مجتمع
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
"أمطرت شهبا".. عرض جوي يتحول إلى مشهد خطير في الصين.. فيديو
"أمطرت شهبا".. عرض جوي يتحول إلى مشهد خطير في الصين.. فيديو
شهدت مدينة ليويانغ في مقاطعة هونان الصينية، المعروفة باسم "عاصمة الألعاب النارية"، حادثا غير متوقع خلال عرض ليلي لطائرات من دون طيار مع ألعاب نارية بمناسبة العيد الوطني الصيني.
ويظهر في الفيديو سقوط شرارات نارية كبيرة وشظايا محترقة على الجمهور المجتمع في منطقة مفتوحة، مما تسبب في اندلاع حرائق في العشب والأشجار المحيطة مع دخان برتقالي يملأ السماء.
وأوضحت وسائل إعلام صينية أن السبب الدقيق للعطل لا يزال قيد التحقيق، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحرائق بسرعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أو وفيات.
"مشهد مأساوي".. سيارة شرطة تنهي حياة شاب عربي بطريقة غريبة.. فيديو
إنجاز هندسي مذهل في الصين... بناء جسر ضخم خلال 43 ساعة.. فيديو
