عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية
زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (ت.غ+3).ويوم الأحد الماضي، أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة. ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية

12:36 GMT 02.10.2025
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Sertac Kayar
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (ت.غ+3).
ويوم الأحد الماضي، أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
زلزال يضرب شمال غربي تركيا بقوة 6.1 درجة... فيديو
10 أغسطس, 18:54 GMT
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة. ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
