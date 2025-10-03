دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251003/دراسة--نظام-غذائي-قد-يمنع-نحو-15-مليون-حالة-وفاة-في-جميع-أنحاء-العالم-1105583514.html
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم
سبوتنيك عربي
كشف تحليل جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض اللحوم ومنتجات الألبان، قد يجنب نحو 15 مليون وفاة سنويا حول العالم. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T14:42+0000
2025-10-03T14:42+0000
مجتمع
الصحة
إنقاص الوزن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090984073_0:74:1570:957_1920x0_80_0_0_c9d6a9980db8c6ca9f88403c6a49e2f7.jpg
وأشار تقرير لجنة "إيت-لانسيت" لعام 2025، إلى أن حمية "صحة الكوكب" ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.ويعتمد النظام الغذائي بشكل رئيسي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، مع استهلاك معتدل أو محدود للأسماك ومنتجات الألبان واللحوم.ويشمل النظام تناول الحبوب الكاملة بحوالي 150 غراما يوميا (3-4 حصص)، والفواكه والخضراوات 500 غرام على الأقل (5 حصص)، والمكسرات 25 غراما (حصة واحدة)، والبقوليات 75 غراما (حصة واحدة).كما يسمح بتناول معتدل للأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء حتى 200 غرام أسبوعيا، والدواجن 400 غرام أسبوعيا، والأسماك 700 غرام أسبوعيا، والبيض 3-4 بيضات أسبوعيا، ومنتجات الألبان حتى 500 غرام يوميا.
https://sarabic.ae/20250920/دراسة-النحافة-قد-تكون-أكثر-فتكا-من-زيادة-الوزن-1105061036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090984073_75:0:1570:1121_1920x0_80_0_0_ba3f5a7039fa7b20b69048299126558b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, إنقاص الوزن, منوعات, الأخبار
الصحة, إنقاص الوزن, منوعات, الأخبار

دراسة: نظام غذائي قد يمنع نحو 15 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم

14:42 GMT 03.10.2025
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt أطعمة صحية
أطعمة صحية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Photo / Unsplash/ Jannis Brandt
تابعنا عبر
كشف تحليل جديد أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض اللحوم ومنتجات الألبان، قد يجنب نحو 15 مليون وفاة سنويا حول العالم.
وأشار تقرير لجنة "إيت-لانسيت" لعام 2025، إلى أن حمية "صحة الكوكب" ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.
ويعتمد النظام الغذائي بشكل رئيسي على الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، مع استهلاك معتدل أو محدود للأسماك ومنتجات الألبان واللحوم.
ميزان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مجتمع
دراسة: النحافة قد تكون أكثر فتكا من زيادة الوزن
20 سبتمبر, 10:39 GMT
ويشمل النظام تناول الحبوب الكاملة بحوالي 150 غراما يوميا (3-4 حصص)، والفواكه والخضراوات 500 غرام على الأقل (5 حصص)، والمكسرات 25 غراما (حصة واحدة)، والبقوليات 75 غراما (حصة واحدة).
كما يسمح بتناول معتدل للأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء حتى 200 غرام أسبوعيا، والدواجن 400 غرام أسبوعيا، والأسماك 700 غرام أسبوعيا، والبيض 3-4 بيضات أسبوعيا، ومنتجات الألبان حتى 500 غرام يوميا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала