الخارحية المصرية: مصر ترحب ببيان "حماس" وتؤكد دعمها لجهود تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بالبيان الصادر عن حركة "حماس" الفلسطينية ردًا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T21:54+0000

القاهرة - سبوتنك. وجاء في بيان للخارجية المصرية: "أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة "حماس" ردا على خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، بما يعكس حرصا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكا لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية".وأضاف البيان: "تعرب مصر عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوي المسئولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب، ونفاذ المساعدات الإنسانية عبر الآليات الأممية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بما يؤسس لمرحلة جديدة نحو السلام، بدءا من التفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة لوضع رؤية الرئيس ترامب موضع التنفيذ على الأرض في إطار أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعيته، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة".وأكدت "حماس" موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيلين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومع توفيرالظروف الميدانية لعملية التبادل، وشددت في هذا السياق أنها "مستعدة للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك".وصرح ترامب بأن البيان الصادر مؤخرا عن حركة "حماس" الفلسطينية يؤكد استعدادها لتحقيق "سلام دائم" في المنطقة، داعيا إسرائيل إلى وقف القصف على قطاع غزة فورا لضمان خروج الرهائن بأمان.وقال ترامب في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "بناء على البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو، أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف القصف على غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! فالوضع الآن خطير للغاية ولا يسمح بذلك".وفي يوم الثلاثاء الماضي، منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة "حماس" الفلسطينية مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام للرد على "الخطة الشاملة" التي وضعتها أمريكا لإنهاء الصراع في غزة.وتشير المصادر إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طورها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفا، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.إعلام رسمي مصري: جار الإعداد لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل قطاع غزة

