن أمله في رفع الحظر خلال الأسبوعين المقبلين.من جانبها، اعتبرت الكتلة الرياضية في البرلمان الإيراني أن عدم إصدار التأشيرات للوفد الإيراني يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، داعيةً "فيفا" للتدخل العاجل للحفاظ على العدالة والمبادئ الرياضية الدولية، وفقا لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية للأنباء.وأكد محمد مهدي فروردين، رئيس الكتلة الرياضية، أن القرار الأمريكي يخالف المبادئ التي ضمنها إنفانتينو للمنتخب الإيراني في البطولات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يضعف الروح الرياضية ويشوّه صورة كأس العالم 2026.وشدد فروردين على أهمية كرة القدم كأداة لتعزيز الصداقة وبناء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي والهيئات القانونية الرياضية بالتدخل ضد هذا الإجراء التمييزي، وحمّل أمريكا المسؤولية الكاملة عن المنع، مؤكدا أن إرادة "فيفا" والمجتمع الرياضي العالمي ضرورية لمنع مثل هذه الانتهاكات.يشار إلى أن قرعة كأس العالم ستجرى في واشنطن، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

