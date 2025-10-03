https://sarabic.ae/20251003/الأمم-المتحدة-المناطق-التي-حددها-الجيش-الإسرائيلي-للفلسطينيين-جنوبي-غزة-أماكن-للموت-1105572550.html

الأمم المتحدة: المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين جنوبي غزة "أماكن للموت"

03.10.2025

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن الأمم المتحدة أنه لا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الشعب الفلسطيني الذي أمره الجيش الإسرائيلي بمغادرة مدينة غزة.وأكدت الأمم المتحدة أن المناطق التي حددها لهم الجيش الإسرائيلي في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".ونقلت تلك الوسائل الغربية عن المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر، أن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة.. القنابل تلقى من السماء بشكل متواصل يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حددت كملاجئ مؤقتة تحول بانتظام إلى ركام، والخيام.. تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".وقال إلدر إن "الأمهات والرضع الحديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط شح المواد الطبية واكتظاظ مجمع ناصر في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال".وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل نقلت مئات الناشطين من المشاركين في "أسطول الصمود" لأحد السجون تمهيدا لترحيلهم.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن "473 ناشطًا من "أسطول الصمود" نُقلوا إلى سجن "كتسيعوت" تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم".وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح البحرية أعلن السيطرة على 41 سفينة كانت متجهة إلى قطاع غزة، وعلى متنها أكثر من 400 شخص.وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 66 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 168 ألف مصاب.

