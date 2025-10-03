https://sarabic.ae/20251003/نجم-برشلونة-الجديد-يتحدث-بالعربية-ويكشف-عن-أصوله-فيديو-1105578704.html
نجم برشلونة الجديد يتحدث بالعربية ويكشف عن أصوله... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن تعاقده مع اللاعب السوري روني بردغجي، البالغ من العمر 19 عاما، الذي يحمل الجنسية السويدية، ويلعب في الدوري الدنماركي. 03.10.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
نادي الفيديو
نادي برشلونة
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101403217_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e22c9ca041d4a6d4224059e379236600.jpg
وفاجأت الصفقة، التي لم يسبقها أي تداول إعلامي، المشجعين والمحللين، خاصة بالنظر إلى "الأرقام المتواضعة"، التي حققها اللاعب خلال مسيرته الاحترافية، بحسب خبراء متخصصين.وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، أن برشلونة سيدفع رسومًا ثابتة قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وشرط نسبة إعادة بيع.ورغم أن روني لم يمثل أي منتخب أول حتى الآن، إلا أنه تألق مع منتخبي السويد تحت 17 وتحت 21 عاما وسجل معهما 7 أهداف في 15 مباراة دولية.
2025
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101403217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_844d7bd0459212defc6ec9cedb2287e0.jpg
وفاجأت الصفقة، التي لم يسبقها أي تداول إعلامي، المشجعين والمحللين، خاصة بالنظر إلى "الأرقام المتواضعة"، التي حققها اللاعب خلال مسيرته الاحترافية، بحسب خبراء متخصصين.
وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، أن برشلونة سيدفع رسومًا ثابتة قدرها 2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وشرط نسبة إعادة بيع.
ورغم أن روني لم يمثل أي منتخب أول حتى الآن، إلا أنه تألق مع منتخبي السويد تحت 17 وتحت 21 عاما وسجل معهما 7 أهداف في 15 مباراة دولية.