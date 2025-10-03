https://sarabic.ae/20251003/السجن-5-سنوات-لامرأة-أمريكية-من-تكساس-بعد-محاولتها-قتل-طفلة-فلسطينية-1105560480.html
السجن 5 سنوات لامرأة أمريكية من تكساس بعد محاولتها قتل طفلة فلسطينية
سبوتنيك عربي
حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لمدة 5 سنوات، لمحاولتها إغراق فتاة فلسطينية - أمريكية، تبلغ من العمر 3 سنوات في عام 2024، والتي أشارت الشرطة إلى أن دوافعها كانت... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T05:24+0000
2025-10-03T05:24+0000
2025-10-03T05:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_0:196:3456:2140_1920x0_80_0_0_d3bd0da43a6d80616dc06cf6dabf9947.jpg
وأظهرت سجلات وإجراءات المحكمة، أن القاضي آندي بورتر، حكم على إليزابيث وولف، البالغة من العمر 43 عامًا، بعد إقرارها بذنبها في محاولة قتل طفلة وإيذائها.وقالت السلطات إن "الحادث له دوافع عنصرية". ووُجهت الاتهامات إلى وولف العام الماضي بعد الهجوم، الذي أدانه الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.وبحسب وكالة "رويترز" فإن الحادثة وقعت في مسبح مجمع سكني في يوليس، بولاية تكساس، إذ تشاجرت وولف مع والدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات. وكانت الأم أيضًا في المسبح مع ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، فسألتها وولف عن موطنهما، وفقًا لتقرير الشرطة.وذكر التقرير أن وولف، حاولت إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، ثم حاولت سحب أخيها البالغ من العمر 6 سنوات، لكن سرعان ما سحبت الأم ابنتها من الماء، وتلقى الطفلان العلاج اللازم بعد استجابة المسعفين.
https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/48/1017284860_191:0:3263:2304_1920x0_80_0_0_8ac460c9c9da42ae5352d1d77680f478.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم
05:24 GMT 03.10.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 03.10.2025)
حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لمدة 5 سنوات، لمحاولتها إغراق فتاة فلسطينية - أمريكية، تبلغ من العمر 3 سنوات في عام 2024، والتي أشارت الشرطة إلى أن دوافعها كانت "التحيّز العنصري".
وأظهرت سجلات وإجراءات المحكمة، أن القاضي آندي بورتر، حكم على إليزابيث وولف، البالغة من العمر 43 عامًا، بعد إقرارها بذنبها في محاولة قتل طفلة وإيذائها.
وقالت السلطات إن "الحادث له دوافع عنصرية". ووُجهت الاتهامات إلى وولف العام الماضي بعد الهجوم، الذي أدانه الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن الحادثة وقعت في مسبح مجمع سكني في يوليس، بولاية تكساس، إذ تشاجرت وولف مع والدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات. وكانت الأم أيضًا في المسبح مع ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، فسألتها وولف عن موطنهما، وفقًا لتقرير الشرطة.
وذكر التقرير أن وولف، حاولت إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، ثم حاولت سحب أخيها البالغ من العمر 6 سنوات، لكن سرعان ما سحبت الأم ابنتها من الماء، وتلقى الطفلان العلاج اللازم بعد استجابة المسعفين.