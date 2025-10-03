https://sarabic.ae/20251003/دراسة--نظام-غذائي-قد-يمنع-نحو-15-مليون-حالة-وفاة-في-جميع-أنحاء-العالم-1105583514.html
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
سبوتنيك عربي
كشف تحليل جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض اللحوم ومنتجات الألبان، قد يجنب نحو 15 مليون وفاة سنويا حول العالم. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T14:42+0000
2025-10-03T14:42+0000
2025-10-03T14:42+0000
مجتمع
الصحة
إنقاص الوزن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090984073_0:74:1570:957_1920x0_80_0_0_c9d6a9980db8c6ca9f88403c6a49e2f7.jpg
وأشار تقرير لجنة "إيت-لانسيت" لعام 2025، إلى أن حمية "صحة الكوكب" ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.ويعتمد النظام الغذائي بشكل رئيسي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، مع استهلاك معتدل أو محدود للأسماك ومنتجات الألبان واللحوم.ويشمل النظام تناول الحبوب الكاملة بحوالي 150 غراما يوميا (3-4 حصص)، والفواكه والخضراوات 500 غرام على الأقل (5 حصص)، والمكسرات 25 غراما (حصة واحدة)، والبقوليات 75 غراما (حصة واحدة).كما يسمح بتناول معتدل للأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء حتى 200 غرام أسبوعيا، والدواجن 400 غرام أسبوعيا، والأسماك 700 غرام أسبوعيا، والبيض 3-4 بيضات أسبوعيا، ومنتجات الألبان حتى 500 غرام يوميا.
https://sarabic.ae/20250920/دراسة-النحافة-قد-تكون-أكثر-فتكا-من-زيادة-الوزن-1105061036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090984073_75:0:1570:1121_1920x0_80_0_0_ba3f5a7039fa7b20b69048299126558b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة, إنقاص الوزن, منوعات, الأخبار
الصحة, إنقاص الوزن, منوعات, الأخبار
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
كشف تحليل جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض اللحوم ومنتجات الألبان، قد يجنب نحو 15 مليون وفاة سنويا حول العالم.
وأشار تقرير
لجنة "إيت-لانسيت" لعام 2025، إلى أن حمية "صحة الكوكب" ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.
ويعتمد النظام الغذائي بشكل رئيسي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، مع استهلاك معتدل أو محدود للأسماك ومنتجات الألبان واللحوم.
ويشمل النظام تناول الحبوب الكاملة بحوالي 150 غراما يوميا (3-4 حصص)، والفواكه والخضراوات 500 غرام على الأقل (5 حصص)، والمكسرات 25 غراما (حصة واحدة)، والبقوليات 75 غراما (حصة واحدة).
كما يسمح بتناول معتدل للأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء حتى 200 غرام أسبوعيا، والدواجن 400 غرام أسبوعيا، والأسماك 700 غرام أسبوعيا، والبيض 3-4 بيضات أسبوعيا، ومنتجات الألبان حتى 500 غرام يوميا.