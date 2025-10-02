https://sarabic.ae/20251002/وفاة-شيخ-القراء-في-المسجد-النبوي-عن-عمر-ناهز-90-عاما-1105525394.html
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما
سبوتنيك عربي
توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T07:01+0000
2025-10-02T07:01+0000
2025-10-02T07:01+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102653/43/1026534303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b55a9c2713e3241f636f0361d5ded4a.jpg
والشيخ بشير، من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه، وتفرغ هناك لتدريس القرآن الكريم والقراءات في المسجد النبوي الشريف.وأعلن عن وفاة الشيخ فجر اليوم، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، حيث شيعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته العلمية والروحية.وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الشيخ بشير، "تتلمذ على يديه نخبة من كبار القراء، من أبرزهم الشيخ محمد أيوب، والشيخ علي جابر، واللذان توليا الإمامة في الحرم النبوي والحرام المكي على التوالي".وعرف عن الشيخ بشير، دقته البالغة في تعليم الروايات، وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، حتى أصبح مرجعاً موثوقاً في علم القراءات.
https://sarabic.ae/20240831/المسجد-النبوي-تحت-البرق-سيول-غير-مسبوقة-في-المدينة-المنورة-1092248427.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102653/43/1026534303_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4962a9cf494c06f8b265e9d082ec2b34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما
توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما.
والشيخ بشير، من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه، وتفرغ هناك لتدريس القرآن الكريم والقراءات في المسجد النبوي الشريف.
وأعلن عن وفاة الشيخ فجر اليوم، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، حيث شيعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته العلمية والروحية.
وأفادت وسائل إعلام سعودية
، بأن الشيخ بشير، "تتلمذ على يديه نخبة من كبار القراء، من أبرزهم الشيخ محمد أيوب، والشيخ علي جابر، واللذان توليا الإمامة في الحرم النبوي والحرام المكي على التوالي".
وعرف عن الشيخ بشير، دقته البالغة في تعليم الروايات، وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، حتى أصبح مرجعاً موثوقاً في علم القراءات.