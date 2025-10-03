https://sarabic.ae/20251003/عضو-المجلس-الوطني-الفلسطيني-نثق-بالمجتمع-الدولي-وسنقبل-بما-قبل-به-1105586794.html

عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به

عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به

علّق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والرد المرتقب لحركة "حماس"، مشيرًا إلى أن "الولايات... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك":"من حق حماس الطبيعي مناقشة الوثيقة وإبلاغ الوسطاء تحفظها على بعض البنود، مع القبول بالمضمون العام الذي يشمل وقف العدوان والتهجير، إذ لا خيار أمامها سوى ذلك".وتابع الخطيب: "نسعى إلى وقف العدوان والتهجير ومنع ضم الضفة الغربية، ونثق بالمجتمع الدولي ونقبل بما يقبل به، خصوصًا في ظل محدودية الخيارات أمامنا، وبعدما رحبت الدول العربية بهذه الخطة، لكننا لا نثق بالجانب الإسرائيلي ولا بحكومة نتنياهو التي كانت تراهن على رفض الخطة لاستمرار الحرب".وخنم الخطيب: "مصير الفصائل يحدده الشعب عبر صناديق الاقتراع والانتخابات، على أن تلتزم بالميثاق الوطني والثوابت الوطنية التي يؤكد عليها المجلس الوطني الفلسطيني وكذلك المجلس المركزي".

