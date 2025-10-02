علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة علاج "الأكزيما"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251002/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-علاج-الأكزيما-1105534958.html
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة علاج "الأكزيما"
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة علاج "الأكزيما"
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية، طريقة جديدة لمراقبة علاج التهاب الجلد التأتبي دون تلامس، وستساعد هذه الطريقة الأطباء على اختيار الدواء المناسب لتخفيف... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T11:22+0000
2025-10-02T11:22+0000
مجتمع
علوم
الصحة
روسيا
جلد
جلد بشري
الأكزيما
علماء
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104248/97/1042489759_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2ce2596eb0d684ebf278276a1ae66744.jpg
يعد التهاب الجلد التأتبي أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يصيب الأطفال فوق سن السادسة. هذا المرض محفوف بمضاعفات، بما في ذلك الربو القصبي وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى البكتيرية. ويعود تطور هذا المرض إلى عوامل وراثية، وتأثيرات بيئية سلبية، وعوامل أخرى عديدة.طوّر العلماء نظامًا لمراقبة مناطق الجلد المصابة بالتهاب الجلد التأتبي دون تلامس. أوضح فاليري توتشين، رئيس قسم البصريات والفوتونيات الحيوية في معهد الفيزياء ومدير مركز الأبحاث الطبية في جامعة ساراتوف الحكومية، أن هذا الإجراء السريع وغير المؤلم لا يتطلب استخدام مواد التباين، ويوفر تصويرًا ثلاثي الأبعاد عالي الدقة.وأضاف توتشين: "لرصد ديناميكيات المرض تحت تأثير الأدوية، وللكشف المبكر عن أعراض (التهاب) الجلد، نقترح استخدام التصوير المقطعي البصري التوافقي، وتصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي البصري التوافقي. تتيح لنا هذه الطرق تتبع التغيرات المرضية في الأوعية الجلدية باستخدام الضوء المنعكس، وبالتالي لا تتطلب حقنًا أو تدخلات جراحية".وخلص توتشين إلى أن "تنظير الجلد يستخدم على نطاق واسع في العيادات، ولكنه يقدّم معلوماتٍ عن السمات البنيوية للجلد فقط، دون فهم دقيق للتغيرات الوظيفية التي يسبّبها المرض. تقدّم جميع اختبارات ضغط الدم الحديثة نتائج ثابتة، لذا اقترحنا مراقبة المناطق المصابة بشكل ديناميكي، أي تتبّع سلوك الأوعية الدموية الدقيقة".وخلص العالم إلى ضرورة تأكيد تجريبي لفعالية هذه الطريقة على حيوانات المختبر."لا علاقة للماء"... العلماء يفسرون لغز تجعد الأصابع بعد الاستحمامدراسة تكشف عن علاقة بين إصابات الجلد وحساسية الطعام
https://sarabic.ae/20250910/بديل-جديد-للإبر-لإيصال-الدواء-عبر-الجلد-دون-ألم-1104684719.html
https://sarabic.ae/20250306/دراسة-الوشم-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-الجلد-1098424679.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104248/97/1042489759_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e46f5e9d41d01ea287fd3705883cb230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, روسيا, جلد, جلد بشري, الأكزيما, علماء, علماء روس
علوم, الصحة, روسيا, جلد, جلد بشري, الأكزيما, علماء, علماء روس

علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة علاج "الأكزيما"

11:22 GMT 02.10.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadkoأطباء يحملون قلبا
أطباء يحملون قلبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
تابعنا عبر
طوّر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية، طريقة جديدة لمراقبة علاج التهاب الجلد التأتبي دون تلامس، وستساعد هذه الطريقة الأطباء على اختيار الدواء المناسب لتخفيف الأعراض واستعادة نضارة الجلد.
يعد التهاب الجلد التأتبي أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يصيب الأطفال فوق سن السادسة. هذا المرض محفوف بمضاعفات، بما في ذلك الربو القصبي وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى البكتيرية. ويعود تطور هذا المرض إلى عوامل وراثية، وتأثيرات بيئية سلبية، وعوامل أخرى عديدة.
طوّر العلماء نظامًا لمراقبة مناطق الجلد المصابة بالتهاب الجلد التأتبي دون تلامس. أوضح فاليري توتشين، رئيس قسم البصريات والفوتونيات الحيوية في معهد الفيزياء ومدير مركز الأبحاث الطبية في جامعة ساراتوف الحكومية، أن هذا الإجراء السريع وغير المؤلم لا يتطلب استخدام مواد التباين، ويوفر تصويرًا ثلاثي الأبعاد عالي الدقة.
إبرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
بديل جديد للإبر لإيصال الدواء عبر الجلد دون ألم
10 سبتمبر, 07:12 GMT
وأضاف توتشين: "لرصد ديناميكيات المرض تحت تأثير الأدوية، وللكشف المبكر عن أعراض (التهاب) الجلد، نقترح استخدام التصوير المقطعي البصري التوافقي، وتصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي البصري التوافقي. تتيح لنا هذه الطرق تتبع التغيرات المرضية في الأوعية الجلدية باستخدام الضوء المنعكس، وبالتالي لا تتطلب حقنًا أو تدخلات جراحية".

وأشار العالم إلى أن خزعة الجلد والفحص النسيجي المرضي، اللذين يتطلبان معالجة معقدة للأنسجة، وتثبيت العينة، والتلوين، يستخدمان حاليًا لتأكيد تشخيص التهاب الجلد التأتبي ومراقبة المرض. علاوة على ذلك، يجب أن يجري هذا التحليل والنتائج اختصاصي مؤهل تأهيلاً عاليا يتمتع بخبرة واسعة.

الوشم في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
مجتمع
دراسة: الوشم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد
6 مارس, 05:20 GMT
وخلص توتشين إلى أن "تنظير الجلد يستخدم على نطاق واسع في العيادات، ولكنه يقدّم معلوماتٍ عن السمات البنيوية للجلد فقط، دون فهم دقيق للتغيرات الوظيفية التي يسبّبها المرض. تقدّم جميع اختبارات ضغط الدم الحديثة نتائج ثابتة، لذا اقترحنا مراقبة المناطق المصابة بشكل ديناميكي، أي تتبّع سلوك الأوعية الدموية الدقيقة".
وخلص العالم إلى ضرورة تأكيد تجريبي لفعالية هذه الطريقة على حيوانات المختبر.
"لا علاقة للماء"... العلماء يفسرون لغز تجعد الأصابع بعد الاستحمام
دراسة تكشف عن علاقة بين إصابات الجلد وحساسية الطعام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала