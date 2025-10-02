https://sarabic.ae/20251002/الهواء-المنزلي-النقي-عنصر-أساسي-لتحسين-الصحة--دراسة-1105555013.html
الهواء المنزلي النقي عنصر أساسي لتحسين الصحة ... دراسة
سبوتنيك عربي
كشف مقال جديد أن الهواء الداخلي النظيف يعمل كدفاع حيوي، ويدعو الخبراء إلى استثمارات استراتيجية، ومعايير واضحة، وجهود مجتمعية، لضمان نظافة الهواء. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T20:42+0000
2025-10-02T20:42+0000
2025-10-02T20:43+0000
مجتمع
علوم
الهواء
جودة الحياة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105555410_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c578ff0d28fcd8ac0a16c54e1acd277.jpg
يستنشق البشر يوميا ما يقارب 7000 لتر من الهواء، وبما أن جزءا كبيرا من هذا الهواء موجود داخل المنازل، فإن نظافته تؤثر بشكل مباشر على الصحة والرفاهية.تؤثر جودة الهواء الداخلي على الوظائف الإدراكية، واليقظة، والنتائج الصحية على المدى الطويل، بما في ذلك مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة والربو، حسب ماورد في صحيفة "فايس". وقد سرعت جائحة كوفيد-19 الأخيرة الوعي بالفيروسات المحمولة جوا والدور الحيوي للهواء النظيف في السيطرة على انتشارها.ونظرا لاستحالة معالجة جميع مشاكل جودة الهواء الداخلي في آن واحد، يوصي الخبراء بإعطاء الأولوية للأماكن العامة التي يتجمع فيها الناس يوميا، أماكن العمل والمدارس ومرافق الرعاية الصحية.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105555410_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_97a095f4ce96d49e4565b1c9c59b868a.jpg
علوم, الهواء, جودة الحياة
20:42 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 20:43 GMT 02.10.2025)
كشف مقال جديد أن الهواء الداخلي النظيف يعمل كدفاع حيوي، ويدعو الخبراء إلى استثمارات استراتيجية، ومعايير واضحة، وجهود مجتمعية، لضمان نظافة الهواء.
يستنشق البشر يوميا ما يقارب 7000 لتر من الهواء، وبما أن جزءا كبيرا من هذا الهواء موجود داخل المنازل، فإن نظافته تؤثر بشكل مباشر على الصحة والرفاهية.
تؤثر جودة الهواء الداخلي على الوظائف الإدراكية، واليقظة، والنتائج الصحية على المدى الطويل، بما في ذلك مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة والربو، حسب ماورد في صحيفة "فايس
".
وتؤكد الدراسات أن التهابات الجهاز التنفسي، التي تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات سنويا، يمكن التخفيف من حدتها من خلال ضمان تهوية وتنقية هواء أفضل داخل المنازل،
وقد سرعت جائحة كوفيد-19 الأخيرة الوعي بالفيروسات المحمولة جوا والدور الحيوي للهواء النظيف في السيطرة على انتشارها.
ونظرا لاستحالة معالجة جميع مشاكل جودة الهواء الداخلي في آن واحد، يوصي الخبراء بإعطاء الأولوية للأماكن العامة التي يتجمع فيها الناس يوميا، أماكن العمل والمدارس ومرافق الرعاية الصحية.