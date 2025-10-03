https://sarabic.ae/20251003/علماء-روس-يبتكرون-طوبا-ذكيا-للمناخات-الباردة-1105575777.html

علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردة

سبوتنيك عربي

2025-10-03T12:47+0000

2025-10-03T12:47+0000

2025-10-03T12:47+0000

مجتمع

علوم

روسيا

علماء

علماء روس

طوب

الطوب الذكي

بناء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105576837_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de1f107633e768e81d5540508ffaabe1.jpg

ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Russia" العلمية، فقد صنع العلماء نموذجين من الطوب المجوف الذاتي العزل: أحدهما مملوء بمادة مركّبة متغيرة الطور (PCM)، والآخر من دونها. استخدم الهيكساديكان (البارافين) كمادة حشو لمادة مركّبة متغيرة الطور.وعلى عكس المواد المماثلة، يمتص هذا الطوب الحرارة ويطلقها بفعالية، وهو مستقر كيميائيًا وآمن، وله نطاق واسع من درجات حرارة تغير الطور، والأهم من ذلك، أنه غير مكلف مقارنةً بغيره من مواد مركّبة متغيرة الطور.وتم اختبار الطوب في مناخات باردة (مناطق قاسية البرودة وباردة)، وتبيّن أن فرق درجة الحرارة بين السطحين الداخلي والخارجي للطوب الجديد أعلى بنحو 6 درجات مئوية من فرق درجة حرارة الطوب التقليدي. انخفضت شدة انتقال الحرارة على السطح الداخلي للطوب المملوء بمواد متغيرة الطور بمقدار 8.57 واط/م². وبالمقارنة مع الطوب المجوف التقليدي، أظهرت النسخة المطوّرة زيادة في درجة حرارة السطح الداخلي بنحو 0.99 درجة مئوية، ودرجة حرارة اللب بمقدار 3.85 درجة مئوية.ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن الطوب المملوء بـ (PCM) يمكن أن يبطئ معدل انخفاض درجة الحرارة في المباني، مما يحسّن بشكل كبير خصائص العزل الحراري للجدران. كما يتميز بقدرة ممتازة على تخزين الحرارة، ما يقلل بشكل فعال من فقدان الحرارة داخل المباني، وهو ما يتماشى مع مبادئ تصميم المباني الخضراء، ويساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ويحسّن راحة السكان، كما يوضح هوانغ يوي، طالب الدكتوراه في قسم التصميم لمرافق البناء في جامعة أورفورد.ويضيف الباحثون أن الطوب المملوء بـ (PCM) يطلق الحرارة الملتقطة تدريجيًا خلال فترات ذروة النشاط الشمسي. وهذا يسمح بخفض استهلاك الكهرباء، مع تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (الغاز والفحم). وقد يعوّض هذا جزئيًا ارتفاع تكلفة الطوب المملوء بـ (PCM).ويضيف فلاديمير أليخين: "ترتفع تكلفة الطوبة المملوءة بنحو 0.50 دولار. ومع توسع هذه التقنية وانتقالها إلى الإنتاج التجاري باستخدام البارافين الصناعي، وشراء المواد الخام بكميات كبيرة، والتعبئة الآلية على خط الإنتاج، ستكون تكلفة كل طوبة أقل من تكلفة العينة المختبرية، لكنها ستظل أغلى بنحو 0.20-0.30 دولار من الطوب التقليدي. ومع ذلك، تعد هذه التقنية جديدة وآخذة في التطور عالميًا. ويجري حاليًا بناء مبانٍ تجريبية باستخدام هذه الطوب، على سبيل المثال، في الصين واليابان والجزائر. وأنا واثق من قدرتنا على مواكبة التطور في هذا المجال".وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Russia" العلمية، يدرس فريق البحث حاليًا تكوينات مختلفة من الطوب ويحدد نسبة التعبئة المثلى للهياكل لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة مع خفض التكاليف الإجمالية.علماء روس يستخلصون مادة باهظة الثمن من النفاياتعلماء روس يبتكرون خرسانة باستخدام "الألماس النانوي"

