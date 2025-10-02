عربي
الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد محاولة دهس قرب حاجز عسكري
الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد محاولة دهس قرب حاجز عسكري
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن "إحباط محاولة تنفيذ عملية دهس إرهابية عند حاجز بل في لواء بنيامين". 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T16:48+0000
2025-10-02T16:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
ووفقا للبيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فقد "وصل المخربان إلى النقطة وحاولا تنفيذ الهجوم ضد القوات المتواجدة في المكان". وأوضح أدرعي أن "أحد المخربين، الذي كان مسلحا، حاول إطلاق النار على القوة وتم القضاء عليه، بينما تم اعتقال المخرب الثاني".وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف قواته. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد محاولة دهس قرب حاجز عسكري

16:48 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Maya Levin
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن "إحباط محاولة تنفيذ عملية دهس إرهابية عند حاجز بل في لواء بنيامين".
ووفقا للبيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فقد "وصل المخربان إلى النقطة وحاولا تنفيذ الهجوم ضد القوات المتواجدة في المكان".
وأوضح أدرعي أن "أحد المخربين، الذي كان مسلحا، حاول إطلاق النار على القوة وتم القضاء عليه، بينما تم اعتقال المخرب الثاني".
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف قواته.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
البيت الأبيض: ترامب سيضع خطا أحمر أمام حماس بشأن غزة
15:31 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
