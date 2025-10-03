السجن 5 سنوات لامرأة أمريكية من تكساس بعد محاولتها قتل طفلة فلسطينية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وأظهرت سجلات وإجراءات المحكمة، أن القاضي آندي بورتر، حكم على إليزابيث وولف، البالغة من العمر 43 عامًا، بعد إقرارها بذنبها في محاولة قتل طفلة وإيذائها.وقالت السلطات إن "الحادث له دوافع عنصرية". ووُجهت الاتهامات إلى وولف العام الماضي بعد الهجوم، الذي أدانه الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.وبحسب وكالة "رويترز" فإن الحادثة وقعت في مسبح مجمع سكني في يوليس، بولاية تكساس، إذ تشاجرت وولف مع والدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات. وكانت الأم أيضًا في المسبح مع ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، فسألتها وولف عن موطنهما، وفقًا لتقرير الشرطة.وذكر التقرير أن وولف، حاولت إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، ثم حاولت سحب أخيها البالغ من العمر 6 سنوات، لكن سرعان ما سحبت الأم ابنتها من الماء، وتلقى الطفلان العلاج اللازم بعد استجابة المسعفين.
السجن 5 سنوات لامرأة أمريكية من تكساس بعد محاولتها قتل طفلة فلسطينية

05:24 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 03.10.2025)
© Safa.psمحكمة أمريكية
محكمة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Safa.ps
تابعنا عبر
حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لمدة 5 سنوات، لمحاولتها إغراق فتاة فلسطينية - أمريكية، تبلغ من العمر 3 سنوات في عام 2024، والتي أشارت الشرطة إلى أن دوافعها كانت "التحيّز العنصري".
وأظهرت سجلات وإجراءات المحكمة، أن القاضي آندي بورتر، حكم على إليزابيث وولف، البالغة من العمر 43 عامًا، بعد إقرارها بذنبها في محاولة قتل طفلة وإيذائها.
وقالت السلطات إن "الحادث له دوافع عنصرية". ووُجهت الاتهامات إلى وولف العام الماضي بعد الهجوم، الذي أدانه الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن الحادثة وقعت في مسبح مجمع سكني في يوليس، بولاية تكساس، إذ تشاجرت وولف مع والدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات. وكانت الأم أيضًا في المسبح مع ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، فسألتها وولف عن موطنهما، وفقًا لتقرير الشرطة.
وذكر التقرير أن وولف، حاولت إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، ثم حاولت سحب أخيها البالغ من العمر 6 سنوات، لكن سرعان ما سحبت الأم ابنتها من الماء، وتلقى الطفلان العلاج اللازم بعد استجابة المسعفين.
شركة خدمات الإنترنت الأمريكية تعلن وقف الخدمة عبر الهاتف الأرضي
