ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا
أمساليوم
بث مباشر
أبو مرزوق: الأولوية لوقف الحرب ومن هذه الزاوية تعاملنا بإيجابية مع خطة ترامب
أبو مرزوق: الأولوية لوقف الحرب ومن هذه الزاوية تعاملنا بإيجابية مع خطة ترامب
أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن "الأولوية لحركته تكمن في وقف الحرب والمجازر في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن... 03.10.2025
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
العالم العربي
وأكد أبو مرزوق في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "تسليم إدارة قطاع غزة للمستقلين تم الاتفاق عليه وطنيا، مع إبقاء المرجعية للسلطة الفلسطينية"، بينما وصف تسليم المحتجزين والجثامين خلال 72 ساعة بأنه "أمر نظري وغير واقعي في الظروف الحالية".وأشار إلى أن "رسم مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقررها حماس وحدها"، موضحا أن الحركة "وافقت على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر يشمل إجابات بشأن السلام والمستقبل".وأضاف أن "تطبيق بنود الخطة يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتفاهم"، مشددا على أن "أي تنفيذ لن يتم دون تفاوض، وأن جميع التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تتطلب تفاهمات وتوضيحات إضافية".تأتي تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، بعدما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251002/مصر-هناك-الكثير-من-الثغرات-التي-نحتاج-إلى-سدها-في-ما-يتعلق-بخطة-ترامب-لغزة-1105549230.html
https://sarabic.ae/20251002/إعلام-حماس-أبلغت-الوسطاء-بتحفظاتها-على-بعض-بنود-خطة-ترامب-1105539375.html
أبو مرزوق: الأولوية لوقف الحرب ومن هذه الزاوية تعاملنا بإيجابية مع خطة ترامب

أوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، أن "الأولوية لحركته تكمن في وقف الحرب والمجازر في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الحركة تعاملت بإيجابية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الزاوية".
وأكد أبو مرزوق في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "تسليم إدارة قطاع غزة للمستقلين تم الاتفاق عليه وطنيا، مع إبقاء المرجعية للسلطة الفلسطينية"، بينما وصف تسليم المحتجزين والجثامين خلال 72 ساعة بأنه "أمر نظري وغير واقعي في الظروف الحالية".
وأشار إلى أن "رسم مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقررها حماس وحدها"، موضحا أن الحركة "وافقت على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر يشمل إجابات بشأن السلام والمستقبل".
ودعا موسى أبو مرزوق أمريكا إلى "النظر بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "النقاط التي تهم حركة "حماس" في خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم التعامل معها بإيجابية، مع التأكيد على أن كل القضايا المتعلقة بالحركة والسلاح ستتم مناقشتها في مفاوضات لاحقة".
وأضاف أن "تطبيق بنود الخطة يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتفاهم"، مشددا على أن "أي تنفيذ لن يتم دون تفاوض، وأن جميع التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تتطلب تفاهمات وتوضيحات إضافية".
تأتي تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، بعدما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.
وقالت "حماس" في بيان لها إنها مستعدة فورا للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل، مؤكدة أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع أن هذه الخطة، التي تضم 21 نقطة، هي الأولى من نوعها التي يقدمها ترامب لإنهاء الصراع في غزة، حيث لاقت استحسانا من القادة الحاضرين.
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
