https://sarabic.ae/20251004/الحكومة-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-باستغلال-مواقع-أثرية-لتخزين-الأسلحة-1105620639.html

الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باستغلال مواقع أثرية لتخزين الأسلحة

الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باستغلال مواقع أثرية لتخزين الأسلحة

سبوتنيك عربي

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" باستخدام مواقع أثرية كمستودعات لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، محذرة من التهديدات التي تواجه هذه المعالم التاريخية... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T18:51+0000

2025-10-04T18:51+0000

2025-10-04T18:51+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء مع نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو، إرنستو أتونو، اليوم السبت: "أنصار الله" يوظفون المواقع التراثية في الصراع المسلح، متجاهلين القوانين والمعاهدات الدولية لحماية التراث الثقافي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". واستنكر الإرياني اختطاف "أنصار الله" لأربعة من موظفي اليونسكو خلال الأعوام 2021 و2023 و2024، على حد قوله، محملاً الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. ودعا اليونسكو إلى التحرك دبلوماسيًا وإعلاميًا لمعالجة القضية، محذرًا من أن الصمت قد يفاقم الانتهاكات، مستشهدًا بمقتل موظف في برنامج الغذاء العالمي داخل سجون "أنصار الله"، على حد زعمه.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ سنوات عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250928/ماذا-وراء-دعوة-العليمي-في-الأمم-المتحدة-لتشكيل-تحالف-دولي-لمحاربة-أنصار-الله-في-اليمن؟-1105378553.html

https://sarabic.ae/20250916/اليمن-أنصار-الله-تنتقد-المبعوث-الأممي-وتتهمه-بتجاوز-ولايته-كوسيط-لتحقيق-السلام-1104923787.html

https://sarabic.ae/20250930/أنصار-الله-تهدد-باستهداف-شركات-نفط-أمريكية-كبرى-1105477037.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي