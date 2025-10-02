https://sarabic.ae/20251002/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-فلسطيني-واعتقال-آخر-بعد-محاولة-دهس-قرب-حاجز-عسكري-1105549461.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني واعتقال آخر بعد محاولة دهس قرب حاجز عسكري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن "إحباط محاولة تنفيذ عملية دهس إرهابية عند حاجز بل في لواء بنيامين".
ووفقا للبيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فقد "وصل المخربان إلى النقطة وحاولا تنفيذ الهجوم ضد القوات المتواجدة في المكان". وأوضح أدرعي أن "أحد المخربين، الذي كان مسلحا، حاول إطلاق النار على القوة وتم القضاء عليه، بينما تم اعتقال المخرب الثاني".وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن العملية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف قواته. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
غزة
