رئيس الوزراء الجورجي يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم محاولة "قلب النظام الدستوري"

وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، اليوم السبت، المظاهرة أمام القصر الرئاسي بأنها جريمة جنائية، مؤكدا أن المشاركين فيها سيعاقبون. 04.10.2025, سبوتنيك عربي

تبليسي - سبوتنك. وقال رئيس الوزراء في إفادة صحفية: "لقد حذرنا هؤلاء الأشخاص من أننا سنتخذ أشد الإجراءات، وسيتم اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة اليوم في الشوارع"، مضيفا: "بالطبع، سيتم قمع أي محاولة للعنف، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة أيضًا في الأيام المقبلة. ما رأيناه في شارع أتونيلي جريمة جنائية".وأفاد كوباخيدزه، بإصابة أربعة عشر من ضباط إنفاذ القانون جراء أعمال شغب في تبليسي، وقال في إفادة صحفية "أصيب 14 من ضباط الشرطة خلال الاحتجاج، أحدهم في حالة خطيرة".وقال كوباخيدزه في مؤتمر صحفي: "تعلمون أن بعض الأشخاص من الخارج قد أعربوا عن دعمهم المباشر لمحاولة قلب النظام الدستوري، بمن فيهم ممثل الاتحاد الأوروبي... في ظل هذه الظروف، يتحمل سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا مسؤولية خاصة. عليه أن يُظهر حسن النية، وأن يخرج، وأن يشارك، وأن يدين بشدة كل ما يحدث في شوارع تبليسي. هذه مسؤوليته المباشرة، نظرا لما رأيناه وسمعناه من تصريحات تدعم محاولة قلب النظام الدستوري. لنرَ رد فعلهم".من جهته صرح كاخا كالادزي، الأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، بأن المتظاهرين في تبليسي حاولوا القيام بانقلاب، وسيعاقبون، وقال كالادزي في إفادة صحفية "كانت هذه محاولة مباشرة للانقلاب... الجميع سيعاقبون"يشار إلى أن جورجيا تشهد انتخابات محلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت. وتُجرى الانتخابات وسط مقاطعة جزئية من المعارضة، وضعف الرقابة الموثوقة، واستمرار التوتر بين الحكومة وسلطات حزب الحلم الجورجي.وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، وعشرة أشهر فقط من الاحتجاجات المتواصلة التي اندلعت ردا على إعلان حزب "الحلم الجورجي" وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تنظيم تجمع حاشد مواز في البرلمان بتبليسي، بهدف معلن هو "الإطاحة سلميا" بحكومة حزب الحلم الجورجي.اقتحام مقر إقامة رئيس جورجيا والشرطة تستخدم رذاذ الفلفل

