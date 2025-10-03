https://sarabic.ae/20251003/هل-يقيل-ملك-المغرب-الحكومة-أستاذ-قانون-دستوري-يوضح-الصلاحيات-والخيارات-المتاحة-1105593638.html

هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة

هل يقيل ملك المغرب الحكومة… أستاذ قانون دستوري يوضح الصلاحيات والخيارات المتاحة

سبوتنيك عربي

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور عبد العلي حامي الدين، إن هناك ثلاثة خيارات للتعاطي مع الحالة السياسية الراهنة في المغرب، تلازم... 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T20:44+0000

2025-10-03T20:44+0000

2025-10-03T20:44+0000

العالم

أخبار المغرب اليوم

احتجاجات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105542753_0:31:1568:913_1920x0_80_0_0_0be858e8220c6707b475055224b85b22.jpg

وأضاف حامي الدين، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن الخيار الأول هو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، وفي هذه الحالة، وطبقا للفقرة الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".وأوضح أن الخيار الثاني هو حل الملك للبرلمان، أو أحد مجلسيه بظهير، طبقاً للفصل 51 من الدستور، وطبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97، والمتمثلة في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة، وفي هذه الحالة، "يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل" طبقاً للفصل 97 من الدستور.ويرى الخبير الدستوري، أن هناك خيارا آخر، سياسي بالدرجة الأولى، وله علاقة بما أعلن عنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حينما أكد الملك على "ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وبناءً عليه، يمكن الإعلان من الآن عن تنظيم انتخابات مبكرة مباشرة بعد اعتماد القوانين الجديدة، وهو ما سيسرع بتغيير كل من البرلمان والحكومة.وأكدت جمعيات للدفاع عن الحق في الطفولة في المغرب أن "نسبة القاصرين المشاركين في أعمال العنف جد صادمة"، وتحتاج إلى تضافر جهود الدولة والأسر.وأضافت وزارة الداخلية أن المؤسف في أحداث العنف والشغب أنها تضمنت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة 100 في المائة.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء الماضي، تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص. هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت نحو 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بـ23 عمالة وإقليما.

https://sarabic.ae/20251002/احتجاجات-وأعمال-شغب-ما-الذي-يحدث-في-المغرب-1105550415.html

https://sarabic.ae/20251002/المغرب-رئيس-الحكومة-يعلن-التجاوب-مع-مطالب-الاحتجاجات-1105542948.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار المغرب اليوم, احتجاجات