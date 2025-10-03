عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردة
علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردة
طوّر علماء روس من جامعة الأورال الفيدرالية وزملاء من جامعة لياونينغ للتكنولوجيا في الصين، نوعا فريدا من "الطوب "الذكي" يناسب المناخات الباردة، ووفقا للعلماء... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردة

طوّر علماء روس من جامعة الأورال الفيدرالية وزملاء من جامعة لياونينغ للتكنولوجيا في الصين، نوعا فريدا من "الطوب "الذكي" يناسب المناخات الباردة، ووفقا للعلماء يقلل الطوب المركب (الذكي) فقدان الحرارة داخل المباني بنسبة 15-25% أفضل من الطوب التقليدي.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Russia" العلمية، فقد صنع العلماء نموذجين من الطوب المجوف الذاتي العزل: أحدهما مملوء بمادة مركّبة متغيرة الطور (PCM)، والآخر من دونها. استخدم الهيكساديكان (البارافين) كمادة حشو لمادة مركّبة متغيرة الطور.
وعلى عكس المواد المماثلة، يمتص هذا الطوب الحرارة ويطلقها بفعالية، وهو مستقر كيميائيًا وآمن، وله نطاق واسع من درجات حرارة تغير الطور، والأهم من ذلك، أنه غير مكلف مقارنةً بغيره من مواد مركّبة متغيرة الطور.

وقال فلاديمير أليخين، رئيس قسم التصميم لمشاريع البناء في جامعة الأورال الفيدرالية والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تحسّن المواد المركّبة المتغيّرة الطور (PCMs) الأداء الحراري للجدران بشكل ملحوظ، وتظهر جدوى اقتصادية واعدة في مختلف الظروف المناخية. على سبيل المثال، في المناخات الحارة، يزيد دمج المواد المركّبة المتغيرة الطور في الجدران المصنوعة من مواد متعددة الطبقات من السعة الحرارية بنسبة 35%، ما يقلل من تقلبات درجات الحرارة الداخلية، وبالتالي يخفض تكاليف الطاقة".

وتم اختبار الطوب في مناخات باردة (مناطق قاسية البرودة وباردة)، وتبيّن أن فرق درجة الحرارة بين السطحين الداخلي والخارجي للطوب الجديد أعلى بنحو 6 درجات مئوية من فرق درجة حرارة الطوب التقليدي. انخفضت شدة انتقال الحرارة على السطح الداخلي للطوب المملوء بمواد متغيرة الطور بمقدار 8.57 واط/م². وبالمقارنة مع الطوب المجوف التقليدي، أظهرت النسخة المطوّرة زيادة في درجة حرارة السطح الداخلي بنحو 0.99 درجة مئوية، ودرجة حرارة اللب بمقدار 3.85 درجة مئوية.
وتعتمد فعالية المواد المركبة على عوامل مثل موضعها وسمكها والظروف المناخية المحلية، حيث تحقق أفضل النتائج من خلال توزيع طبقات (PCM) بشكل استراتيجي في الجدران.
ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن الطوب المملوء بـ (PCM) يمكن أن يبطئ معدل انخفاض درجة الحرارة في المباني، مما يحسّن بشكل كبير خصائص العزل الحراري للجدران. كما يتميز بقدرة ممتازة على تخزين الحرارة، ما يقلل بشكل فعال من فقدان الحرارة داخل المباني، وهو ما يتماشى مع مبادئ تصميم المباني الخضراء، ويساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ويحسّن راحة السكان، كما يوضح هوانغ يوي، طالب الدكتوراه في قسم التصميم لمرافق البناء في جامعة أورفورد.
ويضيف الباحثون أن الطوب المملوء بـ (PCM) يطلق الحرارة الملتقطة تدريجيًا خلال فترات ذروة النشاط الشمسي. وهذا يسمح بخفض استهلاك الكهرباء، مع تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (الغاز والفحم). وقد يعوّض هذا جزئيًا ارتفاع تكلفة الطوب المملوء بـ (PCM).

وعلى الرغم من أن الهيكساديكان أرخص من المواد المركبة المماثلة، إلا أن الطوب المضاف إليه (PCM) لا يزال أغلى من الطوب التقليدي.

ويضيف فلاديمير أليخين: "ترتفع تكلفة الطوبة المملوءة بنحو 0.50 دولار. ومع توسع هذه التقنية وانتقالها إلى الإنتاج التجاري باستخدام البارافين الصناعي، وشراء المواد الخام بكميات كبيرة، والتعبئة الآلية على خط الإنتاج، ستكون تكلفة كل طوبة أقل من تكلفة العينة المختبرية، لكنها ستظل أغلى بنحو 0.20-0.30 دولار من الطوب التقليدي. ومع ذلك، تعد هذه التقنية جديدة وآخذة في التطور عالميًا. ويجري حاليًا بناء مبانٍ تجريبية باستخدام هذه الطوب، على سبيل المثال، في الصين واليابان والجزائر. وأنا واثق من قدرتنا على مواكبة التطور في هذا المجال".
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "Scientific Russia" العلمية، يدرس فريق البحث حاليًا تكوينات مختلفة من الطوب ويحدد نسبة التعبئة المثلى للهياكل لتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة مع خفض التكاليف الإجمالية.
