https://sarabic.ae/20251004/بوابة-روسيا-العلمية-جيوديناميكية-الأناضول-تساعد-في-فهم-تفاعلات-الصفائح-وزلازل-تركيا-1105618616.html
بوابة روسيا العلمية: جيوديناميكية الأناضول تساعد في فهم تفاعلات الصفائح وزلازل تركيا
بوابة روسيا العلمية: جيوديناميكية الأناضول تساعد في فهم تفاعلات الصفائح وزلازل تركيا
سبوتنيك عربي
درست باحثة في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية حركة صفائح الغلاف الصخري في منطقة ساحل أنطاليا جنوب تركيا، واكتشفت أدلة جديدة على ظاهرة "التطبق" التي تؤدي إلى تغيرات... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T18:44+0000
2025-10-04T18:44+0000
2025-10-04T18:44+0000
مجتمع
دراسات
العالم
زلزال
أخبار تركيا اليوم
أنطاليا
الأناضول
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102230/79/1022307986_0:107:5116:2985_1920x0_80_0_0_7612ce4904fb5849f55cd01dce5a54fa.jpg
الأناضول صفيحة تكتونية، يغطي معظمها تركيا، تتفاعل الأناضول بنشاط مع الصفائح المحيطة بها، ما يؤدي إلى زلازل قوية تهز تركيا بانتظام، ويهدد البنية التحتية والسكان. على سبيل المثال، أودت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا في 6 فبراير 2023 بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، بحسب ما ذكر في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا" وفيما يلي أهم ماجاء فيها.لا تزال الآليات التي تحكم تفاعلات الصفائح غامضة إلى حد كبير، ويكمن مفتاح فهم العمليات العميقة في رسم خريطة لتباين قشرة الأرض والوشاح العلوي، حيث يمكن للطرق الجيوفيزيائية توفير هذه المعلومات، ومن أكثرها فعالية التصوير المقطعي الزلزالي. يستخدم هذا التصوير الأرضي، المكافئ للتصوير المقطعي المحوسب، الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لباطن الأرض، وباستخدام نماذج التصوير المقطعي الزلزالي، يستطيع العلماء وضع فرضيات حول سيناريوهات جيوديناميكية لتطور الأرض، وتقييم المخاطر الزلزالية في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل.تعتبر هذه العمليات مجتمعة السبب الرئيسي للزلازل، وخاصة على ساحل أنطاليا، وتعتمد الدراسة على التصوير المقطعي الزلزالي، حيث تسجل شبكة من محطات رصد الزلازل الموجودة في تركيا أوقات وصول الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل، وبمعرفة موقع الحدث الزلزالي وسرعة انتشار الموجة، يتمكن الباحث من إعادة بناء نموذج السرعة حتى عمق 120 كيلومترا.وبسبب التفاعل النشط بين الصفائح التكتونية، تعتبر منطقة الأناضول منطقة زلزالية عالية، تعمل الصفيحة الأوراسية القوية والقديمة، الواقعة شمال الأناضول، كقوة دفع: فهي تمنع الصفيحتين العربية والأفريقية من التحرك شمالا، ما يسبب ضغطا على الصفيحة الأناضولية، دافعة إياها غربا، ويمتد الحد الفاصل بين الجزأين الغربي والأوسط من الصفيحة الأناضولية على طول زاوية إسبرطة (منطقة في جنوب غرب تركيا)، والتي تشهد تمددا. أوضحت الباحثة إيرينا: "عند زاوية إسبرطة تحديدا، يلاحظ شذوذ في الموجات الزلزالية منخفضة السرعة، وهو سمة مميزة لمنطقة التمدد".وباقتراب الغلاف الموري من قشرة الأرض، يسخن قشرته السفلية، ويتجلى ذلك في شذوذ في نماذج التصوير المقطعي الزلزالي، وعادة ما تصاغ أوصاف طبيعة العمليات العميقة للأرض على شكل فرضيات، نظرا لغموض أساليب دراستها.وختمت الباحثة إيرينا بالاشارة إلى أن الأدوات الجيوفيزيائية المتوفرة تتيح رسم صورة تقريبية للتباينات العميقة، ما يوفر فهما أساسيا للتفاعلات العميقة، كما توجد أوصاف لعملية الانفصال على المستوى الافتراضي، "لكن النماذج التي حصلنا عليها في دراستنا تمكننا من تأكيد وجودها".مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة
https://sarabic.ae/20251003/علماء-روس-يبتكرون-طوبا-ذكيا-للمناخات-الباردة-1105575777.html
https://sarabic.ae/20251001/علماء-روس-يطورون-طلاءات-حيوية-لتسريع-التئام-الجروح-1105489398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102230/79/1022307986_498:0:4619:3091_1920x0_80_0_0_f0721f02d612b3d3e609728282631677.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دراسات, العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أنطاليا, الأناضول, روسيا
دراسات, العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أنطاليا, الأناضول, روسيا
بوابة روسيا العلمية: جيوديناميكية الأناضول تساعد في فهم تفاعلات الصفائح وزلازل تركيا
درست باحثة في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية حركة صفائح الغلاف الصخري في منطقة ساحل أنطاليا جنوب تركيا، واكتشفت أدلة جديدة على ظاهرة "التطبق" التي تؤدي إلى تغيرات جيوديناميكية على السطح، بما في ذلك الارتفاع (نمو الجبال)، والنشاط البركاني، والزلازل، والصدوع التكتونية.
الأناضول صفيحة تكتونية، يغطي معظمها تركيا، تتفاعل الأناضول بنشاط مع الصفائح المحيطة بها، ما يؤدي إلى زلازل قوية تهز تركيا بانتظام، ويهدد البنية التحتية والسكان. على سبيل المثال، أودت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا في 6 فبراير 2023 بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، بحسب ما ذكر في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا
" وفيما يلي أهم ماجاء فيها.
لا تزال الآليات التي تحكم تفاعلات الصفائح غامضة إلى حد كبير، ويكمن مفتاح فهم العمليات العميقة في رسم خريطة لتباين قشرة الأرض والوشاح العلوي، حيث يمكن للطرق الجيوفيزيائية توفير هذه المعلومات، ومن أكثرها فعالية التصوير المقطعي الزلزالي. يستخدم هذا التصوير الأرضي، المكافئ للتصوير المقطعي المحوسب، الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لباطن الأرض، وباستخدام نماذج التصوير المقطعي الزلزالي، يستطيع العلماء وضع فرضيات حول سيناريوهات جيوديناميكية لتطور الأرض، وتقييم المخاطر الزلزالية في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل.
يعتقد العلماء أن الصفيحة الأفريقية، إحدى أكبر سبع صفائح "ليثوسفيرية" على الأرض، هي العامل المحفز للتغيرات التكتونية والجيوديناميكية في ساحل أنطاليا بالأناضول، فمع تحركها شمالا، تنزلق عميقا تحت قبرص والأناضول، ما يؤدي في النهاية إلى نشاط زلزالي كبير، ويطلق على اصطدام صفائح متشابهة في السمك والتركيب الجيوكيميائي اسم "التصادم"، ما يؤدي إلى تكوين الجبال والصدوع.
تعتبر هذه العمليات مجتمعة السبب الرئيسي للزلازل، وخاصة على ساحل أنطاليا، وتعتمد الدراسة على التصوير المقطعي الزلزالي، حيث تسجل شبكة من محطات رصد الزلازل الموجودة في تركيا أوقات وصول الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل، وبمعرفة موقع الحدث الزلزالي وسرعة انتشار الموجة، يتمكن الباحث من إعادة بناء نموذج السرعة حتى عمق 120 كيلومترا.
وبسبب التفاعل النشط بين الصفائح التكتونية، تعتبر منطقة الأناضول منطقة زلزالية عالية، تعمل الصفيحة الأوراسية القوية والقديمة، الواقعة شمال الأناضول، كقوة دفع: فهي تمنع الصفيحتين العربية والأفريقية من التحرك شمالا، ما يسبب ضغطا على الصفيحة الأناضولية، دافعة إياها غربا، ويمتد الحد الفاصل بين الجزأين الغربي والأوسط من الصفيحة الأناضولية على طول زاوية إسبرطة (منطقة في جنوب غرب تركيا)، والتي تشهد تمددا. أوضحت الباحثة إيرينا: "عند زاوية إسبرطة تحديدا، يلاحظ شذوذ في الموجات الزلزالية منخفضة السرعة، وهو سمة مميزة لمنطقة التمدد".
وبينت الباحثة أن "الانفصال الطبقي، عملية افتراضية، ينفصل فيها الجزء السفلي الثقيل من الغلاف الصخري عن القشرة القارية الأخف وزنا ويغوص في "الوشاح""، وتشغل مادة من الغلاف الموري الساخن المساحة الشاغرة التي خلفتها الصفيحتان المغمورتان في الوشاح.
وباقتراب الغلاف الموري من قشرة الأرض، يسخن قشرته السفلية، ويتجلى ذلك في شذوذ في نماذج التصوير المقطعي الزلزالي، وعادة ما تصاغ أوصاف طبيعة العمليات العميقة للأرض على شكل فرضيات، نظرا لغموض أساليب دراستها.
وختمت الباحثة إيرينا بالاشارة إلى أن الأدوات الجيوفيزيائية المتوفرة تتيح رسم صورة تقريبية للتباينات العميقة، ما يوفر فهما أساسيا للتفاعلات العميقة، كما توجد أوصاف لعملية الانفصال على المستوى الافتراضي، "لكن النماذج التي حصلنا عليها في دراستنا تمكننا من تأكيد وجودها".