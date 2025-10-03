https://sarabic.ae/20251003/عضو-المجلس-الوطني-الفلسطيني-نثق-بالمجتمع-الدولي-وسنقبل-بما-قبل-به-1105586794.html
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نثق بالمجتمع الدولي وسنقبل بما قبل به
03.10.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
علّق عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والرد المرتقب لحركة "حماس"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تسعى لفرض أمر واقع من خلال المبادرة التي طرحتها".
وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك":"من حق حماس الطبيعي مناقشة الوثيقة وإبلاغ الوسطاء تحفظها على بعض البنود، مع القبول بالمضمون العام الذي يشمل وقف العدوان
والتهجير، إذ لا خيار أمامها سوى ذلك".
وأضاف: "السلطة الفلسطينية ملتزمة بعملية السلام وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وأنه على اللجنة الدولية العمل على تثبيت وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي المتدرج".
وتابع الخطيب: "نسعى إلى وقف العدوان والتهجير ومنع ضم الضفة الغربية، ونثق بالمجتمع الدولي ونقبل بما يقبل به، خصوصًا في ظل محدودية الخيارات أمامنا، وبعدما رحبت الدول العربية بهذه الخطة، لكننا لا نثق بالجانب الإسرائيلي ولا بحكومة نتنياهو التي كانت تراهن على رفض الخطة لاستمرار الحرب
".
وشدد الخطيب على أن "السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن قطاع غزة يجب أن يدار من قبل سلطة مدنية فلسطينية خلال مرحلة انتقالية تقدّر بثلاث سنوات".
وخنم الخطيب: "مصير الفصائل يحدده الشعب عبر صناديق الاقتراع والانتخابات، على أن تلتزم بالميثاق الوطني والثوابت الوطنية التي يؤكد عليها المجلس الوطني الفلسطيني وكذلك المجلس المركزي".