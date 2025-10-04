مصر تكشف مدى خطورة انحسار المياه عن شواطئ الإسكندرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/مصر-تكشف-مدى-خطورة-انحسار-المياه-عن-شواطئ-الإسكندرية--1105621890.html
مصر تكشف مدى خطورة انحسار المياه عن شواطئ الإسكندرية
مصر تكشف مدى خطورة انحسار المياه عن شواطئ الإسكندرية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار بالإسكندرية، أن انحسار مياه شواطئ الإسكندرية ظاهرة طبيعية، وأن حركة المد والجزر، واتجاه الرياح، إلى جانب الضغط الجوي،... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T20:35+0000
2025-10-04T20:35+0000
العالم
خلافات سد النهضة
مصر
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg
وشدد على أن هذه الظاهرة تكررت في السنوات الماضية، ومنها ما حدث قبل عامين، حيث ربط البعض وقتها بشكل خاطئ بين الانحسار وظاهرة التسونامي.وأوضح رضوان أن الانحسار الملحوظ في مياه البحر على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية يُعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن تداخل عدة عوامل مناخية، حسب ماجاء في صحيفة "البلد".وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة " في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالا سياسيا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صورإثيوبيا ترد على اتهامات مصرية حول تسبب "سد النهضة" في فيضان النيل
https://sarabic.ae/20251004/السودان-يعلن-استمرار-ارتفاع-منسوب-مياه-النيل-ويصدر-تحذيرات-للسكان-1105602470.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f41c6370f1090a94fa9b2c44e7d6c4dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
العالم, خلافات سد النهضة, مصر, أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

مصر تكشف مدى خطورة انحسار المياه عن شواطئ الإسكندرية

20:35 GMT 04.10.2025
© AP Photoسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار بالإسكندرية، أن انحسار مياه شواطئ الإسكندرية ظاهرة طبيعية، وأن حركة المد والجزر، واتجاه الرياح، إلى جانب الضغط الجوي، جميعها عوامل تؤدي إلى تراجع مستوى المياه بشكل ملحوظ على بعض الشواطئ.
وشدد على أن هذه الظاهرة تكررت في السنوات الماضية، ومنها ما حدث قبل عامين، حيث ربط البعض وقتها بشكل خاطئ بين الانحسار وظاهرة التسونامي.
وأوضح رضوان أن الانحسار الملحوظ في مياه البحر على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية يُعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن تداخل عدة عوامل مناخية، حسب ماجاء في صحيفة "البلد".

وأشار أستاذ علوم البحار، إلى أن ربط ما يحدث حاليا بالتسونامي غير صحيح، موضحا أن مصر لا تتعرض لزلازل يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الكوارث، وأن دورات المد والجزر تشهد تغيرات طبيعية على مدى دورات زمنية تصل إلى 19 عاما، مشددا على أن انحسار المياه لا يمثل أي خطورة مباشرة، ولا يؤثر على حياة الصيادين أو نشاطهم اليومي، لافتا إلى أن القلق لا يثار إلا في حالة استمرار الظاهرة لفترات طويلة بشكل غير معتاد.

أزمة الفيضانات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
السودان يعلن استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل ويصدر تحذيرات للسكان
05:55 GMT
وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.
ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة " في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.
وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالا سياسيا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".
رغم ويلات الحرب.. الفيضانات تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.. صور
إثيوبيا ترد على اتهامات مصرية حول تسبب "سد النهضة" في فيضان النيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала