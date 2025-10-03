عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/عضو-المجلس-الوطني-الفلسطيني-نثق-بالمجتمع-الدولي-وسنقبل-بما-قبل-به-1105586794.html
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به
سبوتنيك عربي
علّق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والرد المرتقب لحركة "حماس"، مشيرًا إلى أن "الولايات... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T15:09+0000
2025-10-03T15:09+0000
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
حركة حماس
خطة ترامب للقضية الفلسطينية
المجلس الوطني الفلسطيني
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك":"من حق حماس الطبيعي مناقشة الوثيقة وإبلاغ الوسطاء تحفظها على بعض البنود، مع القبول بالمضمون العام الذي يشمل وقف العدوان والتهجير، إذ لا خيار أمامها سوى ذلك".وتابع الخطيب: "نسعى إلى وقف العدوان والتهجير ومنع ضم الضفة الغربية، ونثق بالمجتمع الدولي ونقبل بما يقبل به، خصوصًا في ظل محدودية الخيارات أمامنا، وبعدما رحبت الدول العربية بهذه الخطة، لكننا لا نثق بالجانب الإسرائيلي ولا بحكومة نتنياهو التي كانت تراهن على رفض الخطة لاستمرار الحرب".وخنم الخطيب: "مصير الفصائل يحدده الشعب عبر صناديق الاقتراع والانتخابات، على أن تلتزم بالميثاق الوطني والثوابت الوطنية التي يؤكد عليها المجلس الوطني الفلسطيني وكذلك المجلس المركزي".
https://sarabic.ae/20251003/ترامب-على-حماس-الرد-على-الصفقة-بحلول-مساء-الأحد-6-مساء-بتوقيت-واشنطن---عاجل-1105579962.html
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_68fa2402eed71e5f2ad951f894afbe54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, حركة حماس, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, المجلس الوطني الفلسطيني, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, قطاع غزة, حركة حماس, خطة ترامب للقضية الفلسطينية, المجلس الوطني الفلسطيني, تقارير سبوتنيك, حصري

عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به

15:09 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
حصري
علّق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والرد المرتقب لحركة "حماس"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تسعى لفرض أمر واقع من خلال المبادرة التي طرحتها".
وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك":"من حق حماس الطبيعي مناقشة الوثيقة وإبلاغ الوسطاء تحفظها على بعض البنود، مع القبول بالمضمون العام الذي يشمل وقف العدوان والتهجير، إذ لا خيار أمامها سوى ذلك".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية ملتزمة بعملية السلام وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وأنه على اللجنة الدولية العمل على تثبيت وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي المتدرج".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
‌‏ترامب: على "حماس" الرد بشأن الصفقة بحلول مساء الأحد الساعة 6 بتوقيت واشنطن
14:19 GMT
وتابع الخطيب: "نسعى إلى وقف العدوان والتهجير ومنع ضم الضفة الغربية، ونثق بالمجتمع الدولي ونقبل بما يقبل به، خصوصًا في ظل محدودية الخيارات أمامنا، وبعدما رحبت الدول العربية بهذه الخطة، لكننا لا نثق بالجانب الإسرائيلي ولا بحكومة نتنياهو التي كانت تراهن على رفض الخطة لاستمرار الحرب".
وشدد الخطيب على أن "السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن قطاع غزة يجب أن يدار من قبل سلطة مدنية فلسطينية خلال مرحلة انتقالية تقدّر بثلاث سنوات".
وخنم الخطيب: "مصير الفصائل يحدده الشعب عبر صناديق الاقتراع والانتخابات، على أن تلتزم بالميثاق الوطني والثوابت الوطنية التي يؤكد عليها المجلس الوطني الفلسطيني وكذلك المجلس المركزي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала