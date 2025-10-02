https://sarabic.ae/20251002/فوائد-متنوعة-للتفاح-الأحمر-والأخضر-تعرف-إليها--1105541807.html

فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها

فوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن اختلاقات كبيرة بين فوائد التفاح الأحمر والأخضر، ومؤكدة في الوقت نفسه أن التفاح بغض النظر عن لونه يعتبر مفيدا... 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T13:59+0000

2025-10-02T13:59+0000

2025-10-02T13:59+0000

مجتمع

علوم

الصحة

أطعمة

فواكه

الفواكه

أمراض القلب والسكري والضغط

الكولسترول

الالتهابات

عظام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102128/13/1021281372_99:0:1308:680_1920x0_80_0_0_041c19a5c0798fe3ab41dac8a60d03e2.jpg

أشارت الدراسة الجديدة إلى أن التفاح الأخضر قد يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، ويتجلى ذلك في طعمه اللاذع. مع ذلك، فإن الفرق طفيف، ولا يعني أنه أكثر صحة.فيما يحتوي التفاح الأحمر على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. مع ذلك، يحتوي التفاح الأخضر أيضاً على مضادات أكسدة من مصادر مختلفة، مثل الكلوروفيل.وأشارت الدراسة إلى أن لون التفاح ينتج من الصبغات النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى. وفضلاً عن إعطاء التفاح لونه، تحتوي الصبغات النباتية على مضادات أكسدة، وهي مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وهي كالآتي:1- الأنثوسيانين: صبغة حمراء، زرقاء، أو أرجوانية. تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وداء السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى.2- الكاروتينات: أصباغ صفراء، وبرتقالية، أو حمراء. تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون، وهشاشة العظام، والسرطان.3- الكلوروفيل: صبغة خضراء، تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلالات الهرمونية، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الكبد.وخلصت الدراسة إلى أن التفاح يحتوي على فوائد كثيرة بغض النظر عن لونه، فهو يحسّن مستويات الكوليسترول، ويقلل الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزز صحة الهضم بفضل الألياف، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويحمي من تلف الخلايا، ويساعد على التحكم في الوزن.بذور طبيعية تحارب أمراض القلب والإمساك وتقطع الشهية3 خصائص للشوفان تؤدي لخسارة الوزن... تعرف عليها

https://sarabic.ae/20250405/10-فواكه-سحرية-لعلاج-فقر-الدم-1099244222.html

https://sarabic.ae/20230708/علماء-يحددون-فواكه-صيفية-يمكنها-تحسين-الذاكرة-1078866005.html

https://sarabic.ae/20250924/8-أطعمة-لعلاج-التهاب-المفاصل-تعرف-إليها--1105202735.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, أطعمة, فواكه, الفواكه, أمراض القلب والسكري والضغط, الكولسترول, الالتهابات, عظام, هشاشة عظام, هشاشة العظام