https://sarabic.ae/20251004/بوابة-روسيا-العلمية-جيوديناميكية-الأناضول-تساعد-في-فهم-تفاعلات-الصفائح-وزلازل-تركيا-1105618616.html

بوابة روسيا العلمية: جيوديناميكية الأناضول تساعد في فهم تفاعلات الصفائح وزلازل تركيا

بوابة روسيا العلمية: جيوديناميكية الأناضول تساعد في فهم تفاعلات الصفائح وزلازل تركيا

سبوتنيك عربي

درست باحثة في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية حركة صفائح الغلاف الصخري في منطقة ساحل أنطاليا جنوب تركيا، واكتشفت أدلة جديدة على ظاهرة "التطبق" التي تؤدي إلى تغيرات... 04.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-04T18:44+0000

2025-10-04T18:44+0000

2025-10-04T18:44+0000

مجتمع

دراسات

العالم

زلزال

أخبار تركيا اليوم

أنطاليا

الأناضول

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102230/79/1022307986_0:107:5116:2985_1920x0_80_0_0_7612ce4904fb5849f55cd01dce5a54fa.jpg

الأناضول صفيحة تكتونية، يغطي معظمها تركيا، تتفاعل الأناضول بنشاط مع الصفائح المحيطة بها، ما يؤدي إلى زلازل قوية تهز تركيا بانتظام، ويهدد البنية التحتية والسكان. على سبيل المثال، أودت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا في 6 فبراير 2023 بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، بحسب ما ذكر في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك روسيا" وفيما يلي أهم ماجاء فيها.لا تزال الآليات التي تحكم تفاعلات الصفائح غامضة إلى حد كبير، ويكمن مفتاح فهم العمليات العميقة في رسم خريطة لتباين قشرة الأرض والوشاح العلوي، حيث يمكن للطرق الجيوفيزيائية توفير هذه المعلومات، ومن أكثرها فعالية التصوير المقطعي الزلزالي. يستخدم هذا التصوير الأرضي، المكافئ للتصوير المقطعي المحوسب، الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لباطن الأرض، وباستخدام نماذج التصوير المقطعي الزلزالي، يستطيع العلماء وضع فرضيات حول سيناريوهات جيوديناميكية لتطور الأرض، وتقييم المخاطر الزلزالية في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل.تعتبر هذه العمليات مجتمعة السبب الرئيسي للزلازل، وخاصة على ساحل أنطاليا، وتعتمد الدراسة على التصوير المقطعي الزلزالي، حيث تسجل شبكة من محطات رصد الزلازل الموجودة في تركيا أوقات وصول الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل، وبمعرفة موقع الحدث الزلزالي وسرعة انتشار الموجة، يتمكن الباحث من إعادة بناء نموذج السرعة حتى عمق 120 كيلومترا.وبسبب التفاعل النشط بين الصفائح التكتونية، تعتبر منطقة الأناضول منطقة زلزالية عالية، تعمل الصفيحة الأوراسية القوية والقديمة، الواقعة شمال الأناضول، كقوة دفع: فهي تمنع الصفيحتين العربية والأفريقية من التحرك شمالا، ما يسبب ضغطا على الصفيحة الأناضولية، دافعة إياها غربا، ويمتد الحد الفاصل بين الجزأين الغربي والأوسط من الصفيحة الأناضولية على طول زاوية إسبرطة (منطقة في جنوب غرب تركيا)، والتي تشهد تمددا. أوضحت الباحثة إيرينا: "عند زاوية إسبرطة تحديدا، يلاحظ شذوذ في الموجات الزلزالية منخفضة السرعة، وهو سمة مميزة لمنطقة التمدد".وباقتراب الغلاف الموري من قشرة الأرض، يسخن قشرته السفلية، ويتجلى ذلك في شذوذ في نماذج التصوير المقطعي الزلزالي، وعادة ما تصاغ أوصاف طبيعة العمليات العميقة للأرض على شكل فرضيات، نظرا لغموض أساليب دراستها.وختمت الباحثة إيرينا بالاشارة إلى أن الأدوات الجيوفيزيائية المتوفرة تتيح رسم صورة تقريبية للتباينات العميقة، ما يوفر فهما أساسيا للتفاعلات العميقة، كما توجد أوصاف لعملية الانفصال على المستوى الافتراضي، "لكن النماذج التي حصلنا عليها في دراستنا تمكننا من تأكيد وجودها".مكون فائق الامتصاص وقابل للتحلل الحيوي يحدث ثورة في الزراعة من دون تربة

https://sarabic.ae/20251003/علماء-روس-يبتكرون-طوبا-ذكيا-للمناخات-الباردة-1105575777.html

https://sarabic.ae/20251001/علماء-روس-يطورون-طلاءات-حيوية-لتسريع-التئام-الجروح-1105489398.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دراسات, العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أنطاليا, الأناضول, روسيا