https://sarabic.ae/20251002/زلزال-يضرب-مدينة-إسطنبول-التركية-1105539915.html
زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية
زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T12:36+0000
2025-10-02T12:36+0000
2025-10-02T12:36+0000
العالم
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2daf64ed147fea88a5dc841b264810e3.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (ت.غ+3).ويوم الأحد الماضي، أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة. ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
https://sarabic.ae/20250810/زلزال-يضرب-شمال-غربي-تركيا-بقوة-61-درجة-فيديو-1103582255.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7990be96b10ad05082bad8d2d0984ac8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
زلزال يضرب مدينة إسطنبول التركية
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن إدارة الكوارث التركية، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بحر مرمرة غربي البلاد الساعة 14:55 (ت.غ+3).
ويوم الأحد الماضي، أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس "ريختر" ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك
" في تركيا أن الزلزال شعر به السكان في ولايات إسطنبول وبورصة وإزمير، كما شعر به سكان العديد من مدن بحر مرمرة وبحر إيجة. ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية بشأن وقوع ضحايا أو إصابات أو تحذير من موجات تسونامي.
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية
وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.