السجن 5 سنوات لامرأة أمريكية من تكساس بعد محاولتها قتل طفلة فلسطينية

وأظهرت سجلات وإجراءات المحكمة، أن القاضي آندي بورتر، حكم على إليزابيث وولف، البالغة من العمر 43 عامًا، بعد إقرارها بذنبها في محاولة قتل طفلة وإيذائها.وقالت السلطات إن "الحادث له دوافع عنصرية". ووُجهت الاتهامات إلى وولف العام الماضي بعد الهجوم، الذي أدانه الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.وبحسب وكالة "رويترز" فإن الحادثة وقعت في مسبح مجمع سكني في يوليس، بولاية تكساس، إذ تشاجرت وولف مع والدة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات. وكانت الأم أيضًا في المسبح مع ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، فسألتها وولف عن موطنهما، وفقًا لتقرير الشرطة.وذكر التقرير أن وولف، حاولت إغراق الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، ثم حاولت سحب أخيها البالغ من العمر 6 سنوات، لكن سرعان ما سحبت الأم ابنتها من الماء، وتلقى الطفلان العلاج اللازم بعد استجابة المسعفين.شركة خدمات الإنترنت الأمريكية تعلن وقف الخدمة عبر الهاتف الأرضي

