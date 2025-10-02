https://sarabic.ae/20251002/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-علاج-الأكزيما-1105534958.html

علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة علاج "الأكزيما"

يعد التهاب الجلد التأتبي أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يصيب الأطفال فوق سن السادسة. هذا المرض محفوف بمضاعفات، بما في ذلك الربو القصبي وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى البكتيرية. ويعود تطور هذا المرض إلى عوامل وراثية، وتأثيرات بيئية سلبية، وعوامل أخرى عديدة.طوّر العلماء نظامًا لمراقبة مناطق الجلد المصابة بالتهاب الجلد التأتبي دون تلامس. أوضح فاليري توتشين، رئيس قسم البصريات والفوتونيات الحيوية في معهد الفيزياء ومدير مركز الأبحاث الطبية في جامعة ساراتوف الحكومية، أن هذا الإجراء السريع وغير المؤلم لا يتطلب استخدام مواد التباين، ويوفر تصويرًا ثلاثي الأبعاد عالي الدقة.وأضاف توتشين: "لرصد ديناميكيات المرض تحت تأثير الأدوية، وللكشف المبكر عن أعراض (التهاب) الجلد، نقترح استخدام التصوير المقطعي البصري التوافقي، وتصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي البصري التوافقي. تتيح لنا هذه الطرق تتبع التغيرات المرضية في الأوعية الجلدية باستخدام الضوء المنعكس، وبالتالي لا تتطلب حقنًا أو تدخلات جراحية".وخلص توتشين إلى أن "تنظير الجلد يستخدم على نطاق واسع في العيادات، ولكنه يقدّم معلوماتٍ عن السمات البنيوية للجلد فقط، دون فهم دقيق للتغيرات الوظيفية التي يسبّبها المرض. تقدّم جميع اختبارات ضغط الدم الحديثة نتائج ثابتة، لذا اقترحنا مراقبة المناطق المصابة بشكل ديناميكي، أي تتبّع سلوك الأوعية الدموية الدقيقة".وخلص العالم إلى ضرورة تأكيد تجريبي لفعالية هذه الطريقة على حيوانات المختبر."لا علاقة للماء"... العلماء يفسرون لغز تجعد الأصابع بعد الاستحمامدراسة تكشف عن علاقة بين إصابات الجلد وحساسية الطعام

