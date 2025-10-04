https://sarabic.ae/20251004/مصر-تكشف-مدى-خطورة-انحسار-المياه-عن-شواطئ-الإسكندرية--1105621890.html
مصر تكشف مدى خطورة انحسار المياه عن شواطئ الإسكندرية
2025-10-04T20:35+0000
2025-10-04T20:35+0000
2025-10-04T20:35+0000
مصر
أكد الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار بالإسكندرية، أن انحسار مياه شواطئ الإسكندرية ظاهرة طبيعية، وأن حركة المد والجزر، واتجاه الرياح، إلى جانب الضغط الجوي، جميعها عوامل تؤدي إلى تراجع مستوى المياه بشكل ملحوظ على بعض الشواطئ.
وشدد على أن هذه الظاهرة تكررت في السنوات الماضية، ومنها ما حدث قبل عامين، حيث ربط البعض وقتها بشكل خاطئ بين الانحسار وظاهرة التسونامي.
وأوضح رضوان أن الانحسار الملحوظ في مياه البحر على شواطئ الإسكندرية خلال الأيام الماضية يُعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن تداخل عدة عوامل مناخية، حسب ماجاء في صحيفة "البلد".
وأشار أستاذ علوم البحار، إلى أن ربط ما يحدث حاليا بالتسونامي غير صحيح، موضحا أن مصر لا تتعرض لزلازل يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الكوارث، وأن دورات المد والجزر تشهد تغيرات طبيعية على مدى دورات زمنية تصل إلى 19 عاما، مشددا على أن انحسار المياه لا يمثل أي خطورة مباشرة، ولا يؤثر على حياة الصيادين أو نشاطهم اليومي، لافتا إلى أن القلق لا يثار إلا في حالة استمرار الظاهرة لفترات طويلة بشكل غير معتاد.
وتشهد مناطق عدة في السودان، خلال اليومين الماضيين، فيضانات بسبب زيادة تدفق مياه النيل ورافديه الأبيض والأزرق، وسط استمرار الجدل حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مستويات المياه في دول المصب.
ويأتي ذلك فيما اتهمت مصر، أمس الجمعة، إثيوبيا بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة "
في إدارة فيضان النيل، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تسببت بأضرار واسعة في السودان، وتهدد أراضيها وأمنها المائي.
وأكدت القاهرة أن "السياسات الإثيوبية تمثل استغلالا سياسيا للمياه، وتكشف زيف مزاعمها بعدم الإضرار بالآخرين، خاصة بعد غمر مساحات زراعية وقرى سودانية بمياه الفيضان".