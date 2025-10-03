وزير الخارجية الباكستاني: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع اقتراح مجموعة دول إسلامية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/وزير-الخارجية-الباكستاني-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لا-تتوافق-مع-اقتراح-مجموعة-دول-إسلامية-1105564504.html
وزير الخارجية الباكستاني: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع اقتراح مجموعة دول إسلامية
وزير الخارجية الباكستاني: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع اقتراح مجموعة دول إسلامية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الجمعة، إن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة لا تتوافق مع المسودة التي... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T08:25+0000
2025-10-03T08:25+0000
حركة حماس
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إسحاق دار، قوله لنواب باكستانيين إنه تم إدخال تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي ترامب.وتأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني مماثلة لأخرى صرح بها، الثلاثاء الماضي، حين قال إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".وصرح إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تغطَّ، فسيتم تغطيتها".وأضاف أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار، و"وقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري".وكانت باكستان قد شاركت إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية في اجتماع مع ترامب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيس الأمريكي خطته لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.ويأتي هذا في وقت، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع ما وصفه بـ "الخطر الأحمر" أمام "حماس" فيما يتعلق بردها على خطته المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزةجاء ذلك وفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطة ترامب، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ومنح ترامب "حماس " مهلة أيام عدة، لقبول خطته، بينما أبدت الحركة تحفظها على بعض البنود، التي وصفتها بـ "الغامضة" إضافة إلى تأكيدها على صعوبة تنفيذ البند الخاص بإطلاق جميع الأسرى، رغم أنها تعهدت بدراسة الخطة ومواصلة المشاورات بشأن ردها، مطالبةً بمزيد من الوقت.كما طالبت "حماس" بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب وجداول زمنية لانسحابها من القطاع.وكانت فصائل فلسطينية أخرى قد أكدت أن تنفيذ البند الخاص بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية "مستحيلا"، رغم تعهداتها بدراسة الخطة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251002/بوتين-روسيا-اطلعت-على-خطة-ترامب-بشأن-فلسطين-وعلى-ما-يبدو-هناك-ضوء-في-آخر-النفق--عاجل-1105548319.html
https://sarabic.ae/20251001/المتحدث-الإعلامي-باسم-الجهاد-الإسلامي-في-لبنان-خطة-ترامب-صفقة-أمريكية-إسرائيلية-1105515541.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e029baa7693e09a4bc76999884e7ce85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الباكستاني: خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع اقتراح مجموعة دول إسلامية

08:25 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الجمعة، إن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن إسحاق دار، قوله لنواب باكستانيين إنه تم إدخال تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي ترامب.
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين وعلى ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق
أمس, 16:03 GMT
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني مماثلة لأخرى صرح بها، الثلاثاء الماضي، حين قال إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".
وصرح إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تغطَّ، فسيتم تغطيتها".
وأضاف أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار، و"وقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري".
وكانت باكستان قد شاركت إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية في اجتماع مع ترامب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيس الأمريكي خطته لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ويأتي هذا في وقت، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع ما وصفه بـ "الخطر الأحمر" أمام "حماس" فيما يتعلق بردها على خطته المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطة ترامب، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
المتحدث الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" في لبنان: خطة ترامب صفقة أمريكية-إسرائيلية
1 أكتوبر, 19:56 GMT
ومنح ترامب "حماس " مهلة أيام عدة، لقبول خطته، بينما أبدت الحركة تحفظها على بعض البنود، التي وصفتها بـ "الغامضة" إضافة إلى تأكيدها على صعوبة تنفيذ البند الخاص بإطلاق جميع الأسرى، رغم أنها تعهدت بدراسة الخطة ومواصلة المشاورات بشأن ردها، مطالبةً بمزيد من الوقت.
كما طالبت "حماس" بضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب وجداول زمنية لانسحابها من القطاع.
وكانت فصائل فلسطينية أخرى قد أكدت أن تنفيذ البند الخاص بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية "مستحيلا"، رغم تعهداتها بدراسة الخطة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала