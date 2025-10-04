https://sarabic.ae/20251004/أمطرت-شهبا-عرض-جوي-يتحول-إلى-مشهد-خطير-في-الصين-فيديو-1105613855.html
"أمطرت شهبا".. عرض جوي يتحول إلى مشهد خطير في الصين.. فيديو
"أمطرت شهبا".. عرض جوي يتحول إلى مشهد خطير في الصين.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة ليويانغ في مقاطعة هونان الصينية، المعروفة باسم "عاصمة الألعاب النارية"، حادثا غير متوقع خلال عرض ليلي لطائرات من دون طيار مع ألعاب نارية بمناسبة... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T15:22+0000
2025-10-04T15:22+0000
2025-10-04T15:22+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105613697_0:125:596:460_1920x0_80_0_0_1d1c331bb800838e08c8b31901781099.png
ويظهر في الفيديو سقوط شرارات نارية كبيرة وشظايا محترقة على الجمهور المجتمع في منطقة مفتوحة، مما تسبب في اندلاع حرائق في العشب والأشجار المحيطة مع دخان برتقالي يملأ السماء.وأوضحت وسائل إعلام صينية أن السبب الدقيق للعطل لا يزال قيد التحقيق، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحرائق بسرعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أو وفيات."مشهد مأساوي".. سيارة شرطة تنهي حياة شاب عربي بطريقة غريبة.. فيديوإنجاز هندسي مذهل في الصين... بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105613697_0:70:596:516_1920x0_80_0_0_967a6b8cc37b958e08438600bdab5cc7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
"أمطرت شهبا".. عرض جوي يتحول إلى مشهد خطير في الصين.. فيديو
شهدت مدينة ليويانغ في مقاطعة هونان الصينية، المعروفة باسم "عاصمة الألعاب النارية"، حادثا غير متوقع خلال عرض ليلي لطائرات من دون طيار مع ألعاب نارية بمناسبة العيد الوطني الصيني.
ويظهر في الفيديو سقوط شرارات نارية كبيرة وشظايا محترقة على الجمهور المجتمع في منطقة مفتوحة، مما تسبب في اندلاع حرائق في العشب والأشجار المحيطة مع دخان برتقالي يملأ السماء.
وأوضحت وسائل إعلام صينية أن السبب الدقيق للعطل لا يزال قيد التحقيق، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحرائق بسرعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أو وفيات.