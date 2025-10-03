https://sarabic.ae/20251003/وزير-الخارجية-الباكستاني-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لا-تتوافق-مع-اقتراح-مجموعة-دول-إسلامية-1105564504.html
وزير الخارجية الباكستاني: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع اقتراح مجموعة دول إسلامية
2025-10-03T08:25+0000
2025-10-03T08:25+0000
2025-10-03T08:25+0000
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إسحاق دار، قوله لنواب باكستانيين إنه تم إدخال تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي ترامب.وتأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني مماثلة لأخرى صرح بها، الثلاثاء الماضي، حين قال إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".وصرح إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تغطَّ، فسيتم تغطيتها".وأضاف أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار، و"وقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري".وكانت باكستان قد شاركت إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية في اجتماع مع ترامب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيس الأمريكي خطته لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.ويأتي هذا في وقت، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع ما وصفه بـ "الخطر الأحمر" أمام "حماس" فيما يتعلق بردها على خطته المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزةجاء ذلك وفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطة ترامب، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ومنح ترامب "حماس " مهلة أيام عدة، لقبول خطته، بينما أبدت الحركة تحفظها على بعض البنود، التي وصفتها بـ "الغامضة" إضافة إلى تأكيدها على صعوبة تنفيذ البند الخاص بإطلاق جميع الأسرى، رغم أنها تعهدت بدراسة الخطة ومواصلة المشاورات بشأن ردها، مطالبةً بمزيد من الوقت.كما طالبت "حماس" بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب وجداول زمنية لانسحابها من القطاع.وكانت فصائل فلسطينية أخرى قد أكدت أن تنفيذ البند الخاص بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية "مستحيلا"، رغم تعهداتها بدراسة الخطة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الجمعة، إن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إسحاق دار، قوله لنواب باكستانيين إنه تم إدخال تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني مماثلة لأخرى صرح بها، الثلاثاء الماضي، حين قال إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".
وصرح إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تغطَّ، فسيتم تغطيتها".
وأضاف أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار
، و"وقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري".
وكانت باكستان قد شاركت إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية في اجتماع مع ترامب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيس الأمريكي خطته لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ويأتي هذا في وقت، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع ما وصفه بـ "الخطر الأحمر" أمام "حماس" فيما يتعلق بردها على خطته المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطة ترامب
، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنح ترامب "حماس
" مهلة أيام عدة، لقبول خطته، بينما أبدت الحركة تحفظها على بعض البنود، التي وصفتها بـ "الغامضة" إضافة إلى تأكيدها على صعوبة تنفيذ البند الخاص بإطلاق جميع الأسرى، رغم أنها تعهدت بدراسة الخطة ومواصلة المشاورات بشأن ردها، مطالبةً بمزيد من الوقت.
كما طالبت "حماس" بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب وجداول زمنية لانسحابها من القطاع.
وكانت فصائل فلسطينية
أخرى قد أكدت أن تنفيذ البند الخاص بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية "مستحيلا"، رغم تعهداتها بدراسة الخطة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.