وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما
سبوتنيك عربي
توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
والشيخ بشير، من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه، وتفرغ هناك لتدريس القرآن الكريم والقراءات في المسجد النبوي الشريف.وأعلن عن وفاة الشيخ فجر اليوم، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، حيث شيعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته العلمية والروحية.وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الشيخ بشير، "تتلمذ على يديه نخبة من كبار القراء، من أبرزهم الشيخ محمد أيوب، والشيخ علي جابر، واللذان توليا الإمامة في الحرم النبوي والحرام المكي على التوالي".وعرف عن الشيخ بشير، دقته البالغة في تعليم الروايات، وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، حتى أصبح مرجعاً موثوقاً في علم القراءات.
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما

المسجد النبوي في المدينة، السعودية 5 يوليو/ تموز 2013
المسجد النبوي في المدينة، السعودية 5 يوليو/ تموز 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما.
والشيخ بشير، من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه، وتفرغ هناك لتدريس القرآن الكريم والقراءات في المسجد النبوي الشريف.
وأعلن عن وفاة الشيخ فجر اليوم، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، حيث شيعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته العلمية والروحية.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الشيخ بشير، "تتلمذ على يديه نخبة من كبار القراء، من أبرزهم الشيخ محمد أيوب، والشيخ علي جابر، واللذان توليا الإمامة في الحرم النبوي والحرام المكي على التوالي".
وعرف عن الشيخ بشير، دقته البالغة في تعليم الروايات، وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، حتى أصبح مرجعاً موثوقاً في علم القراءات.
