ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
الخارحية المصرية: مصر ترحب ببيان "حماس" وتؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين
الخارحية المصرية: مصر ترحب ببيان "حماس" وتؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بالبيان الصادر عن حركة "حماس" الفلسطينية ردًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. 03.10.2025
القاهرة - سبوتنك. وجاء في بيان للخارجية المصرية: "أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة "حماس" ردا على خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، بما يعكس حرصا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكا لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية".وأضاف البيان: "تعرب مصر عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوي المسئولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب، ونفاذ المساعدات الإنسانية عبر الآليات الأممية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بما يؤسس لمرحلة جديدة نحو السلام، بدءا من التفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة لوضع رؤية الرئيس ترامب موضع التنفيذ على الأرض في إطار أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعيته، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة".وأكدت "حماس" موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيلين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومع توفيرالظروف الميدانية لعملية التبادل، وشددت في هذا السياق أنها "مستعدة للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".وصرح ترامب بأن البيان الصادر مؤخرا عن حركة "حماس" الفلسطينية يؤكد استعدادها لتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، داعيا إسرائيل إلى وقف القصف على قطاع غزة فورا لضمان خروج الرهائن بأمان.وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "بناء على البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف القصف على غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! فالوضع الآن خطير للغاية ولا يسمح بذلك".وفي يوم الثلاثاء الماضي، منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة "حماس" الفلسطينية مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام للرد على "الخطة الشاملة" التي وضعتها أمريكا لإنهاء الصراع في غزة.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة
قطاع غزة
الخارحية المصرية: مصر ترحب ببيان "حماس" وتؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين

21:54 GMT 03.10.2025
رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بالبيان الصادر عن حركة "حماس" الفلسطينية ردًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنك. وجاء في بيان للخارجية المصرية: "أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة "حماس" ردا على خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، بما يعكس حرصا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكا لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأضاف البيان: "تعرب مصر عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوي المسئولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب، ونفاذ المساعدات الإنسانية عبر الآليات الأممية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بما يؤسس لمرحلة جديدة نحو السلام، بدءا من التفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة لوضع رؤية الرئيس ترامب موضع التنفيذ على الأرض في إطار أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعيته، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة".
وأصدرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا تعقيبا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة حرصها على وقف الحرب وحماية المدنيين في قطاع غزة.
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
رسميا... "حماس" تعلن ردها على مقترح ترامب بشأن غزة
19:50 GMT
وأكدت "حماس" موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيلين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومع توفيرالظروف الميدانية لعملية التبادل، وشددت في هذا السياق أنها "مستعدة للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".
وصرح ترامب بأن البيان الصادر مؤخرا عن حركة "حماس" الفلسطينية يؤكد استعدادها لتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، داعيا إسرائيل إلى وقف القصف على قطاع غزة فورا لضمان خروج الرهائن بأمان.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا
21:20 GMT
وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "بناء على البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف القصف على غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! فالوضع الآن خطير للغاية ولا يسمح بذلك".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة "حماس" الفلسطينية مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام للرد على "الخطة الشاملة" التي وضعتها أمريكا لإنهاء الصراع في غزة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحديد ملامح الحكم بعد إسقاط حركة "حماس"، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
قطر ترحب برد حماس على خطة ترامب وتعلن تنسيقا مع مصر والولايات المتحدة بشأن غزة
21:45 GMT
وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة
