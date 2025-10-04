عربي
نادي إسباني يدرس ضم نجل كريستيانو رونالدو
نادي إسباني يدرس ضم نجل كريستيانو رونالدو
نادي إسباني يدرس ضم نجل كريستيانو رونالدو

يخطط فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لضم كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي تحت 15 عامًا، إلى أكاديمية الشباب في النادي الملكي.
ويراقب بيريز عن كثب موهبة اللاعب الشاب، حيث أوعز إلى كشافي النادي بمتابعة أداء كريستيانو جونيور بدقة لتقييم إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل إعلام رياضية عالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي ريال مدريد لاكتشاف وتطوير المواهب الواعدة، مع الاستفادة من الإرث العائلي لأحد أعظم لاعبي النادي تاريخيا .
ويواصل كريستيانو جونيور لفت الأنظار بعمر 15 عاما فقط، ليس فقط من كبرى الأندية الأوروبية، بل أيضا من عدة منتخبات وطنية تسعى لضمه إلى صفوفها بسبب تألقه في الفئات السنية لأندية عالمية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وحاليا النصر.
ومع اقتراب نهاية المسيرة الأسطورية لوالده، يبدو أن كريستيانو جونيور مرشح ليحمل الراية، حيث تفتح لوائح "الفيفا" أمامه إمكانية تمثيل خمسة منتخبات وطنية، مما يجعل اختياره قرارا استراتيجيا حاسما لمستقبله الكروي، وفقا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.
ويحمل كريستيانو جونيور الجنسية البرتغالية من والده، وقد سبق له اللعب مع منتخب البرتغال تحت 15 عاما. هذا الخيار يبدو الأكثر منطقية، نظرا لإرث والده كأحد أعظم لاعبي البرتغال، إلى جانب مكانة المنتخب كقوة كروية أوروبية.
وُلد كريستيانو جونيور في لا ميسا، كاليفورنيا، عام 2010، مما يمنحه الجنسية الأمريكية. ومع تصاعد قوة المنتخب الأمريكي، قد يشكل اختياره لتمثيل الولايات المتحدة حدثًا رياضيا وإعلاميا كبيرا.
عاش كريستيانو جونيور في إسبانيا لأكثر من ثلاث سنوات خلال فترة لعب والده مع ريال مدريد، مما يؤهله للتقدم للحصول على الجنسية الإسبانية. هذا الخيار قد يجذب الاتحاد الإسباني لتعزيز صفوف منتخب "لا روخا".
خلال إقامته في إنجلترا بين عامي 2021 و2023، أثناء فترة والده مع مانشستر يونايتد، استوفى كريستيانو جونيور شروط التقدم للحصول على الجنسية البريطانية. ونظرا لقوة المنتخب الإنجليزي وترشيحه الدائم للألقاب الكبرى، قد يكون هذا الخيار مغريا.
من خلال جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، يحق لكريستيانو جونيور تمثيل منتخب الرأس الأخضر، مما يفتح الباب أمام خيار أفريقي قد يحمل أهمية عاطفية وعائلية.
