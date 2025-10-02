فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها

عربي
الكرملين: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية متوقفة وآفاق استمرارها غامضة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يريد فرض السلام بالقوة ولكن هذا لا ينطبق على روسيا التي أثبتت المعركة أنها لا تكسر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251002/فوائد-متنوعة-للتفاح-الأحمر-والأخضر-تعرف-إليها--1105541807.html
فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها
فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن اختلاقات كبيرة بين فوائد التفاح الأحمر والأخضر، ومؤكدة في الوقت نفسه أن التفاح بغض النظر عن لونه يعتبر مفيدا... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T13:59+0000
2025-10-02T13:59+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أطعمة
فواكه
الفواكه
أمراض القلب والسكري والضغط
الكولسترول
الالتهابات
عظام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102128/13/1021281372_99:0:1308:680_1920x0_80_0_0_041c19a5c0798fe3ab41dac8a60d03e2.jpg
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن التفاح الأخضر قد يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، ويتجلى ذلك في طعمه اللاذع. مع ذلك، فإن الفرق طفيف، ولا يعني أنه أكثر صحة.فيما يحتوي التفاح الأحمر على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. مع ذلك، يحتوي التفاح الأخضر أيضاً على مضادات أكسدة من مصادر مختلفة، مثل الكلوروفيل.وأشارت الدراسة إلى أن لون التفاح ينتج من الصبغات النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى. وفضلاً عن إعطاء التفاح لونه، تحتوي الصبغات النباتية على مضادات أكسدة، وهي مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وهي كالآتي:1- الأنثوسيانين: صبغة حمراء، زرقاء، أو أرجوانية. تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وداء السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى.2- الكاروتينات: أصباغ صفراء، وبرتقالية، أو حمراء. تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون، وهشاشة العظام، والسرطان.3- الكلوروفيل: صبغة خضراء، تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلالات الهرمونية، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الكبد.وخلصت الدراسة إلى أن التفاح يحتوي على فوائد كثيرة بغض النظر عن لونه، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزز صحة الهضم بفضل الألياف، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويحمي من تلف الخلايا، ويساعد على التحكم في الوزن.بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
https://sarabic.ae/20250405/10-فواكه-سحرية-لعلاج-فقر-الدم-1099244222.html
https://sarabic.ae/20230708/علماء-يحددون-فواكه-صيفية-يمكنها-تحسين-الذاكرة-1078866005.html
https://sarabic.ae/20250924/8-أطعمة-لعلاج-التهاب-المفاصل-تعرف-إليها--1105202735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102128/13/1021281372_250:0:1157:680_1920x0_80_0_0_07790b09ad24d191123876938e96395a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, أطعمة, فواكه, الفواكه, أمراض القلب والسكري والضغط, الكولسترول, الالتهابات, عظام, هشاشة عظام, هشاشة العظام
علوم, الصحة, أطعمة, فواكه, الفواكه, أمراض القلب والسكري والضغط, الكولسترول, الالتهابات, عظام, هشاشة عظام, هشاشة العظام

فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها

13:59 GMT 02.10.2025
© Photo / CCOتفاح
تفاح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Photo / CCO
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن اختلاقات كبيرة بين فوائد التفاح الأحمر والأخضر، ومؤكدة في الوقت نفسه أن التفاح بغض النظر عن لونه يعتبر مفيدا للصحة، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل الالتهابات، وخطر الإصابة بأمراض القلب.
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن التفاح الأخضر قد يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، ويتجلى ذلك في طعمه اللاذع. مع ذلك، فإن الفرق طفيف، ولا يعني أنه أكثر صحة.
فيما يحتوي التفاح الأحمر على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. مع ذلك، يحتوي التفاح الأخضر أيضاً على مضادات أكسدة من مصادر مختلفة، مثل الكلوروفيل.
ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "فيري ويل هيلث"، فإن قشر التفاح يحتوي بنوعيه الأحمر والأخضر، على مضادات أكسدة أكثر بكثير من لبه. لذا إن كنت تبحث عن فوائد صحية، فتناول التفاح بقشرته (بغض النظر عن لونه).
فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
10 فواكه "سحرية" لعلاج فقر الدم
5 أبريل, 13:39 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن لون التفاح ينتج من الصبغات النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى. وفضلاً عن إعطاء التفاح لونه، تحتوي الصبغات النباتية على مضادات أكسدة، وهي مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وهي كالآتي:

1- الأنثوسيانين:

صبغة حمراء، زرقاء، أو أرجوانية. تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وداء السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى.
عناقيد من العنب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
مجتمع
علماء يحددون فواكه صيفية يمكنها تحسين الذاكرة
8 يوليو 2023, 16:19 GMT

2- الكاروتينات:

أصباغ صفراء، وبرتقالية، أو حمراء. تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون، وهشاشة العظام، والسرطان.
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
مجتمع
8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها
24 سبتمبر, 12:52 GMT

3- الكلوروفيل:

صبغة خضراء، تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلالات الهرمونية، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الكبد.
وخلصت الدراسة إلى أن التفاح يحتوي على فوائد كثيرة بغض النظر عن لونه، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزز صحة الهضم بفضل الألياف، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويحمي من تلف الخلايا، ويساعد على التحكم في الوزن.
بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية
3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала