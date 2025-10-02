https://sarabic.ae/20251002/فوائد-متنوعة-للتفاح-الأحمر-والأخضر-تعرف-إليها--1105541807.html
فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن اختلاقات كبيرة بين فوائد التفاح الأحمر والأخضر، ومؤكدة في الوقت نفسه أن التفاح بغض النظر عن لونه يعتبر مفيدا...
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن التفاح الأخضر قد يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، ويتجلى ذلك في طعمه اللاذع. مع ذلك، فإن الفرق طفيف، ولا يعني أنه أكثر صحة.فيما يحتوي التفاح الأحمر على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. مع ذلك، يحتوي التفاح الأخضر أيضاً على مضادات أكسدة من مصادر مختلفة، مثل الكلوروفيل.وأشارت الدراسة إلى أن لون التفاح ينتج من الصبغات النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى. وفضلاً عن إعطاء التفاح لونه، تحتوي الصبغات النباتية على مضادات أكسدة، وهي مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وهي كالآتي:1- الأنثوسيانين: صبغة حمراء، زرقاء، أو أرجوانية. تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وداء السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى.2- الكاروتينات: أصباغ صفراء، وبرتقالية، أو حمراء. تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون، وهشاشة العظام، والسرطان.3- الكلوروفيل: صبغة خضراء، تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلالات الهرمونية، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الكبد.وخلصت الدراسة إلى أن التفاح يحتوي على فوائد كثيرة بغض النظر عن لونه، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزز صحة الهضم بفضل الألياف، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويحمي من تلف الخلايا، ويساعد على التحكم في الوزن.بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن اختلاقات كبيرة بين فوائد التفاح الأحمر والأخضر، ومؤكدة في الوقت نفسه أن التفاح بغض النظر عن لونه يعتبر مفيدا للصحة، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل الالتهابات، وخطر الإصابة بأمراض القلب.
أشارت الدراسة الجديدة إلى أن التفاح الأخضر قد يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، ويتجلى ذلك في طعمه اللاذع. مع ذلك، فإن الفرق طفيف، ولا يعني أنه أكثر صحة.
فيما يحتوي التفاح الأحمر على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. مع ذلك، يحتوي التفاح الأخضر أيضاً على مضادات أكسدة من مصادر مختلفة، مثل الكلوروفيل.
ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "فيري ويل هيلث"، فإن قشر التفاح يحتوي بنوعيه الأحمر والأخضر، على مضادات أكسدة أكثر بكثير من لبه. لذا إن كنت تبحث عن فوائد صحية، فتناول التفاح بقشرته (بغض النظر عن لونه).
وأشارت الدراسة إلى أن لون التفاح ينتج من الصبغات النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى. وفضلاً عن إعطاء التفاح لونه، تحتوي الصبغات النباتية على مضادات أكسدة، وهي مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وهي كالآتي:
صبغة حمراء، زرقاء، أو أرجوانية. تساعد على الوقاية من أمراض القلب
والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وداء السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى.
أصباغ صفراء، وبرتقالية، أو حمراء. تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون، وهشاشة العظام، والسرطان.
صبغة خضراء، تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلالات الهرمونية، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الكبد.
وخلصت الدراسة إلى أن التفاح يحتوي على فوائد كثيرة بغض النظر عن لونه، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول،
ويقلل الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزز صحة الهضم بفضل الألياف، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويحمي من تلف الخلايا، ويساعد على التحكم في الوزن.