إسرائيل تسيطر على "مارينيت" آخر سفينة ضمن "أسطول الصمود".. فيديو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي، أعلن سيطرته على السفينة "مارينيت" آخر سفن "أسطول الصمود". 03.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي "شييطت " سيطر مؤخرا على سفينة تسمى "مارينيت"، وهي آخر سفينة ضمن أسطول "الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، والتي غادرت متأخرة بسبب عطل فني واقتربت من ساحل القطاع.وأوضحت أن طاقم السفينة تلقى، أمس، تحذيرا من أنه في حال اقتراب النشطاء القادمين على متن السفينة، فسيتم اعتقالهم، وذلك عقب إعلان "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة" أو "أسطول الصمود" أن سفينة "مارينيت" ضمن أسطول الصمود ما زالت تبحر نحو غزة.وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي "شييطت " سيطر مؤخرا على سفينة تسمى "مارينيت"، وهي آخر سفينة ضمن أسطول "الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، والتي غادرت متأخرة بسبب عطل فني واقتربت من ساحل القطاع.
وأوضحت أن طاقم السفينة تلقى، أمس، تحذيرا من أنه في حال اقتراب النشطاء القادمين على متن السفينة، فسيتم اعتقالهم، وذلك عقب إعلان "اللجنة الدولية لكسر حصار غزة" أو "أسطول الصمود" أن سفينة "مارينيت" ضمن أسطول الصمود ما زالت تبحر نحو غزة.
وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية
أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.
ووصف حساب "أسطول الصمود" على منصة "إكس"، ما قامت به إسرائيل بأنه "قرصنة في عرض البحر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري.
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن
، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.