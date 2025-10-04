عربي
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باستغلال مواقع أثرية لتخزين الأسلحة
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باستغلال مواقع أثرية لتخزين الأسلحة
سبوتنيك عربي
اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" باستخدام مواقع أثرية كمستودعات لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، محذرة من التهديدات التي تواجه هذه المعالم التاريخية... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T18:51+0000
2025-10-04T18:51+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء مع نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو، إرنستو أتونو، اليوم السبت: "أنصار الله" يوظفون المواقع التراثية في الصراع المسلح، متجاهلين القوانين والمعاهدات الدولية لحماية التراث الثقافي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". واستنكر الإرياني اختطاف "أنصار الله" لأربعة من موظفي اليونسكو خلال الأعوام 2021 و2023 و2024، على حد قوله، محملاً الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. ودعا اليونسكو إلى التحرك دبلوماسيًا وإعلاميًا لمعالجة القضية، محذرًا من أن الصمت قد يفاقم الانتهاكات، مستشهدًا بمقتل موظف في برنامج الغذاء العالمي داخل سجون "أنصار الله"، على حد زعمه.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ سنوات عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باستغلال مواقع أثرية لتخزين الأسلحة

18:51 GMT 04.10.2025
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© Sputnik . Muhammed Hemeda
تابعنا عبر
اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" باستخدام مواقع أثرية كمستودعات لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، محذرة من التهديدات التي تواجه هذه المعالم التاريخية بسبب استغلالها عسكريا.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء مع نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو، إرنستو أتونو، اليوم السبت: "أنصار الله" يوظفون المواقع التراثية في الصراع المسلح، متجاهلين القوانين والمعاهدات الدولية لحماية التراث الثقافي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
ماذا وراء دعوة العليمي في الأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة "أنصار الله" في اليمن؟
28 سبتمبر, 19:07 GMT

وأكد أن هذا الاستخدام قد يعرض مواقع مدرجة في قائمة التراث العالمي للتدمير في حال تعرضها لهجمات عسكرية.

واستنكر الإرياني اختطاف "أنصار الله" لأربعة من موظفي اليونسكو خلال الأعوام 2021 و2023 و2024، على حد قوله، محملاً الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
اليمن.. "أنصار الله" تنتقد المبعوث الأممي وتتهمه بتجاوز ولايته كوسيط لتحقيق السلام
16 سبتمبر, 20:44 GMT
ودعا اليونسكو إلى التحرك دبلوماسيًا وإعلاميًا لمعالجة القضية، محذرًا من أن الصمت قد يفاقم الانتهاكات، مستشهدًا بمقتل موظف في برنامج الغذاء العالمي داخل سجون "أنصار الله"، على حد زعمه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على منظمة اليونسكو، بل تمس اليمن ومواطنيه بشكل مباشر، مطالبًا بتكثيف الجهود للإفراج عن المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"أنصار الله" تهدد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى
30 سبتمبر, 20:34 GMT
ويعاني البلد العربي منذ سنوات عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
